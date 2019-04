Baseballisté Nuclears dvakrát porazili favorizované Eagles

V prvních dvou sezonách po svém postupu do extraligy třebíčští baseballisté Eagles Praha ani jednou neporazili. Uspěli až nyní. Ale zato hned dvakrát!

Přitom výsledek úvodního pátečního duelu, který se hrál v Krči, vyzněl pro Nuclears hodně nepříznivě. S domácím celkem prohráli jednoznačně, 0:10.

„První výsledek vypadá hrozivě,“ připouští trenér Nuclears Jan Gregor. „Ale částečně to byla také naše taktika. V pátečním utkání jsme dali prostor mladým hráčům a na domácí půdě jsme se chtěli porvat aspoň o jednu výhru. Nakonec z toho byly dvě, takže naprostá spokojenost,“ pochvaluje si výsledky 4:0 a 6:5.

„Když porazíte někoho z top tří týmů v České republice, je výhra vždycky o to sladší,“ připouští. „Navíc na Eagles bylo vidět, že tu druhou prohru kousali už těžce.“

Duely s pražským týmem navíc mají pro Gregora o náboj navíc. „S Vladimírem Chlupem, který koučuje Eagles, jsme se oba narodili ve Znojmě a spolu jsme za Znojmo hráli. Dokonce mě i trénoval,“ prozrazuje Gregor. „Známe se strašně moc dobře, takže o to jsou naše duely pikantnější.“

Výkon svého družstva mohl Gregor po úvodním víkendu hodnotit pozitivně. „Se startem do sezony jsme spokojení, český tým pracoval na plné obrátky, výborně k nám zapadly také americké posily,“ těšilo ho. „Uvidíme, jak to bude vypadat dál.“

Extraligové týmy totiž v aktuální sezoně čeká hodně náročný program. Kvůli olympijské kvalifikaci byl program základní části zhuštěn do devíti týdnů, a týmy tak hrají tři zápasy týdně.

„Je to náročné strašně moc, fyzicky i psychicky,“ potvrdil první ostrý víkend Gregorovi. „Teď to bude trošku lepší, protože dva týdny budeme hrát středa, pátek, sobota. Takže tam bude jeden den volna.“

Volno si užívali jeho svěřenci také v pondělí, v úterý už trénovali a ve středu si poprvé vyzkouší nový rytmus. Od 19 hodin se představí v Blansku.

Olympia se na úvod sezony také postarala o nečekaný výsledek, když ze tří zápasů s Hrochy Brno urvala rovněž tři výhry (5:2, 0:8 a 9:6).

„Je to hodně překvapivé,“ připouští Gregor. „Blansko ale má nějaké hráče z Draků Brno, tři české nadhazovače, kteří jsou na vysoké úrovni. Takže se s nimi budeme prát,“ očekává.

Znovu počítá s tím, že do jednoho utkání pošle kombinovaný tým složený z mladých hráčů. „Budeme to tak dělat celou sezonu, že jeden zápas dáme příležitost mladým klukům,“ potvrzuje. „Chceme, aby si vyzkoušeli českou ligu, zlepšovali se a my s nimi mohli počítat do budoucna.“

Blansko je podle něj silné především v domácím prostředí, kde těží ze znalosti hry pod místním umělým osvětlením. To se ostatně potvrdilo i v nedávném přípravném utkání obou celků.

„Vyhráli jsme 9:5, ale než jsme se vzpamatovali z těch světel, bylo to 5:0 pro domácí,“ popisuje Gregor. „Trvalo nám polovinu utkání, než jsme docílili toho, co jsme chtěli, a zvykli jsme si na nadhazovače. V tom světle balon zrychluje, je špatně vidět,“ vysvětluje kouč.