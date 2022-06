Česká reprezentace i talenti jsou na Pražském baseballovém týdnu stoprocentní

Čeští reprezentanti po úvodní výhře nad Řeckem (7:1) vyhráli dnes ještě jasněji. Ve čtvrté směně trefili homerun Jakub Hajtmar a Filip Smola. Domácí pak excelovali v páté směně, kterou vyhráli 5:0.

„My jsme šli do zápasu s tím, abychom jej vyhráli a tím pádem měli jistotu postupu do semifinále. Dnes nám výborně zaházeli nadhazovači a měli jsme odpaly v těch situacích, když jsme to potřebovali,“ řekl reprezentant Jakub Hajtmar.

Pražský baseballový týden vyvrcholí v sobotu večer na hřišti Eagles v Krči.