Historický úspěch. Čeští baseballisté vezou z mistrovství Evropy bronzové medaile

  17:11aktualizováno  17:14
Čeští baseballisté vybojovali na mistrovství Evropy premiérové medaile. V utkání o 3. místo porazili obhájce titulu Španělsko 9:2. Tým trenéra Pavla Chadima vylepšil dosavadní maximum, kterým byla čtvrtá příčka z roku 2014.

Čeští baseballisté v Tchaj-peji | foto: ČBA / Lenka Brožová

Češi zdolali předloňské evropské šampiony Španěly na turnaji i podruhé. V základní části je porazili 9:1. Turnaj zakončili s bilancí čtyř výher a dvou porážek. Vedle Španělů přehráli také Izrael a Švédsko, prohráli v základní skupině s Německem a v semifinále s Itálií.

V sobotním utkání jim pomohla kvalitní obrana vedená nadhazovačem Tomášem Ondrou. Češi povolili soupeři skórovat jen v úvodní směně, poté již neinkasovali a stav 1:2 otočili. Klíčovým mužem byl také Martin Červenka, který po svých odpalech stáhl v utkání sedm bodů.

Češi zahájili duel homerunem Williama Escaly. Španělé ale hned dvěma body v dohrávce vývoj otočili. Po odpalu Gabriela Lina doběhli Jesus Ustariz a Wander Encarnación. Když pak Španělé obsadili ještě všechny tři mety, nahradil Jeffreyho Barta na kopci Ondra a útok soupeře zastavil.

Baseballisté prohráli s Itálií a na ME si zahrají o bronz se Španělskem

Ve třetí směně se Češi vrátili do vedení. Po zásahu Martina Červenky doběhli pro dva body Vojtěch Menšík a Escala. Sedmadvacetiletý Menšík doběhl pro bod i na začátku páté směny a Chadimův výběr vedl 4:2.

Češi pokračovali v dobré obraně a nadhazovač Ondra dál nepouštěl soupeře k bodům. V osmé směně náskok zvýšili. Po Červenkově dvoubodovém homerunu vedli už o čtyři body. Červenka zaznamenal již čtvrtý odpal za plot na šampionátu.

V závěrečné deváté směně už čeští reprezentanti drama nedovolili. Po dalším Červenkově tříbodovém odpalu zvýšili Češi už na 9:2 a historický zápas zakončili čistou dohrávkou.

Historický úspěch. Čeští baseballisté vezou z mistrovství Evropy bronzové medaile

Bohemians - Olomouc 2:2, Júsuf ukončil dvouměsíční půst, dvakrát se trefil Vašulín

Olomoučtí fotbalisté po ostudném vystoupení v domácím poháru, kdy nestačili na tým až ze čtvrté nejvyšší soutěže, remizovali na půdě Bohemians 2:2. Za hosty se dvakrát trefil Daniel Vašulín, o půli...

27. září 2025  14:40

Volejbalisté podlehli Bulharům 1:3, o bronz z MS si zahrají se světovými jedničkami

Senzačně postoupili až do semifinále mistrovství světa, v něm už čeští volejbalisté na soupeře nestačili. S Bulhary prohráli 1:3 po setech 20:25, 25:23, 21:25, 22:25 a v neděli si tak zahrají o...

27. září 2025  14:36

