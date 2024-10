Baseballisté LA Dodgers přešli přes New York Mets do Světové série

Baseballisté Los Angeles Dodgers se po čtyřech letech opět představí ve Světové sérii. V neděli si zdolali New York Mets 10:5 a semifinále play off MLB ovládli 4:2 na zápasy. Jejich soupeřem ve finále budou New York Yankees.