Zklamání nás nepoloží, věří baseballisté. Páté místo chtějí i pro fanoušky

Rozporuplnější zřejmě český pokus o prolomení čtvrtfinálové bariéry na mistrovství Evropy baseballistů už těžko mohl být. Domácí výběr v Brně zahrál velice slušně v útoku, ale nasekal nepřijatelně velké množství chyb v obraně. Vystoupení mužstva dokázalo nalákat rekordní návštěvu evropských šampionátů 2 365 diváků, před jejich zraky však vysoce motivovaní Češi utrpěli výprask 2:12 a předčasný konec o bodový rozdíl.

Vstupenky platí

na český duel Přestože čeští baseballisté nepostoupili na ME do semifinále, platí vstupenky na dnešní utkání v Brně, zapsané v původním programu jako semifinále číslo 2 od 18:30, na duel Česko - Francie o konečné umístění. Zbývající lístky jsou v prodeji na internetu, případně při vstupu na stadion.

„Co se mi honí hlavou? To se asi nedá říkat nahlas,“ řekl novinářům nadhazovač Martin Schneider, který zápas o historický úspěch na nadhazovacím kopci začal. „Byla to obrovská příležitost. Asi jsme tomu byli nejblíže, co jsme mohli. Bohužel jsme ale nepředvedli, co předvádíme normálně. Mrzí mě to,“ smutnil rodák z Olomouce. „Byly tam nějaké chyby v poli, ale na to se vymlouvat nebudeme. Měli jsme i hodně odpalů, ale udělali jen dva body. Jsem smutný a naštvaný,“ upozornil Schneider na to, že proti velice kvalitnímu soupeři dokázali jeho spoluhráči na pálce vyprodukovat jedenáct odpalů, což je slušné číslo.

Vysoký je však také počet čtyř chyb v obraně. „Extrémně mě to mrzí kvůli těm lidem, co přišli. To, co předvedli tady i v Ostravě, bylo neskutečné. Ještě před rokem jsem si nedokázal představit, že to, co předvedli na tribunách, někdy v Česku zažiju. Smekám a strašně jim děkuju, jak nás hnali,“ ocenil sedmatřicetiletý veterán rekordní návštěvu na stadionu Draků Brno, za které dlouho nastupoval.

Ocenil výkony britských pálkařů Harryho Forda a Nicka Warda, i po vysoké porážce si ale stál za tím, že česká šance postoupit mezi nejlepší čtyři celky turnaje nebyla malá. „Dneska nás přejeli a my neudrželi koncentraci. Věřím ale, že jsme měli na to je porazit. Byla to veliká příležitost i vzhledem k rozlosování další části turnaje. Nevím, jestli ještě takovou příležitost zažiju,“ uvedl Schneider s poukazem na to, že by Češi v případě postupu narazili v boji o finále na Německo.

Místo toho začne národní tým boj o páté místo, které nebude ani nejlepším umístěním v historii účasti na ME. Tím je 4. příčka.

„Ambice máme vždy nejvyšší, díky tomu se jako tým můžeme posouvat. Turnaj pro nás včerejškem nekončí, do zbylých dvou zápasů dáme maximum, abychom potvrdili 5. místo v Evropě. Atmosféra na stadionech a celkový zájem o baseball nám dělá obrovskou radost a společně posouváme český baseball správným směrem,“ řekl kapitán reprezentace Petr Zýma.

Podobně smýšlí i Schneider. „Teď jsme všichni zklamaní, ale já vím, že ten tým je mentálně silný. I po vypadnutí ze čtvrtfinále chceme získat co nejlepší umístění. Rozhodně nás to nepoloží,“ prohlásil.

I přes zklamání z vyřazení ve čtvrtfinále ME se čeští baseballisté věnovali fanouškům.

Turnaj pro něho pravděpodobně skončil, po čtvrtku nadhazovat opět v pátek nebo v sobotu je prakticky vyloučené. Duel proti Francii rozjede jeho kolega Ondřej Satoria, dál se nasazování nadhazovačů uvidí. Satoria zazářil výtečným výkonem ve skupině A proti Řecku.

Češi se pokusí udělat radost fanouškům, kteří je během celého turnaje, ať už to bylo ve skupině v Ostravě nebo nyní v Brně, povzbuzují.

„To, co spustili po mém homerunu, se skutečně jen tak nevidí. Rádi bychom jim toho předvedli co nejvíc, abychom je ještě pobavili,“ uvažoval Američan v českém dresu Eric Sogard, autor homerunu ve čtvrtfinále.