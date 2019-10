Washington zdolal Houston. O vítězi MLB rozhodne sedmý zápas

Poprvé v historii soutěže neproměnil ani jeden z celků ve finále hraném na čtyři vítězství domácí prostředí ve výhodu. Nic podobného se nestalo ani v hokejové NHL či basketbalové NBA. „Je to záhadné a nedokážeme to vysvětlit, a dnes se rozhodně nezlobíme,“ usmíval se trenér Nationals Dave Martinez.



Washington sice po první směně prohrával v Houstonu 1:2, přičemž druhý bod domácích přidal homerunem Alex Bregman, ale víc už Strasburg Astros nepovolil. Na „kopci“ vydržel skoro až do konce a byl hlavní hvězdou utkání.

„Pánové, Stras házel jako Stras. Byl úžasný,“ chválil nadhazovače Anthony Rendon, hlavní útoční síla Washingtonu v utkání. Třetí metař se podílel na pěti ze sedmi bodů Washingtonu - jeden zařídil v první směně, dvoubodovým homerunem zvyšoval v sedmé na 5:2 a další dva stáhl v závěrečné deváté směně.

Zápas dohrávali Nationals s koučem Martinezem v hledišti, jelikož byl po kontroverzním autu a argumentaci v sedmé směně vyloučen. To už Washington vedl 3:2 po homerunech Juana Sota a Adama Eatona v páté směně po nadhozech Justina Verlandera. Hvězda Astros, která měla v základní části nejvíce strikeautů, se ani nyní nedočkala ve Světové sérii výhry.

„Série se dostala do sedmého zápasu, trošku zvláštně, ani jeden z nás to takhle nechtěl, ale teď máme šanci to zlomit,“ řekl trenér Astros AJ Hinch.

O vítězi Světové série rozhodne sedmý zápas potřetí za uplynulé čtyři roky. Naposledy slavili po nejdelší možné sérii předloni právě Astros. Hrát se bude dnes opět v Houstonu a domácí začnou na nadhozu s Zackem Greinkem. Washington, usilující o první titul, nasadí po problémech s krkem uzdraveného Maxe Scherzera.

Světová série, finále baseballové MLB - 6. zápas:

Houston Astros - Washington Nationals 2:7, stav série 3:3.