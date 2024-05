Homerun? Radost mám, ponížit soupeře není třeba, říká hvězdný baseballista

Pro leckoho to bývá chvilka pro projevení radosti a emocí, ukázání svalů soupeři nebo prostě jen čas na oslavu. Jakmile baseballista na pálce udeří do míče tak přesně a silně, že ho pošle za plot a zaznamená homerun, můžou ho diváci vidět triumfálně obíhat mety, mávat přilbou, okázale pálku odhazovat do strany nebo celkově dávat najevo, jak parádní počin se mu podařil.

Ne však když míč za bariéru „uklidí“ reprezentant Martin Červenka.

Hned poté, co očima zkontroluje, že odpal skutečně nechytatelně zahučí až za hřiště, nasazuje svižný běh. Mety má oběhnuté a bod za homerun připsaný za pár vteřin.

„Homerun si užívám, je to fajn pocit. Nepotřebuji ale ukazovat soupeřovu nadhazovači nebo komukoliv, že jsem lepší než on, zpomalovat, upozorňovat na sebe. Za to mně to nestojí. Soupeř i ostatní na hřišti zaslouží respekt, tak jsem hrál v Americe a měnit se nebudu,“ vypráví jedenatřicetiletý pilíř reprezentace, který v zámoří strávil jedenáct let a klepal na dveře slavné MLB.

Homeruny k němu patří stejně samozřejmě jako přezdívka Barry, pod kterou je známý. Jeden takový předvedl i v dresu Baltimore Orioles, za který v Americe nastoupil v přípravném období.

40,7 procenta je Červenkův výtečný pálkařský průměr z dosavadního průběhu sezony (konec května). Za hranici kvality se v baseballu považuje 30 procent úspěšnosti. Nad tu se Červenka dostal už v pěti sezonách v extralize.

Od letošní sezony sází nechytatelné dělovky za hřiště v dresu Hrochů Brno. Jako kdyby nechtěl ztrácet čas, poslal pražský rodák Červenka při svém prvním moravském angažmá v kariéře za plot hned první nadhoz, proti němuž se jako Hroch postavil. Druhý přidal v dalším zápase. Dalšími dvěma homeruny se připomněl o minulém hracím víkendu, na kontě má nyní tedy celkově čtyři.

„Každý hráč je před startem sezony trochu nervózní. Začít dobře neškodí. Vždycky se snažím dát barel (objemnější část pálky) na balon, aby to byla co největší rána,“ povídá věcně.

Jeho letošní přestup z Tempa Praha do Brna se stal největší událostí v českém baseballu za poslední roky. Červenka si udržuje výbornou výkonnost a zároveň už má nepřeberné zkušenosti. Před pár týdny reprezentoval výběr Evropy při exhibici v Japonsku. Hroši, kteří v extralize předloni došli do finále a loni do semifinále, s ním mohou reálně uvažovat o titulu. Od začátku sezony okupují čelo tabulky, po šestnácti zápasech základní části extraligu vedou.

„Kdykoliv jsme hráli proti týmu, v němž byl, většinou zápas rozhodl on. Když vyleze na pálku, je to jistota, že něco důležitého udělá,“ říká o Červenkovi jeho nový brněnský spoluhráč Lukáš Trunkát.

Lukáš Trunkát (s maskou) jako chytač Hrochů Brno v utkání proti Tempu Praha.

Trunkát nastupuje na pozici chytače, což je vedle pálky druhá Červenkova doména. Coby chytač za domácí metou řídí celou hru mužstva, dává signály nadhazovači, kontroluje běžce soupeře.

„I když je Barry českou jedničkou na mé pozici, měl jsem radost, že k nám přišel. Nebyla ve mně malá dušička, že už si nezahraju. My si jdeme pro titul, to je asi všem jasné, a takhle výborný hráč nám může jenom pomoct. Bavíme se, dokáže mi poradit. Když se mu nelíbí, jaký jsem dal signál, řekne mi to. Je fakt dobrej,“ hlásí Trunkát.

Místo v sestavě si udržel, protože Hroši zatím nejlepšího českého chytače posílají paradoxně do pole na třetí metu. Tam sice Červenka není tak dominantní, přesto už stihl ukázat své schopnosti – v druhém zápase sezony proti Tempu se blýskl takovým příhozem z třetí mety na první, že míček zasvištěl jako kulka. Připsal si tak dvojaut.

„Míč dokáže krásně roztočit, že dál doletí. Ruku má na úrovni MLB, to je světová úroveň. Teď hraje s námi a my si to užíváme,“ hlásí Petr Čech, další z opor Hrochů a mimochodem také výtečný chytač. „Zatím se hrály vždy dva zápasy za víkend, tak jsme se s Trunkátem prostřídali. Jak budou na programu tři, myslím si, že i Barry nás doplní. V nároďáku určitě chytat bude, tak bude potřebovat herní praxi. Teď za nás hraje v poli a vede si výborně, tak jsme spokojení,“ hlásí Čech, zvaný v baseballovém prostředí Koblih.

3 kluby v MLB vlastnily v zámoří práva na Martina Červenku – Cleveland, Baltimore a New York Mets. V české extralize hrál za Tempo, Eagles a Kotlářku z Prahy, letos nastupuje za Hrochy Brno.

Do nového prostředí Červenku navzdory zájmu z extraligy i ze zahraničí přivedly osobní vazby. Z reprezentace se zná s kouči brněnského klubu Alexanderem Derhakem a Johnem Husseyem. „Rozumím jejich stylu baseballu, líbí se mi, jak připravují hráče, jak trénují. Líbí se mi i zázemí, jaké Hroši na hřišti mají. Několik let po sobě dokázali poskládat kvalitní tým, jehož chci být součástí,“ líčí.

A získat druhý titul k tomu, co má z roku 2015 s Kotlářkou? „Sezona je dlouhá, extralize vládnou Draci Brno, dobře se předvedla Třebíč. Říct, že si někdo přišel pro titul do Hrochů, by byla hodně velká nadsázka, takhle to nefunguje,“ říká zdvořile.

Na pálce je Červenka od začátku sezony podobně dominantní, jako byl v extralize loni, když se dostal na průměr 44,6 procenta. To je vysoké číslo, známkou kvality je překonání třicetiprocentní hranice. Letos se se v začátku sezony držel dokonce na 54 procentech.

Martin Červenka z České republiky odpaluje homerun.

„Má jednoduchý švih, při němž umí výborně zapojovat spodní část těla. Lehký nášlap, oči se mu skoro nehýbou. Díky tomu perfektně kontroluje míč,“ říká o hvězdné posile Tomáš Ovesný, manažer Hrochů a dříve jako hráč sedminásobný vítěz extraligy s Draky Brno. „Martinovi výrazně pomáhá, že měří skoro dva metry, je obří a má sílu. Ale samo jen díky postavě by mu to taky nešlo. Je pracovitý dříč, svoje dovednosti si vypracoval,“ hodnotí Ovesný.

V zámoří Červenka postupně patřil Clevelandu, Baltimoru a New York Mets, s nímž se dostal nejblíž startu v MLB. Dvě zápasové série strávil s týmem, byl připravený zaskočit za zraněného chytače, ten se však záhy uzdravil a bylo po šanci.

„Největší důvěru v mé schopnosti jsem cítil v Baltimoru,“ zmíní Červenka tým, za který nastoupil v přípravě a v jeho dresu odpálil homerun. Toho, že se nedostal až do MLB, lituje. „Kdokoliv, kdo měl nějaký sen a nesplnil si ho, vám řekne, že mu něco chybí. Já to ale beru, jak to je. Život jde dál, mám před sebou jiné cíle,“ shrnuje.