„Sen se stal skutečností,“ rozplývala se po prvním ze dvou duelů Atlanty s Miami Pawolová. První žena coby rozhodčí v profesionálním zápase MLB.
„Došlo mi to, až když jsme nastupovali. Podívali jsme se po sobě s Guccem (hlavním rozhodčím) a já si řekla: To je ono, na tomhle jsem pracovala. Bylo úžasné, jak lidé začali tleskat a skandovat moje jméno. Bylo to hodně emotivní,“ popisovala.
O chvíli později zahlásila svůj první aut na nejvyšší úrovni, když si pohlídala příhoz na první metu po odpalu miamského Liama Hickse. Atlanta zápas vyhrála 7:1.
Osmačtyřicetiletá Pawolová je profesionální rozhodčí posledních deset let. O své nominaci pro zápas MLB se dozvěděla začátkem týdne. „Bylo to hodně emotivní. Cítila jsem se jako plně nabitá baterie,“ usmála se.
Pawolová sama hrála softball na pozici catchera. Byla hvězdou univerzitního týmu Hofstra University, třikrát byla vybrána do konferenčního týmu. Vzpomněla si na své začátky v 90. letech, kdy jí kamarádka požádala, aby s ní rozhodovala zápasy. Od té doby řídila přes 1 200 duelů.
Rozhodcovskou průkopnicí byla už před dvěma lety, kdy jako první žena rozhodovala zápas nejvyšší úrovně nižších soutěží MLB tzv. Triple A.
Její mise v Atlantě nabrala na obrátkách. O několik hodin později řídila druhý zápas (Atlanta vyhrála 8:6) na třetí metě. V neděli si v sérii s Miami odbyde svou premiéru coby hlavní rozhodčí na domácí metě.
Pawolová není první ženskou rozhodčí v amerických profesionálních soutěžích. Průkopnicí v basketbalové NBA byla Violet Palmerová v roce 1997. Ligu amerického fotbalu NFL rozhodovala první žena v roce 2015 (Sarah Thomasová). Hokejovou NHL dosud žena nepískala, Kendall Hanleyová ale byla první ženskou rozhodčí v mužském zápase na zimní olympiádě 2022.