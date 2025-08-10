Vítej na show, Jen! Baseballovou MLB poprvé pomáhala řídit žena

Autor:
  10:08
Zámořský sport prolomil další milník. Sobotní zápas baseballové Major League Baseball totiž vůbec poprvé spolurozhodovala žena. Jen Pawolová hlídala v zápase mezi Atlantou a Miami první metu a už při nástupu si vysloužila mohutné ovace ve stoje. Pro osmačtyřicetiletou rozhodčí ale mise nekončí. O několik hodin později si pak stoupla na třetí metu, v neděli pak sérii zakončí coby rozhodčí za domácí metou.
Jen Pawolová, první ženská rozhodčí v historii zámořské baseballové MLB....

Jen Pawolová, první ženská rozhodčí v historii zámořské baseballové MLB. Premiéru si odbyla na první metě v zápase Atlanta Braves - Miami Marlins. (8. srpna 2025) | foto: AP

Jen Pawolová, první ženská rozhodčí v historii zámořské baseballové MLB....
Jen Pawolová, první ženská rozhodčí v historii zámořské baseballové MLB....
Jen Pawolová, první ženská rozhodčí v historii zámořské baseballové MLB....
Jen Pawolová, první ženská rozhodčí v historii zámořské baseballové MLB....
16 fotografií

„Sen se stal skutečností,“ rozplývala se po prvním ze dvou duelů Atlanty s Miami Pawolová. První žena coby rozhodčí v profesionálním zápase MLB.

„Došlo mi to, až když jsme nastupovali. Podívali jsme se po sobě s Guccem (hlavním rozhodčím) a já si řekla: To je ono, na tomhle jsem pracovala. Bylo úžasné, jak lidé začali tleskat a skandovat moje jméno. Bylo to hodně emotivní,“ popisovala.

O chvíli později zahlásila svůj první aut na nejvyšší úrovni, když si pohlídala příhoz na první metu po odpalu miamského Liama Hickse. Atlanta zápas vyhrála 7:1.

Osmačtyřicetiletá Pawolová je profesionální rozhodčí posledních deset let. O své nominaci pro zápas MLB se dozvěděla začátkem týdne. „Bylo to hodně emotivní. Cítila jsem se jako plně nabitá baterie,“ usmála se.

Pawolová sama hrála softball na pozici catchera. Byla hvězdou univerzitního týmu Hofstra University, třikrát byla vybrána do konferenčního týmu. Vzpomněla si na své začátky v 90. letech, kdy jí kamarádka požádala, aby s ní rozhodovala zápasy. Od té doby řídila přes 1 200 duelů.

FOTBALONA

Podcast zejména o ženském fotbale.

Rozhodcovskou průkopnicí byla už před dvěma lety, kdy jako první žena rozhodovala zápas nejvyšší úrovně nižších soutěží MLB tzv. Triple A.

Její mise v Atlantě nabrala na obrátkách. O několik hodin později řídila druhý zápas (Atlanta vyhrála 8:6) na třetí metě. V neděli si v sérii s Miami odbyde svou premiéru coby hlavní rozhodčí na domácí metě.

Pawolová není první ženskou rozhodčí v amerických profesionálních soutěžích. Průkopnicí v basketbalové NBA byla Violet Palmerová v roce 1997. Ligu amerického fotbalu NFL rozhodovala první žena v roce 2015 (Sarah Thomasová). Hokejovou NHL dosud žena nepískala, Kendall Hanleyová ale byla první ženskou rozhodčí v mužském zápase na zimní olympiádě 2022.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Hradec Králové B vs. ZápyFotbal - 1. kolo - 10. 8. 2025:Hradec Králové B vs. Zápy //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 4.40
  • 1.85
  • 3.30
Liberec B vs. BenátkyFotbal - 1. kolo - 10. 8. 2025:Liberec B vs. Benátky //www.idnes.cz/sport
Živě2:3
  • 7.00
  • 3.10
  • 1.60
Olomouc B vs. Slovácko BFotbal - 2. kolo - 10. 8. 2025:Olomouc B vs. Slovácko B //www.idnes.cz/sport
Živě2:1
  • 1.25
  • 5.70
  • 5.00
Zbrojovka Brno B vs. Polanka n/OFotbal - 2. kolo - 10. 8. 2025:Zbrojovka Brno B vs. Polanka n/O //www.idnes.cz/sport
Živě2:0
  • 1.01
  • 25.00
  • 120.00
Karviná B vs. Frýdek-MístekFotbal - 2. kolo - 10. 8. 2025:Karviná B vs. Frýdek-Místek //www.idnes.cz/sport
Živě0:2
  • 3.00
  • 3.95
  • 1.68
Zlín B vs. BlanskoFotbal - 2. kolo - 10. 8. 2025:Zlín B vs. Blansko //www.idnes.cz/sport
Živě3:2
  • 1.56
  • 4.07
  • 3.59
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Erotická pomůcka podruhé za týden na palubovce. Hráčky se zlobí: Není to vtipné

Opakovaný vtip není vtipem. Jednoduchou poučku by teď basketbalistky působící v WNBA nejraději vtloukly do hlavy některým fanouškům. Dvakrát během pár dnů totiž musely být přerušeny zápasy kvůli...

Obrovská chyba, mrzí mě to, reaguje Chorý. Jaký mu hrozí trest za úder do rozkroku?

Až do nedělního odpoledne žádnou červenou kartu v lize neviděl. Slávistický útočník Tomáš Chorý čekal 241 zápasů, ten další na Slovácku (1:0) už nedohrál. A předvedl pořádný zkrat. Gólový habán totiž...

Zřejmě slušnej oddíl! Ústí táhne, návštěvy má vyšší než při postupu do ligy

Fotbalová horečka, která nezpůsobuje bolest hlavy, ale dělá naopak dobře, v Ústí nad Labem stoupá. Přes tři tisícovky fanoušků na druholigový zápas s béčkem pražské Sparty a v konkurenci oslav...

Rangers - Plzeň 3:0, skotská lekce v boji o Ligu mistrů, český tým vůbec nestačil

Plzeňským fotbalistům se postup do závěrečného předkola kvalifikace Ligy mistrů výrazně vzdálil. Ve Skotsku podlehli Rangers po slabém výkonu jednoznačně 0:3 a v domácí odvetě, která se hraje příští...

Sparta - Ararat 4:1, domácí rychle prohrávali, k obratu vedl svižný výkon

Sparťanští fotbalisté nakročili do závěrečné fáze kvalifikace Konferenční ligy. V úvodním utkání 3. předkola po nepovedeném začátku, kdy v sedmé minutě inkasovali a následně hru výrazně zlepšili,...

Plachý, nástupce legendy Varnsdorfu: Prubířská zkouška, ale obstojíme

Legendární Vlastimil Gabriel, který ve fotbalovém Varnsdorfu působí v různých pozicích přes 60 let, poznal Jana Plachého už jako dítě. Když se v roce 1972 narodil, jeho táta tu hrál třetí ligu. „Máme...

10. srpna 2025  10:50

Moje indispozice? Zatočila se mi hlava. Fantastický start sezony, říká zlínský kouč

Před poločasovou přestávkou se mu udělalo v sobotním vedru nevolno. Druhý poločas museli odkoučovat jeho asistenti. Děkovačku po vítězství 3:2 nad Mladou Boleslaví si už ale trenér fotbalistů Zlína...

10. srpna 2025  10:22

Vítej na show, Jen! Baseballovou MLB poprvé pomáhala řídit žena

Zámořský sport prolomil další milník. Sobotní zápas baseballové Major League Baseball totiž vůbec poprvé spolurozhodovala žena. Jen Pawolová hlídala v zápase mezi Atlantou a Miami první metu a už při...

10. srpna 2025  10:08

Překvapení na Štvanici! Humburger zářil a má miliony, slaví i Roušal a Szabová

Drtivý loket a hotovo! Dominik Humburger je v semifinále Tipsport Gamechangeru, na turnaji Oktagon 74 na pražské Štvanici zdolal Jihoafričana Marka Hulmeho ve 2. kole. V hlavním zápase večera...

9. srpna 2025  17:59,  aktualizováno  10.8 8:59

Čas pro návrat v derby? Musíme být správně naštvaní, říká kapitán Kodeš

Přišel čas pro Petra Kodeše vrátit se do sestavy Hradce právě v derby s Pardubicemi? Vše tomu nasvědčuje. Jednak je kapitán z minulých sezon po trablech v letní přípravě v pořádku a v příslušné...

10. srpna 2025  8:30

Opavští kopali dvě penalty během minuty a půl. A udrželi neporazitelnost

Janoščín střílel k pravé tyči, Lacík k levé. Z pokutových kopů, které rozhodčí Beneš odpískal během necelých devadesáti vteřin čisté hry v úplném závěru prvního poločasu, fotbalisté Slezského FC...

10. srpna 2025  8:29

Slavia řeší útočníky. Ale nikdo teď nechce prodávat, řekl Trpišovský. Chytila pochválil

Tomáš Chorý do konce září v trestu, Mojmír Chytil zkraje sezony těžce z formy. Nebo ne? „Mně se jeho výkon líbil, na obranu soupeře vytvářel velký tlak,“ pravil po vítězství nad Teplicemi (3:0)...

10. srpna 2025

Sportovního turistu z Francie očaroval Jágr. A co Češi? Jste „tajemní“, říká

Pomyslně zabodl s dětmi prst do mapy. Litvínov? Pojedeme tam! A když francouzský sportovní fotograf Denis Broyer až posléze zjistil, že jde o město posedlé hokejem a zrovna v den jejich příjezdu...

10. srpna 2025  7:48

Není důvod panikařit. Durosinmi nemá formu, říkal Koubek po další ztrátě

Stejně jako před dvěma týdny proti Jablonci ztratili doma ligový zápas až v závěru. Fotbalisté Plzně remizovali ve čtvrtém kole se Slováckem 1:1, když jim v nastaveném čase sebral výhru Michal...

10. srpna 2025  7:29

Pawel z Toužimi a jeho nový svět. Lyon teď šetří a kouká na východ

Premium

Olympique Lyon je zpět! Bon retour! Utáhnout opasky, načechrat patky, uhladit vousy a hurá do práce. Dluhy umořeny, sestup do druhé ligy je passé. Je tu „nový Lyon“. Skromnější a pokornější. I s...

10. srpna 2025

Stupidní zákrok, nechápu ho, řekl Provod o faulu Večerky. Ten se v kabině omlouval

Měl štěstí, že ho teplický stoper Dalibor Večerka napnutou nohou netrefil napřímo. I proto následně začali fanoušci diskutovat, zda vůbec měla být udělena červená karta. „Trochu jsem si podvrtnul...

9. srpna 2025  23:44

Kovář debutoval v nizozemské lize výhrou 6:1, s Eindhovenem zvládl i druhý zápas

Brankář Matěj Kovář má za sebou úspěšnou premiéru v nizozemské fotbalové lize. S Eindhovenem vyhrál v úvodním kole nad Spartou Rotterdam vysoko 6:1, českého reprezentanta překonal jen Tunisan Sajfalá...

9. srpna 2025  23:16

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.