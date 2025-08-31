Než se jejich sportovní cesty před čtyřmi lety rozdělily, vybojovali spolu brněnští baseballoví bratři v dresu Draků celkem šest extraligových titulů. Společně i reprezentovali. A zatímco starší Jakub zůstal Drakům věrný a dál je pilířem jejich sestavy, mladší Adam si po odchodu z nejlepšího českého klubu vybral delší zdravotní pauzu a následně hrál první ligu v Olomouci.
Před letošní sezonou ho zlákala nabídka Hrochů, s nimiž se vrátil jak do nejvyšší soutěže, tak nyní i do jejího finále. Draci v něm sahají po 26. mistrovské trofeji, pro Hrochy by bylo zlato velkou premiérou.
„Jsem za Adamův návrat rád. Je velkou součástí toho, že jsou Hroši tam, kde jsou. Před začátkem sezony nebyli pasovaní do role favorita, ale už tehdy jsem říkal, že jejich tým má obrovskou jiskru, dobré vedení a dynamiku. Adam jim pak přinesl to, co jim možná chybělo loni, kdy s námi ve finále prohráli. Je to vynikající hráč, pro Hrochy jeden z klíčových,“ řekl o bratrovi Jakub Hajtmar po druhé finálové bitvě, v níž Draci vyhráli 4:0 a oplatili tak rivalovi den starou porážku 1:2.
Rivalita panuje mezi Draky a Hrochy velká, do sourozeneckého soupeření se ale nepřenesla. Nejspíš i proto, že oba bratři jsou z úplně jiného těsta, a kromě jmenovky na dresu a stabilně dobré výkonnosti je toho ze sportovního hlediska moc nepojí.
17 titulů
má v extraligové kariéře Jakub Hajtmar, všechny vybojoval s Draky. Za jiný tým v nejvyšší soutěži nehrál.
„Brácha (Jakub) má jinou povahu, jiný přístup k baseballu, k týmu. On je dříč, na hřišti by nechal všechno. Já jsem se vždycky spíš vezl, hrál jsem tam, kde mě chtěli, motivací mi byla dobrá parta. V Dracích jsem byl (v šestadvaceti letech) víceméně už vyhořelý,“ přiznává Adam Hajtmar bez okolků.
O tom, že nenapodobí špičkovou cestu svého bratra, který patřil mezi první české baseballisty se smlouvou v nejlepší lize světa, zámořské MLB, měl prý jasno už od třinácti let. Paradoxně se o tom utvrdil, tam, kde by to v něm mělo oheň a ctižádost naopak zapálit, a to při pobytu u bratra v Americe a při výběrových kempech kvalitních evropských mladíků, mezi něž se řadil.
„Když jsem bráchu viděl v Minnesotě, kde byl podepsaný, byl to pro mě tak silný zážitek, že jsem hned věděl, že tohle pro mě nebude. Stejně tak na evropských kempech. Vybraní hráči jeli na měsíc do Itálie, kde nám byl připraven program, podobný profesionálnímu baseballu, a já jsem byl po čtrnácti dnech na mašli,“ usmívá se smířeně výtečný pálkař.
A tak zatímco Jakub se s národním týmem loučil až v šestatřiceti, na předloňském domácím mistrovství Evropy, Adam reprezentační kariéru uzavřel krátce po dostudování vysoké školy a nástupu do práce.
„Stal se manažerem na autobusovém nádraží, což ho vytěžovalo dost, a taky si chtěl doléčit zranění. Na rok s baseballem úplně přestal, a až když se dal dohromady, domluvil se v Olomouci a hrál první ligu,“ ohlíží se za bratrovou kariérou Jakub Hajtmar.
6 titulů
posbíral v nejvyšší soutěži Adam Hajtmar, všechny je má z Draků Brno a tím pádem i ze společného působení s bratrem Jakubem.
Aby však do sourozence doma hučel, aby sportu, pro který má předpoklady, dával víc, to mu přišlo nepatřičné.
„Adam je speciální borec, není jednoduché s ním vyjít. Hrochy ale od letoška vede (hrající trenér) Petr Čech, ten s těmito lidmi umí mluvit a umí z nich vytáhnout to nejlepší. Brácha se tak dostal do týmu, který mu vyhovuje a jehož tréninkový režim je benevolentnější než u Draků, a dobře to do sebe zapadlo. Talentu má určitě víc než já, což ale ještě samo o sobě o ničem nerozhoduje. Důležitá je píle. Adam si odehraje a odtrénuje všechno, jak má, ale na hřišti denně být nemusí a nechce. Ničeho ale nelituje, kariéru si vede tak, jak chce, a je spokojený. Nemám důvod mu do toho mluvit,“ míní starší Jakub.
Ne že by snad Adama Hajtmara baseball nebavil. Zejména letošní sezona mu sedla, i během finále rozdává úsměvy, bitvy o všechno si užívá. „Baví mě to moc!“ přitaká bez váhání. V hlavě už si nosí myšlenky na příští sezonu opět v extralize.
V minulosti ale kolikrát na hřišti vzbuzoval dojem, že ho výsledek až tak moc netrápí. Jako kdyby si místo postávání na hřišti raději vzal do ruky svoji oblíbenou kytaru a zabrnkal si.
„No, de facto ano. Přesně tak,“ připustí Adam zpětně se smíchem.
V mužstvu Hrochů viditelně pookřál. „Draci to mají jasně nalajnované, Igor Kratochvíl (klubový prezident) je do toho neuvěřitelně zapálený. Vítězství je pro něho středobodem vesmíru, nic jiného pro něho neexistuje. Já to beru tak, že když nás někdo porazí a byl lepší, tak si to zasloužil. Mám být uražený, nebo si myslet, že druhý den nevyjde slunko? Pro mě není životní zklamání, když se nevyhraje extraliga,“ líčí Adam Hajtmar.
Jedním dechem ale dodává, že vyhrát titul s Hrochy by chtěl. „Byl by pro ně první, z tohoto pohledu je to velké lákadlo. Pro mě osobně to až takovou roli nehraje, pro Hrochy ale ano, pokouším se jim k tomu tedy pomoct,“ popisuje svoje nastavení.