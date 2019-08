Play off a pohár. Baseballisté Nuclears pálí na dvou frontách

Nedělní vítězství ostravských Arrows ve třetím zápase Czech Series nad pražskými Eagles 5:2 (celkově v sérii 3:0) sice uzavřelo sezonu nejvyšší domácí baseballové soutěže, v třebíčském areálu Na Hvězdě se však stále něco děje.



Muže místního extraligového týmu příští středu čeká finále českého poháru, výběr Nuclers do 21 let navíc aktuálně bojuje ve čtvrtfinále play off. V sérii proti pražským Eagles vede 2:0 na zápasy a už v sobotu může rozhodnout o svém postupu do semifinále.

„Kdyby kluci pod vedením trenéra Zdeňka Kutílka postoupili do finále, bral bych to osobně za větší úspěch, než kdybychom vyhráli pohár,“ říká trenér extraligového áčka Jan Gregor.

„Vzhledem k tomu, že na kopec budou mít k dispozici Lukáše Hloucha, mají podle mě docela velkou šanci extraligu vyhrát,“ zmiňuje klíčového třebíčského nadhazovače.

Finále poháru musí zvládnout bez amerických posil

Čerstvý mistr Evropy do 23 let by se pak měl ve středu představit i ve finále domácího poháru.

„S některými kluky jsme se o tom už bavili, a pokud pohár vyhrajeme, budeme samozřejmě rádi. Historie se nebude ptát na to, jakého máme soupeře,“ zmiňuje Gregor, že Nuclears čeká bitva proti výběru U21 brněnských Draků.

„Nebude to jednoduché, protože všechny naše americké posily nás už opustily. Čekání na finále poháru pro nás nebylo finančně moc lukrativní, abychom je tady drželi,“ vysvětlil Gregor.

A-tým mužů po úspěšně zvládnuté nadstavbě o extraligu, ve které Nuclears nevyhráli jen 3 ze 14 zápasů, čeká svěřence kouče Jana Gregora finále českého poháru. V něm příští středu od 19 hodin v Brně hrají s U21 místních Draků.

Juniorský tým do 21 let se pod vedením Zdenka Kutílka probojoval do čtvrtfinále extraligy, ve kterém nad pražskými Eagles vede 2:0 na zápasy (venku 6:5 a 10:1). V sobotu se Eagles představí v Třebíči (od 13.00, případně od 16.00). Pokud by o postupujícím muselo rozhodnout až páté střetnutí, hrálo by se v neděli od 14.00 v Krči.

Mladý tým brněnských Draků má na soupisce řadu případných posil z áčka, ty by však do finále neměly zasáhnout.

„V předposlední fázi soutěže hráli s Technikou Brno a báli se, že by mohli prohrát. Takže na soupisku dopsali docela extrémně dobré hráče, včetně Johna Husseyho a Martina Schneidera,“ říká Gregor.

„Máme však nějakou gentlemanskou dohodu, že by ti hráči proti nám neměli nastoupit. Protože my taky nemáme zahraniční opory,“ líčí Gregor. „Takže půjde náš český tým proti mladým Drakům.“

Třebíč a Brno se ve finále českého poháru neutkají poprvé, před dvěma lety áčko Draků na Vysočině zvítězilo nejtěsnějším rozdílem, 3:2. Areál Na Hvězdě však minulý týden nepatřil ani mužům, ani juniorům Nuclears. V Třebíči se totiž sešlo téměř osm desítek mladých baseballistů z šesti evropských zemí.

Na premiérový ročník letního kempu Euro Baseball Tour se talentům z České republiky, Slovenska, Německa, Nizozemí, Rakouska a Běloruska věnovala početná mezinárodní skupina trenérů, ve které nechyběli ani reprezentanti České republiky (Jakub Sládek) a zástupci z tradičních baseballových destinací, jako jsou USA (Jake Rabinowitz) nebo Kuba (Arian Quirantes).