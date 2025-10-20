Další vrchol mistra Šóha. Všestranný Japonec opět posunul hranice baseballu

Autor:
  15:50
Je bezesporu největší hvězdou baseballové současnosti, miláčkem Japonska a podle mnohých už teď, ve svých 31 letech, nejlepším hráčem v historii své hry. A pokud s tím někdo dosud nesouhlasil, po sobotním výkonu proti Milwaukee Brewers museli i největší pochybovači smeknout kšiltovky. Šóhei Ohtani znovu ohromil Ameriku a možná předvedl vůbec nejlepší individuální výkon, jaký kdy baseball viděl.
Fotogalerie3

Šóhei Ohtani po odpálení homerunu ve čtvrté směně. | foto: Mark J. TerrillAP

„Na světě a v historii tohoto sportu je jen jeden člověk, který to dokáže, a to je on,“ řekl po zápase s údivem Enrique Hernándes, spoluhráč z Dodgers.

V sobotu nad ránem porazili Los Angeles Dodgers ve čtvrtém finále National League soky z Milwaukee Brewers 5:1 a zajistili si postup do Světové série. Na tom by nebylo nic výjimečného, kdyby megastar Šóhei Ohtani svými nadhozy nevyautoval deset pálkařů. A mezitím, jako by nic, sám nenaposílal do ochozů Dodger Stadia tři míčky.

Každý z těchto výkonů by sám o sobě plnil titulní stránky novin, ale to, že je zvládl jeden hráč v jediném zápase play off, proměnilo ten večer v jeden z nejpamátnějších v celé historii hry jménem baseball.

Žijeme v době Šóheie Ohtaniho. Japonský zázrak totiž ruší zvyklosti, které baseball, potažmo jeho nejlepší ligu MLB, několik dekád formovaly.

V dávných dobách bývalo normou, že skvělý pálkař chodil i na nadhazovačský kopec, kde také podával výborné výkony. Jedním z takových byl legendární Babe Ruth, který je pro mnohé stále tím nejlepším v historii.

Hráč, u něhož je dnes těžké rozpoznat mýtus od pravdy, však hrál před více než 100 lety a po přestupu z Boston Red Sox do New York Yankees v roce 1920 už tolik neházel a věnoval se své doméně – homerunům.

STALO SE 22. DUBNA: Tlouštík, co jedl hot dogy. Zrodila se hvězda

Od té doby převládal názor, že něco podobného v moderním baseballu není možné. A pak přišel Ohtani.

Kombinovat obě dovednosti začal už na střední škole Hanamaki Higaši, v roce 2012 se rozhodl zahájit profesionální kariéru doma v Japonsku. V druhé nejlepší lize světa (NPB) dovedl Hokkaidó Nippon-Ham Fighters v sezoně 2016 až k titulu. A rok nato se už stěhoval do Major League Baseball, nakonec podepsal u Los Angeles Angels.

Stal se nováčkem roku, jeho výkony nepřestávaly udivovat a vše vyústilo v roce 2024 v přestup k městskému rivalovi Dodgers. Ten s japonskou hvězdou uzavřel do té doby největší kontrakt v historii sportu vůbec. 700 milionů dolarů (15,8 miliardy korun).

Muž za 16 miliard. Megatalent na škole uklízel toalety. A poklonil se Čechům

A vyplatilo se.

Mimo jiné se stal prvním hráčem v MLB, který zaznamenal 50 homerunů a 50 ukradených met, což nedokázal ani Ruth. Agentura AP jej loni potřetí během čtyř let zvolila nejlepším mužským sportovcem roku.

V minulé sezoně se konečně dočkal titulu, když Dodgers suverénně ovládli Světovou sérii proti Yankees. Letos mohou navázat právě na svého soupeře a stát se po 25 letech dalším týmem, který vítězství obhájí.

V sobotu však byl baseballový svět svědkem impozantního výkonu. A kdo jiný mohl být jeho autorem než právě Ohtani?

Šóhei Ohtani na kopci pro nadhazovače v první směně.

„Největší Šóh na Zemi, právě odehrál nejlepší zápas v historii baseballu,“ zněl následující den titulek The Athletic.

„Šóhei Ohtani testoval hranice lidského chápání, čeho může baseballista na hřišti dosáhnout. Měnil pravidla, zbořil zažité představy a nyní na největším pódiu namaloval své vrcholné dílo,“ žasl nad jeho výkonem redaktor Fabian Ardaya.

Los Angeles toho večera nastupovalo před 52 883 fanoušky na domácím Dodger Stadiu, aby potvrdilo mečbol proti Milwaukee Brewers a postoupilo opět po roce do Světové série. Málokdo sice věřil, že celek z Wisconsinu semifinále ještě otočí ve svůj prospěch, ale nikoho nenapadlo, jakým způsobem domácí nakonec postoupí.

Ohtani, jemuž se v předchozích duelech příliš nevedlo, začínal jako startující nadhazovač, tedy ten, který musí na kopci vydržet co nejdéle, odházet okolo 100 nadhozů a nedovolit soupeřovu útoku žádný doběh. Unikátní devíza, kterou se mohou pyšnit jen ti nejlepší nadhazovači.

Pro něj to nicméně byla jen polovina povinnosti onoho večera. Začínal zároveň i jako první pálkař svého týmu, tedy hráč, který kormidluje ofenzívu. Opět privilegium, kterým disponují nejlepší pálkaři mužstva, nikoli nadhazovač.

Odházel šest směn a nedovolil jediný doběh. Ve svém 16. startu po druhé operaci loketního vazu sám vyautoval deset hráčů. Výkon, za který by se nadhazovač běžně stal hrdinou zápasu. Jenže on přidal něco, co se dosud podařilo jen jedenácti hráčům v celé historii vyřazovacích bojů.

Šóhei Ohtani odpalující svůj druhý homerun ve čtvrtém zápase proti Milwaukee Brewers.

Tři homeruny, každý stejně impozantní jako ten předchozí. V první směně odpálil sólo homerun a poslal Dodgers do vedení. Ve čtvrté přidal další, když jeho rána proletěla nad hlavami fanoušků a skončila až u billboardů na střeše stadionu.

Letová dráha měřila přes 142 metrů. A když pak v závěru přidal ještě jeden, nevěřícně už kroutili hlavami úplně všichni. „Je to omezení lidského mozku,“ řekl prezident Dodgers Andrew Friedman. „Těžko se chápe, jak je to výjimečné a jedinečné,“ dodal.

„To je důvod, proč je nejlepším hráčem na planetě. Takový výkon jsem ještě nikdy neviděl. Nikdo něco podobného neviděl,“ měl zase jasno manažer Dave Roberts.

Otloukánek blízko historickému momentu. Seattle dělí dvě výhry od Světové série

Sám Ohtani však po zápase reagoval na svá předchozí, na jeho poměry nevýrazná vystoupení na hřišti. „Posledních pár dní jsem se na pálce cítil docela dobře. Ale právě kvůli velkému vytížení a rychlému sledu zápasů si myslím, že nedostatečný výkon v tak krátkém období zkresluje výsledky,“ řekl novinářům tradičně prostřednictvím svého překladatele.

Los Angeles tak nyní čeká necelý týden odpočinku a poté se postaví vítězi rozhodujícího sedmého zápasu ve finále American League, tedy buď Seattle Mariners, nebo Toronto Blue Jays.

A pokud náhodou MLB nesledujete, japonský fenomén bude příští rok v březnu hlavním tahounem Samurajů na World Baseball Classic, kteří se opět postaví i českému národnímu týmu.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
title=Tipsport - partner programu
Palicová vs. SelechmetěvováTenis - 1. kolo - 20. 10. 2025:Palicová vs. Selechmetěvová //www.idnes.cz/sport
Živě3:2
  • 3.02
  • -
  • 1.33
Jakupovičová vs. KnutsonováTenis - 1. kolo - 20. 10. 2025:Jakupovičová vs. Knutsonová //www.idnes.cz/sport
20. 10. 17:00
  • 3.06
  • -
  • 1.31
Chrudim vs. TáborskoFotbal - 13. kolo - 20. 10. 2025:Chrudim vs. Táborsko //www.idnes.cz/sport
20. 10. 18:00
  • 3.20
  • 3.25
  • 2.14
Menšík vs. BernetTenis - Dvouhra - 1. kolo - 20. 10. 2025:Menšík vs. Bernet //www.idnes.cz/sport
20. 10. 20:00
  • 1.16
  • -
  • 5.13
Cremonese vs. UdineseFotbal - 7. kolo - 20. 10. 2025:Cremonese vs. Udinese //www.idnes.cz/sport
20. 10. 20:45
  • 3.44
  • 3.14
  • 2.39
West Ham vs. BrentfordFotbal - 8. kolo - 20. 10. 2025:West Ham vs. Brentford //www.idnes.cz/sport
20. 10. 21:00
  • 2.59
  • 3.39
  • 2.89
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Faerské ostrovy - Česko 2:1, trapas v kvalifikaci o MS, přežije ho trenér Hašek?

Od našeho zpravodaje na Faerských ostrovech V samostatné historii toho český fotbal mnoho horšího nezažil. Porážka od titěrných Faerských ostrovů, které mají jen pětapadesát tisíc obyvatel? Ostuda s velkým O! Reprezentace padla v Tórshavnu...

Velkou pardubickou po třiceti letech vyhrál zahraniční kůň, irský Stumptown

Skvělé zrychlení v závěru rozhodlo o tom, že Velkou pardubickou po dlouhých třiceti letech ovládl zahraniční kůň. Ve 135. ročníku slavného dostihu triumfoval osmiletý irský hnědák Stumptown v sedle s...

Velká pardubická 2025: výsledky, startovní listina, historie

Velká pardubická se Slavia pojišťovnou je jednou z nejvýznamnějších sportovních a společenských událostí v Česku. Velký dostihový svátek se i v roce 2025 konal tradičně druhou říjnovou neděli (12....

Co se stalo Sexy Lordovi? Trenérka líčí: Láska ke koním zvítězila, Myška je hrdina

Na posledních stovkách metrů usiloval o obhajobu vítězství ve Velké pardubické. „Byly jsme v tu chvíli v euforii a na tribuně jsem říkala dceři: Teď už to vyhraje!“ vyprávěla 61letá Martina...

Už i basketbal v Ústí má moderátorku, míň vyzývavou. Jdeme s dobou, tvrdí šéf

Móda sportovních moderátorek se v Ústí nad Labem přelila z fotbalu už i do basketbalu. Ligová Sluneta se vydala podobnou cestou jako sousedé. Její šéf Tomáš Hrubý se dříve dam v oblečcích, které víc...

Co nejsilnější sestava. Berdych nominoval na Davis Cup, kde číhá jednička Alcaraz

Přesně za měsíc budou v italské Boloni hrát čeští tenisté úvodní zápas finálového turnaje Davis Cupu. A pokud budou chtít postoupit dál, musí porazit silné Španělsko s Carlosem Alcarazem. Kapitán...

20. října 2025  16:01

Další vrchol mistra Šóha. Všestranný Japonec opět posunul hranice baseballu

Je bezesporu největší hvězdou baseballové současnosti, miláčkem Japonska a podle mnohých už teď, ve svých 31 letech, nejlepším hráčem v historii své hry. A pokud s tím někdo dosud nesouhlasil, po...

20. října 2025  15:50

Proto tě všichni nenávidí! Vinícius získal dvě červené a pak se vysmál soupeři

Do statistik utkání se nezapsal gólem ani asistencí, přesto se po závěrečném hvizdu mluvilo hlavně o něm. Brazilský fotbalista Vinícius Júnior se v nedělním zápase s Getafe postaral o dvě soupeřovy...

20. října 2025  15:11

Program na olympiádě se nemění. Ledecká si vybrala: Pojedu na snowboardu

Když přicházela na tiskovou konferenci, nejprve se usmála a zamávala. Postupně ale Ester Ledecká zvážněla a hovořila smutnějším hlasem. Došlo totiž na téma olympijských her v Milánu a Cortině v...

20. října 2025  13:33,  aktualizováno  14:06

Obří rána a strach z dalšího otřesu mozku. Chytila sestřelil tvrďák Wilson

Český hokejista Filip Chytil po tvrdém hitu nedohrál noční zápas NHL proti Washingtonu. Útočníka Vancouveru v první třetině srazil ranař Tom Wilson, z ledu mu museli pomoci spoluhráči. Za mořem teď...

20. října 2025  14:01

Sparta v Konferenční lize 2025/26: soupeři, program, výsledky, kde sledovat

Fotbalisté Sparty bojují v ligové fázi Konferenční ligy. Po úspěšné cestě předkolem narazí na soupeře, kteří nejsou úplně atraktivní, ale skýtají větší šanci na úspěch. Kdy a s kým bude Sparta hrát,...

20. října 2025  13:54

Plzeň v Evropské lize 2025/26: soupeři, program, výsledky, kde sledovat

Fotbalisty Plzně čeká minimálně osm zápasů v Evropské lize 2025/26. Do ligové fáze se dostali po neúspěšném 3. předkole Ligy mistrů. Kdy a s kým bude český vicemistr hrát, jaké jsou termíny zápasů a...

20. října 2025  13:52

Olomouc v Konferenční lize 2025/26: program, soupeři, kde sledovat

Sedm let půstu je pryč, fotbalisté Olomouce zase hrají v Evropě. Na jaké týmy Sigma v ligové fázi Konferenční ligy narazí, jaké jsou termíny zápasů, kde je můžete sledovat i pohled do historie...

20. října 2025  13:50

Houser po děčínské potupě: Nebudu soptit blesky, odfláknuté to od nás nebylo

Potupa, masakr. Basketbalový Děčín vstřebává jednu z nejtěžších porážek v ligové historii, nevídaných 125 inkasovaných bodů, rozdíl ve skóre 48. Ani hegemon a superfavorit Nymburk proti Válečníkům...

20. října 2025  13:34

Jemelka jen žlutá, Ramírezovo vyloučení také v pořádku. Komise sudí podržela

Sám po zápase uznal, že klidně mohl vyfasovat červenou. Plzeňský stoper Václav Jemelka ale za svůj zákrok na Aleše Čermáka z Bohemians dostal jen žlutou kartu. A podle komise rozhodčích správně....

20. října 2025  13:09

Musíme se rychle zvednout, velí Pastrňák po další porážce. Těší se na Marchanda

Poprvé v sezoně se v jednom utkání prosadil vícekrát. V zápase NHL proti Utahu zapsal dvě trefy, vyslal také nejvíce střel na bránu Vítka Vaněčka. Jenže na Davida Pastrňáka nikdo jiný nenavázal a...

20. října 2025  13:01

Slavia v Lize mistrů 2025/26: program, soupeři, výsledky, kde sledovat

Los fotbalové Ligy mistrů přihrál Slavii a jejím fanouškům báječný mix soupeřů. Český mistr má za sebou dva zápasy a ještě se ukáže v Bergamu, na Tottenhamu a na stadionu Pafosu. Doma má Barcelonu,...

20. října 2025  12:28

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.