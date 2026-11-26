V pátek se reprezentanti utkají s favorizovanou Nikaraguou, která v úvodním zápase zdolala Velkou Británii 6:3. S evropským soupeřem budou hrát Češi v sobotu. Ze čtyřčlenné skupiny v Čung-šanu postoupí na Premier 12 dva týmy.
Jako první mohli skórovat Češi, kteří v páté směně naplnili mety, ale pro bod nedoběhli. Nadhoz, kterému Jakub Winkler uhýbal, trefil špunt jeho pálky a Číňané se po dvojautu ubránili.
Hned poté šli domácí hráči do vedení po chybném příhozu Jana Nováka ve vnitřním poli a soustavný tlak na pálce jim vynesl zvýšení náskoku až na 5:0. Teprve pak se prosadili i svěřenci trenéra Pavla Chadima, ale na tři roky starou výhru z World Baseball Classic nenavázali.
Finálový turnaj Premier 12, obdoby mistrovství světa, v příštím roce uspořádají Japonsko a Tchaj-wan. Šampionát se rozšíří na 16 účastníků, Češi na něm ještě nikdy nehráli. Prvních 12 zemí světového žebříčku zatím doplnily Španělsko a Itálie, které postoupily ze skupiny v Barceloně.
Kvalifikace o postup na baseballový turnaj Premier 12 v Čung-šanu (Čína)
Čína - Česko 6:1