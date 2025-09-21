Češi, kteří chtějí na šampionátu vylepšit předloňské páté místo, oplatili Španělům dva roky starou porážku z domácího ME 0:9. Oba týmy mají ve skupině A bilanci jedné výhry a jedné prohry. Češi by ale měli v případné minitabulce s Německem a Španělskem aktivní skóre. První dva celky jdou přímo do čtvrtfinále, týmy na třetím a čtvrtém místě čeká osmifinále s nejlepšími dvěma celky ze dvou nižších skupin.
Trenér Chadim dal na začátku důvěru nadhazovači Janu Novákovi. Češi vykročili za vítězstvím ve třetí směně, kdy postupně doběhli pro body Milan Prokop, William Escala, Michal Šindelka a Martin Červenka.
Nováka později na nadhazovačském kopci vystřídal Ondřej Satoria a ani ten nepouštěl Španěly do hry. V šesté směně naopak přidali po odpalu Maxe Prejdy další dva body Marek Krejčířík a Vojtěch Menšík. Úřadující mistři Evropy získali první bod až v osmé směně. Češi ale ihned kontrovali dalšími třemi body a dotáhli duel k vítězství.
Mistrovství Evropy v baseballu mužů
Skupina A (Rotterdam)
Česko - Španělsko 9:1