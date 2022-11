Baseballisté znají soupeře pro domácí ME. Vyzvou Španělsko, Rakousko a Řecko

„Je to ošemetná skupina, která vypadá lehce, ale nemusí to tak být,“ řekl po losu novinářům trenér Pavel Chadim. „Černým koněm je Řecko. Je sice z nejslabšího koše, ale má v týmu plno Američanů. Francie, Maďarsko nebo Švýcarsko určitě nemá možnosti přivést si tolik Američanů jako Řecko. Toto utkání může být jedno z klíčových,“ doplnil reprezentační kouč.

Češi odehrají zápasy ve skupině A v Ostravě, do čtvrtfinále postoupí dva nejlepší. O konečné umístění si národní tým zahraje na stadionu úřadujících domácích šampionů Draků Brno. Dalšími hostitelskými městy budou Praha, Třebíč a Blansko. Reprezentanti se pokusí získat první medaili v historii.

Los ME baseballistů (24. září - 1. října 2023 v Česku): Skupina A: Španělsko, Česko, Rakousko, Řecko. Skupina B: Itálie, Velká Británie, Švédsko, Maďarsko. Skupina C: Nizozemsko, Chorvatsko, Ukrajina, Francie. Skupina D: Izrael, Belgie, Německo, Švýcarsko.

„Jak vidíme dnes na mistrovství světa v Kataru, ze čtyřčlenných skupin se těžko postupuje a bude se rozhodovat do posledního utkání. Budu spokojený, když postoupíme ze skupiny a pak se uvidí,“ doplnil Chadim.

Češi se s nejvýše nasazeným týmem skupiny Španělskem utkali naposledy letos v září v rozhodujícím boji kvalifikace o účast na World Baseball Classic (WBC). Po vítězství 3:1 se poprvé probojovali na prestižní turnaj do Japonska, kde vedle domácí reprezentace narazí v březnu na Austrálii, Jižní Koreu a Čínu.

„Se Španělskem jsme se letos potkali pětkrát a pro oba týmy to bude speciální. Určitě budou silní, ale jsem rád, že nemáme Nizozemsko. Holanďané jsou odskočení, takže celkově nejsem nespokojen,“ dodal Chadim.

V Česku se bude konat ME potřetí. Naposledy ho domácí spolupořádali před osmi lety s Německem, předtím to bylo v roce 2005. Na posledním ME 2021 byli čeští baseballisté pátí. Titul budou obhajovat Nizozemci. Turnaj se odehraje podruhé s šestnácti celky, Rusko bylo kvůli válečnému konfliktu na Ukrajině vyloučeno.