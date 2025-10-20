„Na světě a v historii tohoto sportu je jen jeden člověk, který to dokáže, a to je on,“ řekl po zápase s údivem Enrique Hernándes, spoluhráč z Dodgers.
V sobotu nad ránem porazili Los Angeles Dodgers ve čtvrtém finále National League soky z Milwaukee Brewers 5:1 a zajistili si postup do Světové série. Na tom by nebylo nic výjimečného, kdyby megastar Šóhei Ohtani svými nadhozy nevyautoval deset pálkařů. A mezitím, jako by nic, sám nenaposílal do ochozů Dodger Stadia tři míčky.
Každý z těchto výkonů by sám o sobě plnil titulní stránky novin, ale to, že je zvládl jeden hráč v jediném zápase play off, proměnilo ten večer v jeden z nejpamátnějších v celé historii hry jménem baseball.
Žijeme v době Šóheie Ohtaniho. Japonský zázrak totiž ruší zvyklosti, které baseball, potažmo jeho nejlepší ligu MLB, několik dekád formovaly.
V dávných dobách bývalo normou, že skvělý pálkař chodil i na nadhazovačský kopec, kde také podával výborné výkony. Jedním z takových byl legendární Babe Ruth, který je pro mnohé stále tím nejlepším v historii.
Hráč, u něhož je dnes těžké rozpoznat mýtus od pravdy, však hrál před více než 100 lety a po přestupu z Boston Red Sox do New York Yankees v roce 1920 už tolik neházel a věnoval se své doméně – homerunům.
|
STALO SE 22. DUBNA: Tlouštík, co jedl hot dogy. Zrodila se hvězda
Od té doby převládal názor, že něco podobného v moderním baseballu není možné. A pak přišel Ohtani.
Kombinovat obě dovednosti začal už na střední škole Hanamaki Higaši, v roce 2012 se rozhodl zahájit profesionální kariéru doma v Japonsku. V druhé nejlepší lize světa (NPB) dovedl Hokkaidó Nippon-Ham Fighters v sezoně 2016 až k titulu. A rok nato se už stěhoval do Major League Baseball, nakonec podepsal u Los Angeles Angels.
Stal se nováčkem roku, jeho výkony nepřestávaly udivovat a vše vyústilo v roce 2024 v přestup k městskému rivalovi Dodgers. Ten s japonskou hvězdou uzavřel do té doby největší kontrakt v historii sportu vůbec. 700 milionů dolarů (15,8 miliardy korun).
|
Muž za 16 miliard. Megatalent na škole uklízel toalety. A poklonil se Čechům
A vyplatilo se.
Mimo jiné se stal prvním hráčem v MLB, který zaznamenal 50 homerunů a 50 ukradených met, což nedokázal ani Ruth. Agentura AP jej loni potřetí během čtyř let zvolila nejlepším mužským sportovcem roku.
V minulé sezoně se konečně dočkal titulu, když Dodgers suverénně ovládli Světovou sérii proti Yankees. Letos mohou navázat právě na svého soupeře a stát se po 25 letech dalším týmem, který vítězství obhájí.
V sobotu však byl baseballový svět svědkem impozantního výkonu. A kdo jiný mohl být jeho autorem než právě Ohtani?
„Největší Šóh na Zemi, právě odehrál nejlepší zápas v historii baseballu,“ zněl následující den titulek The Athletic.
„Šóhei Ohtani testoval hranice lidského chápání, čeho může baseballista na hřišti dosáhnout. Měnil pravidla, zbořil zažité představy a nyní na největším pódiu namaloval své vrcholné dílo,“ žasl nad jeho výkonem redaktor Fabian Ardaya.
Los Angeles toho večera nastupovalo před 52 883 fanoušky na domácím Dodger Stadiu, aby potvrdilo mečbol proti Milwaukee Brewers a postoupilo opět po roce do Světové série. Málokdo sice věřil, že celek z Wisconsinu semifinále ještě otočí ve svůj prospěch, ale nikoho nenapadlo, jakým způsobem domácí nakonec postoupí.
Ohtani, jemuž se v předchozích duelech příliš nevedlo, začínal jako startující nadhazovač, tedy ten, který musí na kopci vydržet co nejdéle, odházet okolo 100 nadhozů a nedovolit soupeřovu útoku žádný doběh. Unikátní devíza, kterou se mohou pyšnit jen ti nejlepší nadhazovači.
Pro něj to nicméně byla jen polovina povinnosti onoho večera. Začínal zároveň i jako první pálkař svého týmu, tedy hráč, který kormidluje ofenzívu. Opět privilegium, kterým disponují nejlepší pálkaři mužstva, nikoli nadhazovač.
Odházel šest směn a nedovolil jediný doběh. Ve svém 16. startu po druhé operaci loketního vazu sám vyautoval deset hráčů. Výkon, za který by se nadhazovač běžně stal hrdinou zápasu. Jenže on přidal něco, co se dosud podařilo jen jedenácti hráčům v celé historii vyřazovacích bojů.
Tři homeruny, každý stejně impozantní jako ten předchozí. V první směně odpálil sólo homerun a poslal Dodgers do vedení. Ve čtvrté přidal další, když jeho rána proletěla nad hlavami fanoušků a skončila až u billboardů na střeše stadionu.
Letová dráha měřila přes 142 metrů. A když pak v závěru přidal ještě jeden, nevěřícně už kroutili hlavami úplně všichni. „Je to omezení lidského mozku,“ řekl prezident Dodgers Andrew Friedman. „Těžko se chápe, jak je to výjimečné a jedinečné,“ dodal.
„To je důvod, proč je nejlepším hráčem na planetě. Takový výkon jsem ještě nikdy neviděl. Nikdo něco podobného neviděl,“ měl zase jasno manažer Dave Roberts.
|
Otloukánek blízko historickému momentu. Seattle dělí dvě výhry od Světové série
Sám Ohtani však po zápase reagoval na svá předchozí, na jeho poměry nevýrazná vystoupení na hřišti. „Posledních pár dní jsem se na pálce cítil docela dobře. Ale právě kvůli velkému vytížení a rychlému sledu zápasů si myslím, že nedostatečný výkon v tak krátkém období zkresluje výsledky,“ řekl novinářům tradičně prostřednictvím svého překladatele.
Los Angeles tak nyní čeká necelý týden odpočinku a poté se postaví vítězi rozhodujícího sedmého zápasu ve finále American League, tedy buď Seattle Mariners, nebo Toronto Blue Jays.
A pokud náhodou MLB nesledujete, japonský fenomén bude příští rok v březnu hlavním tahounem Samurajů na World Baseball Classic, kteří se opět postaví i českému národnímu týmu.