MLB má 40 případů koronaviru a odložila hlasování o sezoně

Sezona MLB měla začít v březnu, pandemie covidu-19 ji zatím nedovolila rozehrát. Ligové vedení přišlo s návrhem zkrátit ji na 60 zápasů, hráči požadují nejméně 70 utkání a nemohou najít společnou řeč ani ohledně krácení platů. Vyjádřit se měla hráčská asociace MLBPA v neděli, ale hlasování odložila.

Již v pátek několik klubů muselo kvůli hrozbě šíření koronaviru uzavřít svá tréninková centra. Podle US Today liga nezačne dříve než 26. července a play off by se protáhlo možná až do začátku listopadu.