U jednoho z hesel si Chadim napsal i velký vykřičník. Touha je zázrak, zaznamenal si po vzoru hokejistů Komety Brno. S tímto výňatkem z písničky Daniela Landy v hlavách šli Brňané v dubnu na rozhodující finále extraligy a vybojovali v něm titul.
„Když po tomto zápase kapitán Kuba Flek prozradil, že jim slogan Touha je zázrak řekl trenér Kamil Pokorný, měl jsem o inspiraci jasno,“ vyznal se Chadim po návratu ze šampionátu.
Historický úspěch. Čeští baseballisté vezou z mistrovství Evropy bronzové medaile
Čím vás právě tento citát tak oslovil?
I my jsme po úspěchu, jímž pro nás byla medaile, toužili. Landovu písničku jsem znal, se sportem jsem ji ale dřív spojenou neměl. Pak pan Pokorný vyprávěl svůj dojemný příběh o dceři, která tragicky zahynula, a on jí titul věnoval, a já jsem si heslo Touha je zázrak zapsal taky. Použil jsem ho před zápasem o bronz, v němž jsme toužili podruhé v jednom týdnu porazit Španělsko, což je něco bláznivého. Asi jako dvakrát za sebou ve fotbale zdolat Argentinu. My jsme se na to chystali ještě ke všemu v tak významném utkání. Vypadalo to až absurdně.
A dokázali jste to. I v tom vás inspirovala Kometa?
V našem klubu (Draci Brno) si bereme z Komety příklad v hodně věcech. Jak pracuje s fanoušky, jaké prostředí nastavuje, jak vytvořila Království jižní Moravy. Pro nároďák bylo motivací, že Kometa často útočí ze zadních pozic. Srdcem, bojovností, touhou.
Psát si to sešitu je v dnešní době už docela zvláštní. Proč nepoužíváte elektroniku?
Jsem stará škola. Všechno si píšu do diáře.
V duchu baseballu, sportu až úzkostlivě lpícího na tradicích?
Na tom něco bude. Do doby, než se nedávno zavedl časový limit pro nadhoz, aby kvůli délce zápasů neubývali diváci, se toho v baseballu moc neměnilo. Dobře, zvětšily se mety kvůli větší šanci na krádeže, ale těch úprav bylo minimum a byly vesměs dílčí.
Co dál máte pro sebe zapsané?
Tak se na to podívejme. (otvírá notes) Třeba Pot šetří krev, vojenské heslo značící, že čím víc dřeš v přípravě, tím méně krev a ztrát máš v boji. Na první zápas s Německem jsem si nachystal – přečtu to celé, možná vás to nebude bavit, ale uvidíme – NE musíme, ale chceme. Aby kluci nebyli pod tlakem. Prvním zápasem proti Španělsku ve skupině nás provázel slogan Výhra náleží těm nejhouževnatějším, což vyřkl Roland Garros, po němž je pojmenovaný tenisový grandslam. Dál jsem klukům psal Vamos, tedy španělsky Jedeme, to se pak chytlo na víc zápasů. Až přišla řada na Touhu.
S ní jste se do historie, aspoň té české, zapsali evropským bronzem. Jak velký význam pro vás má?
Oproti premiérovému startu na World Baseball Classic, což je pro nás největší akce, a dalším světovým zářezům, je bronz klíčovým signálem dovnitř do našeho hnutí. Já osobně jsem byl ve čtvrtfinále ME čtyřikrát neúspěšný jako hráč a předloni v Brně i jako trenér. Na svazu už rezonovalo, že naše reprezentace je jako Boston Red Sox, kteří 86 let nevyhráli Světovou sérii. Že medaili nezískáme nikdy. Panovala obava, že ostatní země posilují zahraničními hráči tak mocně, že nám všechny zbývající cesty k medaili ucpou. A já jsem chtěl dokázat, že i naší cestou, amatérskou až poloprofesionální, to jde taky. Na klubové úrovni to v evropských soutěžích dokazují Draci Brno a mně strašně vadily řeči, že to s reprezentací nejde napodobit.
Co měl letošní reprezentační výběr navíc oproti těm předchozím, jimž se to nepovedlo?
Víc zkušeností z těžkých zápasů.
Jen to?
Hlavně to. Všiml jsem si toho už na posledních přípravných zápasech v Itálii, kde jsme první utkání prohráli 2:15. Děsil jsem se, že to na nás bude ležet, ale na druhý den by nikdo nepoznal, jaký debakl jsme schytali. A to stejné se pak stalo na mistrovství. Skupinu jsme zahájili těžkou porážkou 1:8 s Německem – a i z ní se mančaft oklepal. Tým věřil ve své schopnosti a neřešil, co už nejde změnit. Což je taky jedno z klíčových hesel, které mám po ruce. No a samozřejmě při nás stálo i štěstí.
V jakém smyslu?
Věřím tomu, že štěstí přeje připraveným. My jsme ho měli v tom, že jsme ve skupině neskončili první, ale druzí, díky čemuž jsme jednak nehráli osmifinále a mohli jsme šetřit jednoho ze stěžejních nadhazovačů Tomáše Ondru, a jednak jsme ve čtvrtfinále nešli na silnou Itálii ze spodní skupiny, ale na hratelnější Izrael. Ondra pak v duelu o bronz předvedl výtečný výkon a k výhře nám hodně pomohl.
Ondra byl jedním z borců, kteří si před ME zahráli za Hrochy Brna mimořádně dramatické finále extraligy a podlehli Drakům. I ti měli v reprezentaci silné zastoupení. Musel jste řešit, aby se napětí z boje o titul nepřeneslo dál?
Dovedu si představit, že by se do článku hodilo, abych řekl ano, ale pravdivá odpověď je ne. (úsměv) Kluci byli tak motivovaní na Evropě uspět, že všechno hodili za hlavu, jejich vztahy jsou ostatně dlouho kamarádské. Ačkoliv jsem z toho měl mírné obavy a uvažoval jsem i o tom, aby na závěrečné soustředění necestovali Hroši a Draci společně, žádný problém nevznikl.
Hasič, australský zahradník a trenér neurolog. Kdo jsou čeští baseballisté
Prý jste se na čtvrtfinále mistrovství Evropy a boj o medaili chystal dva roky. Není to nadnesené?
Od doby, co jsme na minulém šampionátu v Brně prohráli ve čtvrtfinále s Velkou Británií, jsem skutečně uvažoval, jakým nadhazovačům příští zápas na hraně úspěchu a neúspěchu svěřím. U těch, kteří si porážkami prošli, jsem se domníval, že jim to v hlavách může zůstat. Uvažoval jsem, že v Brně nadhazovali skvěle Ondra Satoria a právě Tomáš Ondra, a když se letos po zranění vrátil Honza Novák, měl jsem trojici, u níž jsem měl jasno. Uvažoval jsem dál a došel jsem ke kombinaci praváka Satorii a leváka Nováka. Takže až tak nadnesené to s dvěma lety příprav není.
Přijde vrchol vašeho výběru příští rok v březnu na World Baseball Classic, kde se opět představíte?
Pokud budeme mít k dispozici všechny hráče, tak ano.
Údajně do sestavy sháníte další cizince s českými kořeny. Jedná se o profesionály z MLB?
Řeknu jedno jméno a tím je Adam Macko, nadhazovač z organizace Toronto Blue Jays. Jde o Slováka, narozeného v Bratislavě, který s rodiči odešel do Kanady. Ta o něho taky měla zájem. Díky tomu, že v systému Toronta působí český trenér Petr Stříbrcký z Blanska, jsme se na Adama napojili. Mluví nádhernou plynnou slovenštinou, je to skromný a sympatický kluk. Dohodli jsme se, že před Kanadou dá přednost nám. Pokud se kladně vyjádří MLB a Toronto, dáme ho na soupisku.
To je ale Slovák.
Může za nás hrát, protože se jeho rodiče narodili na území bývalého Československa, což stačí.
Je nutné angažovat další cizince do reprezentace, když už někteří za národní tým nastupují?
Není v tom smyslu, že by se velká akce nedala bez nich odehrát. Dala. Nicméně je to oživení týmu, impulz. Chceme hráče s patřičnou výkonností, což Adam Macko, jenž by měl být příští rok na čtyřicetičlenné soupisce Toronta pro MLB, je. Z projektu LA2028, směřujícího k olympiádě, nějaké nadhazovače určitě vychováme, ale zatím je ještě nemáme.
Nevytrácí se ale potom z národních týmů jejich duch a smysl?
Často to tak je, a já bych to rozhodně nechtěl. Věřím, že my ho pořád máme. Aktuálně jsme měli pět „importů“ ze čtyřiadvaceti hráčů, což je únosné procento. Ono je to jako v celé populaci: když ji v některé zemi oživí dvacet procent lidí zvenčí, je to přínos, obohacení. Když budu konkrétní, tak pokud do třicetičlenného výběru pro World Baseball Classic přidáme šest až sedm hráčů s českými kořeny a cizím pasem, je to číslo, u kterého si dovedu představit, že nám identitu reprezentace nenaruší.
Proč se Češi nestydí za své Američany. Baseballisté o naturalizovaných posilách
Nahrává vám v začlenění cizinců do mužstva fakt, že baseball je sport individuálních výkonů jak u nadhazovačů, tak u pálkařů?
Myslíte si, že kdybychom se bavili třeba o fotbale, že by to bylo složitější?
To je právě ta otázka.
Můžeme si všimnout, že za fotbalovou reprezentaci v mládeži nastoupil Louis Thomas Buffon, syn italského brankáře Gianluigiho Buffona. Není gólmanem, hraje v útoku a taky do kolektivu zapadl.
Zmínil jste amatérskou či poloprofesionální úroveň českého baseballu. Směřuje s aktuálními úspěchy postupně k profesionalizaci?
V klubu Draci Brno, z něhož pocházím, jsme letos zavedli takzvanou miniprofesionalizaci. To znamená, že hráči, aby vedle práce a studia nemuseli ještě chodit na brigády, dostávají určitý paušál. Nejde o horentní sumy, ale pomůžou. Jestli baseball půjde dál tímhle tempem, tak jsem pro. Aby někdo přišel, dal nám 20 milionů a řekl, že od zítra už nikdo z hráčů a trenérů pracovat nebude, z toho bych dobrý pocit neměl.
Proč?
Lidé by si na to zvykli, mecenáš by pak odešel a byli bychom na tom ještě hůř, než jsme teď. Věřím, že klidné tempo rozvoje je zárukou, že nám náš systém nezhavaruje.