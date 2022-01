Krok od průlomu. Červenka byl blízko startu za New York Mets

„Už jsem čekal, jestli dostanu příležitost nahoře. Blíž už jsem být nemohl,“ řekl Červenka v rozhovoru pro podcast On_Deck České baseballové asociace. „Hodně mě to mrzelo, ale život jde dál a třeba to nebyla poslední šance si tam zahrát,“ věří odchovanec Kotlářky Praha.

Devětadvacetiletý Červenka měl minulý rok smlouvu s organizací New York Mets a působil v celku Syracuse, hrajícím v soutěžích Minor League nejvyšší kategorii Triple-A.

Šance českého hráče přišla 4. září, odkdy byl nejistý stav chytače Mets Chanceho Sisca po srážce na domácí metě.

„Letěl jsem do Washingtonu za týmem. Přišel jsem na hřiště a manažer mi řekl, že mě budou aktivovat, což se bohužel nakonec nestalo,“ řekl Červenka. Sisco byl totiž po srážce jen otřesený, potřeboval den dva na odpočinek a poté se zase vrátil do sestavy.

Červenka ale strávil pár dnů s Mets a rozchytával nadhazovače v tzv. bullbenu před vstupem do zápasu. „Aspoň jsme viděl, kdybych se dostal do zápasu, jakým způsobem hážou,“ řekl a zopakoval, jak byl zklamán, když to nevyšlo. „Ale už aspoň vím, jak ta organizace funguje.“

V zámořských soutěžích měl Červenka před Mets smlouvy s organizacemi Cleveland Indians a Baltimore Orioles. Koncem roku si zahrál v dominikánské zimní lize za Toros del Este a od 7. listopadu je volným hráčem. O jeho novém působišti v zámoří zatím není jasno.

Otázkou je, zda a kdy se letošní MLB rozběhne. V prosinci vedení soutěže vyhlásilo výluku poté, co se nedohodlo s hráčskou asociací MLBPA na podmínkách nové kolektivní smlouvy.

V době výluky jsou zakázány všechny hráčské aktivity ve vztahu ke klubům včetně podepisování volných hráčů, výměn a využívání týmových prostor. Nová sezona MLB má odstartovat 31. března, přičemž v polovině února by měli hráči začít s oficiální přípravou.