Slzy i spěch domů. Češi dosáhli baseballového ráje a utíkali do práce

Zhruba týdenní odstup si chce dát kouč baseballové reprezentace Pavel Chadim od senzačního premiérového postupu českého výběru na nejprestižnější světový turnaj World Baseball Classic, k němuž národní tým dovedl v minulých dnech na kvalifikaci v německém Regensburgu. Pak začne s čistší hlavou přemýšlet, jaký kádr se pro vrcholnou akci, hranou příští rok na jaře, pokusí složit.

Ve čtvrtek ráno, sotva pár hodin po zvládnutém rozhodujícím utkání proti Španělsku, měl Chadim během odjezdu z turnaje prozaičtější starosti. V brněnské ordinaci, kde pracuje jako neurolog, mu sestra musela přeobjednat pacienty na následující den. Dřív dorazit nestihl. „Mám jich tam asi pětadvacet, začínám v 9.30,“ rovnal si Chadim včera ráno práci v diáři. Čas mu zbýval tak právě na tiskovou konferenci v Praze a návrat domů.

Nebyl sám, kdo si v noci ze středy na čtvrtek musel rozmyslet, jak intenzivně největší počin své sportovní kariéry oslaví. „Někteří kluci nemohli ani slavit a po zápase jeli domů, protože si vzali volno jen do středy a ve čtvrtek museli do práce. Ti se museli hned rozloučit,“ hlásil nadhazovač Lukáš Ercoli, stěžejní hráč extraligových Hrochů Brno.

Pracovní povinnosti dříve či později čekaly všechny členy úspěšného výběru. I to tvoří část unikátního baseballového příběhu – profesionály prošpikované soupeře předčili Češi coby amatéři.

Příští rok v březnu je budou zaměstnavatelé postrádat znovu. Skupina WBC s českou účastí se hraje v Tokiu, v případě postupu by se pak Češi přesunuli na play off do Miami. „Hned jak přijdu do práce, naplánuji si na celý březen dovolenou,“ chystal se nadhazovač Martin Schneider, profesionální hasič a jeden z hrdinů středečního finálového duelu proti Španělům. Vítězství 3:1 podepřel skvělým výkonem. Životní zápas sehrál na sklonku kariéry, tu si však určitě prodlouží. „Byl bych úplný pitomec, kdybych do Tokia nechtěl,“ oznámil nejlépe placený hráč extraligy, figurující na soupisce mistrovských Draků Brno.

Na začátku září měl v kinech premiéru unikátní baseballový dokument Inbetween, v němž hrál Schneider jednu z hlavních rolí. Film zachycuje přední české hráče při kloubení sportu a zaměstnání, původní plán natočit i cestu na World Baseball Classic však museli tvůrci kvůli odkládání kvalifikačních turnajů během covidové pandemie odpískat.

Schneider tak pomohl pointu filmu napsat místo před závěrečné titulky přímo na hřišti. „Je to to nejlepší, co jsem v životě zažil. Už druhý den pláču a nejsem schopen to pobrat,“ vyprávěl včera.

Úspěch v roce omlazení

Podobně se postup na WBC zapíše i v českém baseballu. Reprezentace se ho dočkala v roce, kdy bylo jejím cílem omlazení před domácím mistrovstvím Evropy příští rok. Na něm bude chtít zaútočit na medaili, po níž jako příslušník širší špičky kontinentu dlouho marně prahne.

Průlomový výsledek z Německa ovšem pachtění za evropským kovem hravě trumfne. „Tenhle postup je pro baseballistu vrchol, co může zažít. Olympiáda je svátek celého sportu, ale pro nás je unikátní World Baseball Classic, kde hrají i ti nejlepší hráči americké MLB,“ přiblížil přední pálkař českého týmu Vojtěch Menšík, hráč Hrochů Brno, co přesně se podařilo.

Postup český výběr stvrdil proti Španělsku, s nímž na úvod kvalifikace prohrál 7:21. Poté v opravném pavouku porazil Francii 7:1, domácí Německo 8:4 a nakonec právě i Španěly. Kvalifikací prošel jako jediný bez „importovaných“ posil. I Češi sice chtěli na soupisku zařadit Američany Jeffa Barta a Erika Sogarda, Bartův start ale nebylo možné vyřídit kvůli formalitám a Sogard se v zámoří zranil. „Věřím, že náš mančaft by byl soudržný i s nimi. Příběh je ale silnější bez profíků, hlavně pro Američany, kteří příběhy milují,“ podotkl kouč Chadim.

Zbraň? Tým jako rodina

Aby nedošlo k mýlce: český tým byl složený z amatérů, ale ne z břídilů. Chytač Martin Červenka měl postupně smlouvu se třemi kluby MLB, Menšík se o šanci v Americe pral do letoška. Zámořím prošli i další Češi.

O umělém dosazení posil prý Chadim neuvažuje ani pro WBC, kde přitom bude jeho sestava čelit větší kvalitě než v Regensburgu. „Nevezmu nikoho, kdo by nemohl nastoupit na mistrovství Evropy,“ míní.

Čeští baseballisté se povzbuzují

Soudržnost byla jednou z hlavních zbraní, kterou si český výběr do Regensburgu přivezl. „To udělalo rozdíl mezi námi a ostatními. My jsme se cítili jako rodina. Sešly se nám tři generace hráčů, měli jsme dravost i zkušenost. K tomu se přidaly individuální výkony. Zápasy byly těžké, my jsme drželi při sobě a povzbuzovali jsme se,“ uvedl Menšík.

Na týmovou chemii vsadili Češi i ve sportu, kde každý z hráčů, ať už pálkař, nadhazovač, či hráč v poli, odvádí svůj díl práce v zápase sám. „Vzájemná důvěra zbavuje hráče stresu. Cítíš, že ti tým věří, a to tě zvedne na vyšší úroveň. Jeden dýchá za druhého a každý díky tomu podá v dané chvíli nadstandardní výkon,“ vysvětlil Chadim, odkud vytryskly individuální výkony, obdivované experty v dějišti turnaje. „My jsme na kvalifikaci odpálili deset homerunů, což bylo nejvíc ze všech. Kluci se dostali do laufu. Fungovali jako výborný tým,“ ocenil kouč.

V roce 2013 byl u toho, kdy se česká žákovská parta kvalifikovala do závěrečného turnaje Little League do Ameriky. „Postup na World Baseball Classic je pro mě stejně bláznivý jako to, co se nám povedlo s dětmi. Akorát o level výš, protože jde o dospělé,“ řekl Chadim.

Brněnská stopa Arnošt Dubový (s číslem 20) je jedním z desítky hráčů brněnských klubů na reprezentační soupisce. I čtyři trenéři v čele s hlavním koučem Pavlem Chadimem si prošli Draky či Hrochy Brno.