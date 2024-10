Baseballisty čeká asijské turné, proti Tchaj-wanu a Japonsku chtějí zaujmout

„Je to obrovské ocenění úspěchu a naší popularity, která se začala v Asii rodit vloni na World Baseball Classic. Jsem za to rád, protože moc týmů tam takhle nehraje. V baseballové komunitě bylo toto pozvání poměrně šok,“ řekl předseda asociace Petr Ditrich.

Česká reprezentace se vrátí do Asie po roce. Vloni na World Baseball Classic skončila v jedné ze základních skupin v Tokiu čtvrtá a zajistila si účast v soutěži i v roce 2026. Letos se také Chlup, Martin Červenka, Martin Mužík, Martin Schneider a trenér Chadim představili jako členové evropského týmu v exhibici proti Japonsku.

Pro Tchaj-wan a Japonsko jsou zápasy přípravou před turnajem Premier 12. Češi sehrají nejprve 2. a 3. listopadu utkání s třetím týmem světa Tchaj-wanem na stadionu Taipei Dome pro více než 40 tisíc diváků. Poté je čeká přelet do Japonska, kde se střetnou 9. a 10. listopadu proti domácí reprezentaci a světovým jedničkám v Nagoji.

Trenér Chadim z 28 hráčů nominoval polovinu nadhazovačů. Bral v potaz nejen množství zranění, ale také výhled k WBC 2026 a případné boje o olympijské hry v Los Angeles 2028.

„Samo o sobě vyprodukovat čtrnáct nadhazovačů světové úrovně z našeho malého baseballového programu je náročné. K tomu dva univerzitní nadhazovače z USA a jednoho z Čech nepustily vysoké školy. Také nám situaci ztížilo bezprecedentní číslo letošních operací našich nadhazovačů. Během jednoho roku podstoupilo operaci na házející končetině sedm možných adeptů národního týmu,“ uvedl Chadim.

Ještě před cestou do Asie čeká hráče domácí kondiční soustředění. V Praze odehrají 19. a 20. října i dva přátelské zápasy se Švýcarskem. To by mělo mít v týmu nejlepšího nadhazovače MLB z roku 2020 Trevora Bauera.

„Nominace se upravit nedá, takže doufám, že se nikdo nezraní. Cílem těchto zápasů je kondiční soustředění pro hráče a pálkařské soustředění. Chtěli jsme hrát proti místním cizincům nebo dobrým hráčům, kteří nejsou v nominaci, ale švýcarský trenér nás poprosil, jestli by si s námi mohli zahrát. My jim vyšli vstříc, ale ty zápasy se Švýcarskem nejsou primárním cílem,“ řekl Chadim.

Nominace českého týmu Nadhazovači: Daniel Padyšák, Ondřej Satoria, Lukáš Hlouch, Jan Tomek, Filip Čapka, Lukáš Ercoli, David Křeček, Filip Kollmann, Michael Senay, Ondřej Vank, Jan Vašourek, Jake Rabinowitz, Tomáš Duffek, Tomáš Ondra. Poziční hráči: Martin Červenka, Martin Zelenka, Matouš Bubeník, Martin Mužík, Willie Escala, Vojtěch Menšík, Milan Prokop, Jakub Kubica, Ben Morgan, Marek Krejčiřík, Arnošt Dubový, Matěj Menšík, Marek Chlup, Michal Šindelka.

