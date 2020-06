Tři kluby MLB musely uzavřít sportoviště kvůli koronaviru

Klub Philadelphia Phillies uzavřel veškeré zázemí v Clearwater. „Až do odvolání je nepřístupné pro hráče, trenéry a zaměstnance a zůstane to tak do doby, než zdravotnické autority budou mít jistotu, že virus je pod kontrolou a naše sportoviště jsou vydezinfikována,“ konstatoval spolumajitel klubu John Middleton.

Sezona MLB měla začít v březnu, dosud ji ale pandemie koronaviru nedovolila rozehrát. Vedení ligy hledá možnosti, jak uskutečnit ročník ve zkráceném rozsahu, ale hráčská unie v tomto týdnu přerušila jednání s majiteli klubů kvůli neshodám především v otázce krácení platů.

Vedle baseballové MLB byly za posledních 24 hodin potvrzeny případy nákazy koronavirem i v klubech ostatních profesionálních soutěží včetně NHL, v níž tři nemocné hokejisty oznámila Tampa Bay Lightning. Onemocnění se ale objevilo i ve fotbalové MLS či lize amerického fotbalu NFL a zasažena byla rovněž golfová PGA Tour. V ní je prvním postiženým Nick Watney, pro něhož skončil předčasně turnaj v Hilton Head.

Alarmující je skutečnost, že řada případů se objevila na Floridě, jež je jedním z amerických států, kde počty nakažených v současnosti rostou. Právě tam, konkrétně ve sportovním komplexu v Disney Worldu u Orlanda, přitom mají v plánu dokončit přerušenou sezonu MLS a také basketbalová NBA.