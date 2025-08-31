Hrající legenda vs. flegmatický talent. V boji o titul proti sobě stojí bratři

Jiří Punčochář
  14:53
Brněnské finále baseballové extraligy mezi Draky a Hrochy, v němž byl před nedělním třetím duelem stav 1:1 na zápasy, zpestřuje i bratrský soubor Jakuba a Adama Hajtmarových. Oba jsou výraznými postavami svých týmů - osmatřicetiletý Jakub je hrající legendou Draků, jimiž prošel i třicetiletý Adam. Ten je ale od letoška Hrochem, kde patří k nejlepším na pálce.
Bratři (zleva) Jakub a Adam Hajtmarovi nastupují proti sobě ve finále...

Bratři (zleva) Jakub a Adam Hajtmarovi nastupují proti sobě ve finále baseballové extraligy. (2025) | foto: Jiří Punčochář, MF DNES

Adam Hajtmar (vlevo) se raduje z první výhry Hrochů Brno ve finále extraligy....
Jakub Hajtmar, opora týmu Draci Brno, při hře v poli. (2025)
Momentka z finále baseballové extraligy mezi Draky (na pálce) a Hrochy Brno....
Momentka z finále baseballové extraligy mezi Draky a Hrochy Brno. (2025)
7 fotografií

Než se jejich sportovní cesty před čtyřmi lety rozdělily, vybojovali spolu brněnští baseballoví bratři v dresu Draků celkem šest extraligových titulů. Společně i reprezentovali. A zatímco starší Jakub zůstal Drakům věrný a dál je pilířem jejich sestavy, mladší Adam si po odchodu z nejlepšího českého klubu vybral delší zdravotní pauzu a následně hrál první ligu v Olomouci.

Před letošní sezonou ho zlákala nabídka Hrochů, s nimiž se vrátil jak do nejvyšší soutěže, tak nyní i do jejího finále. Draci v něm sahají po 26. mistrovské trofeji, pro Hrochy by bylo zlato velkou premiérou.

Mistrovská síla baseballových Draků z Brna se dědí z otců na syny

„Jsem za Adamův návrat rád. Je velkou součástí toho, že jsou Hroši tam, kde jsou. Před začátkem sezony nebyli pasovaní do role favorita, ale už tehdy jsem říkal, že jejich tým má obrovskou jiskru, dobré vedení a dynamiku. Adam jim pak přinesl to, co jim možná chybělo loni, kdy s námi ve finále prohráli. Je to vynikající hráč, pro Hrochy jeden z klíčových,“ řekl o bratrovi Jakub Hajtmar po druhé finálové bitvě, v níž Draci vyhráli 4:0 a oplatili tak rivalovi den starou porážku 1:2.

Rivalita panuje mezi Draky a Hrochy velká, do sourozeneckého soupeření se ale nepřenesla. Nejspíš i proto, že oba bratři jsou z úplně jiného těsta, a kromě jmenovky na dresu a stabilně dobré výkonnosti je toho ze sportovního hlediska moc nepojí.

17 titulů

má v extraligové kariéře Jakub Hajtmar, všechny vybojoval s Draky. Za jiný tým v nejvyšší soutěži nehrál.

„Brácha (Jakub) má jinou povahu, jiný přístup k baseballu, k týmu. On je dříč, na hřišti by nechal všechno. Já jsem se vždycky spíš vezl, hrál jsem tam, kde mě chtěli, motivací mi byla dobrá parta. V Dracích jsem byl (v šestadvaceti letech) víceméně už vyhořelý,“ přiznává Adam Hajtmar bez okolků.

O tom, že nenapodobí špičkovou cestu svého bratra, který patřil mezi první české baseballisty se smlouvou v nejlepší lize světa, zámořské MLB, měl prý jasno už od třinácti let. Paradoxně se o tom utvrdil, tam, kde by to v něm mělo oheň a ctižádost naopak zapálit, a to při pobytu u bratra v Americe a při výběrových kempech kvalitních evropských mladíků, mezi něž se řadil.

„Když jsem bráchu viděl v Minnesotě, kde byl podepsaný, byl to pro mě tak silný zážitek, že jsem hned věděl, že tohle pro mě nebude. Stejně tak na evropských kempech. Vybraní hráči jeli na měsíc do Itálie, kde nám byl připraven program, podobný profesionálnímu baseballu, a já jsem byl po čtrnácti dnech na mašli,“ usmívá se smířeně výtečný pálkař.

Dostaneme Čecha do MLB. Prorazí našinec mezi baseballovou elitu? A kdy?

A tak zatímco Jakub se s národním týmem loučil až v šestatřiceti, na předloňském domácím mistrovství Evropy, Adam reprezentační kariéru uzavřel krátce po dostudování vysoké školy a nástupu do práce.

„Stal se manažerem na autobusovém nádraží, což ho vytěžovalo dost, a taky si chtěl doléčit zranění. Na rok s baseballem úplně přestal, a až když se dal dohromady, domluvil se v Olomouci a hrál první ligu,“ ohlíží se za bratrovou kariérou Jakub Hajtmar.

6 titulů

posbíral v nejvyšší soutěži Adam Hajtmar, všechny je má z Draků Brno a tím pádem i ze společného působení s bratrem Jakubem.

Aby však do sourozence doma hučel, aby sportu, pro který má předpoklady, dával víc, to mu přišlo nepatřičné.

„Adam je speciální borec, není jednoduché s ním vyjít. Hrochy ale od letoška vede (hrající trenér) Petr Čech, ten s těmito lidmi umí mluvit a umí z nich vytáhnout to nejlepší. Brácha se tak dostal do týmu, který mu vyhovuje a jehož tréninkový režim je benevolentnější než u Draků, a dobře to do sebe zapadlo. Talentu má určitě víc než já, což ale ještě samo o sobě o ničem nerozhoduje. Důležitá je píle. Adam si odehraje a odtrénuje všechno, jak má, ale na hřišti denně být nemusí a nechce. Ničeho ale nelituje, kariéru si vede tak, jak chce, a je spokojený. Nemám důvod mu do toho mluvit,“ míní starší Jakub.

Ne že by snad Adama Hajtmara baseball nebavil. Zejména letošní sezona mu sedla, i během finále rozdává úsměvy, bitvy o všechno si užívá. „Baví mě to moc!“ přitaká bez váhání. V hlavě už si nosí myšlenky na příští sezonu opět v extralize.

V minulosti ale kolikrát na hřišti vzbuzoval dojem, že ho výsledek až tak moc netrápí. Jako kdyby si místo postávání na hřišti raději vzal do ruky svoji oblíbenou kytaru a zabrnkal si.

„No, de facto ano. Přesně tak,“ připustí Adam zpětně se smíchem.

Titul legendě do nebe! Winklerův odkaz nese syn, po finále převzal pohár

V mužstvu Hrochů viditelně pookřál. „Draci to mají jasně nalajnované, Igor Kratochvíl (klubový prezident) je do toho neuvěřitelně zapálený. Vítězství je pro něho středobodem vesmíru, nic jiného pro něho neexistuje. Já to beru tak, že když nás někdo porazí a byl lepší, tak si to zasloužil. Mám být uražený, nebo si myslet, že druhý den nevyjde slunko? Pro mě není životní zklamání, když se nevyhraje extraliga,“ líčí Adam Hajtmar.

Jedním dechem ale dodává, že vyhrát titul s Hrochy by chtěl. „Byl by pro ně první, z tohoto pohledu je to velké lákadlo. Pro mě osobně to až takovou roli nehraje, pro Hrochy ale ano, pokouším se jim k tomu tedy pomoct,“ popisuje svoje nastavení.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Ostrava B vs. ProstějovFotbal - 8. kolo - 31. 8. 2025:Ostrava B vs. Prostějov //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 1.26
  • 5.00
  • 11.00
Liberec vs. PlzeňFotbal - 7. kolo - 31. 8. 2025:Liberec vs. Plzeň //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 9.00
  • 5.00
  • 1.33
Nottingham vs. West HamFotbal - 3. kolo - 31. 8. 2025:Nottingham vs. West Ham //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 1.80
  • 3.20
  • 5.40
Brighton vs. Manchester CityFotbal - 3. kolo - 31. 8. 2025:Brighton vs. Manchester City //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 3.90
  • 3.20
  • 2.05
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Velký test vědomostí o basketbalu: znáte globální fenomén?

Basketbal. To je jeden z celosvětově nejsledovanějších a nejvýdělečnějších sportů. Vyznáte se v historii i pravidlech? A jak dobře znáte nejvýznamnější basketbalové osobnosti? Otestujte si znalosti...

Pavel řídil NASCAR jako první prezident na světě. Nezastrašil ho profík ani déšť

Exkluzivně

První prezident, který kdy řídil pravý závodní vůz NASCAR? Ten český, Petr Pavel! Před víkendovým Czech Truck Prix se ve čtvrtek svezl na mosteckém okruhu nejprve s českým pilotem Martinem Doubkem,...

Slavia proti Barceloně a Interu, v Lize mistrů potká i Arsenal, Kinského a nováčky

Poslední finalista. Jeden z nejslavnějších klubů planety. Dva velcí rivalové z Londýna. Loňský vítěz Evropské ligy. Nováčci z Norska a Kypru. To je los slávistických fotbalistů v Lize mistrů....

Fraška se soudní dohrou? Fotograf, který rozzuřil Medveděva, si najal právníky

Fraška, která v nedělním utkání US Open vyústila v zuřivé představení Daniila Medveděva, má překvapivou dohru. Fotograf Selcuk Acar, jenž svým vstupem na kurt vyvolal zmatek i bouřlivou reakci...

Riga FC - Sparta 1:0, hosté s postupem hazardovali, radují se i díky Vindahlovi

Od našeho zpravodaje v Lotyšsku Sparťanští fotbalisté jsou v Konferenční lize, ale poslední krok protrpěli. V odvetě závěrečného předkola v Lotyšsku nezanechali dobrý dojem, na stadionu Skonto podlehli tamnímu Riga FC 0:1, v součtu...

ONLINE: Liberec - Plzeň 0:1, skóre otevírá Ladra, Višinský se zranil

Sledujeme online

Po rozpačitém vstupu se plzeňští fotbalisté postupně začínají v Chance Lize zvedat. Třetí výhru v řadě si chtějí připsat v 7. kole na půdě Liberce. Zápas má výkop v 15 hodin a sledovat ho můžete v...

31. srpna 2025  14:30,  aktualizováno  15:31

Fotbalové přestupy ONLINE: Leverkusen údajně zvažuje, že odvolá Ten Haga

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách už jsou v plném proudu a letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září, se pomalu chýlí ke konci. S kým půjdou celky do nové sezony? Kdo posílí na...

31. srpna 2025  15:15

F1 ONLINE: V Nizozemsku zrychlují mclareny, Norris předjel Verstappena

Sledujeme online

Kvalifikaci Velké ceny Nizozemska formule 1 ovládli lídři šampionátu z McLarenu. Oscar Piastri nedal šanci zkušenějšímu Landu Norrisovi a odstartuje z pole position. Hned za nimi bude číhat Max...

31. srpna 2025  14:40,  aktualizováno  15:05

Hrající legenda vs. flegmatický talent. V boji o titul proti sobě stojí bratři

Brněnské finále baseballové extraligy mezi Draky a Hrochy, v němž byl před nedělním třetím duelem stav 1:1 na zápasy, zpestřuje i bratrský soubor Jakuba a Adama Hajtmarových. Oba jsou výraznými...

31. srpna 2025  14:53

ONLINE: West Ham se Součkem i Dioufem hraje na Nottinghamu, v akci i City

Sledujeme online

Čtyři zápasy nabízí nedělní program 3. kola anglické fotbalové ligy. Od 15 hodin hraje trápící se West Ham na půdě Nottinghamu a ve stejný čas Brighton hostí Manchester City. V 17.30 následuje šlágr...

31. srpna 2025  14:50

Vuelta ONLINE: Další dojezd na kopec. Do úniku se pouští pětice cyklistů

Sledujeme online

Den po sprinterském finiši španělská Vuelta opět míří do kopců. Devátou etapu rozhodne třináctikilometrový výšlap do lyžařského střediska Valdezcaray. Jaký cyklista zde vyhraje? Sledujte od 12.37...

31. srpna 2025  14:33

Čeští volejbalisté na MS do 21 let v boji o bronz podlehli Američanům

Čeští volejbalisté na mistrovství světa hráčů do 21 let medaili nezískali. V utkání o třetí místo podlehli USA 0:3 po setech 20:25, 19:25 a 18:25. Nenapodobili československý výběr, který se v roce...

31. srpna 2025  13:14

Táborsko porazilo rezervu Sparty, béčko Slavie si zastřílelo proti Chrudimi

Fotbalisté Táborska v 8. kole druhé ligy zvítězili 3:1 na hřišti Sparty B a jsou v čele neúplné tabulky. K posunu jim pomohlo i odložení utkání dvou dosud nejlepších týmů soutěže mezi Zbrojovkou Brno...

31. srpna 2025  12:52

Zapíšu se do dějin. Townsendová mluvila o boji a hrdosti, teď vyzve Krejčíkovou

Čeští fanoušci ji jistě znají hlavně jako parťačku Kateřiny Siniakové, která s ní ovládla loňský Wimbledon a letošní Australian Open. Ale věděli jste, že tenistka Taylor Townsendová byla světovou...

31. srpna 2025  12:45

Srbové přišli o střelce. Na EuroBasketu dohrál zraněný Bogdanovič

Srbští basketbalisté, kteří budou v pondělí dalším soupeřem české reprezentace na mistrovství Evropy v Rize, se musejí ve zbytku turnaje obejít bez jedné z opor Bogdana Bogdanoviče. Třiatřicetiletý...

31. srpna 2025  12:29

Těšte se na dvě atomovky. Změnili jsme pohled na závodění, hlásí Taschlerovi

Premium

Z Itálie do Finska. Z klidu alpského městečka do pulzující metropole. A od Itala – k Italovi. Po více než pěti letech a před olympijskou sezonou krasobruslaři Natálie a Filip Taschlerovi změnili...

31. srpna 2025

Slalomář Krejčí byl na SP v Tacenu druhý v časovce kayakcrossu

Vodní slalomář Jakub Krejčí byl na Světovém poháru v Tacenu druhý v časovce kayakcrossu. Český reprezentant nestačil pouze na Josepha Clarkea z Velké Británie, na kterého ztratil devět desetin.

31. srpna 2025  11:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.