Baseballistům Arrows chybí výhra k titulu. Nesmíme nic podcenit, varuje Bokaj

Případný pátý, rozhodující, by pak přišel na řadu v sobotu od 13 hodin v Brně.

„Sérii máme rozehranou dobře, ale hraje se na tři výhry a ty ještě nemáme,“ upozornil ostravský hrající trenér Boris Bokaj. „Nejsme ve špatné pozici, ale nic nesmíme podcenit. Budeme se snažit jít do toho naplno a využít domácího prostředí. Je to však finále, nebude to nic lehkého.“

Arrows první finálový duel v Brně prohráli 2:3, načež zvítězili doma 4:1 a ve třetím střetnutí na půdě protivníka dokonce 9:2. Výrazná výhra Ostravanů byla pořádným překvapením.

„To je sport, to je baseball,“ prohlásil Bokaj. „Nám se v tom utkání sešlo v jedné chvíli tuším šest dobrých odpalů po sobě a ve třetí směně jsme skórovali pětkrát. Tak to někdy je, štěstí stálo při nás. Ke konci zápasu jsme ještě přidávali body téměř v každé směně.“

Kouč připustil, že na to, že se setkaly dva nejlepší české celky, je skóre poměrně vysoké. „Je to velký rozdíl, ale jak jsem říkal, povedlo se nám slepit několik odpalů po sobě.“

Vítězství v Brně by mělo Ostravským pomoci psychicky. „Nemáme co ztratit, ale soupeř je na tom vlastně stejně,“ podotkl Boris Bokaj.

Nač si Ostravští budou muset v pátek dát největší pozor? „Už je jasné, že na nás bude házet Radim Chroust, který proti nám nadhazoval v tom prvním utkání a velice dobrým výkonem nás držel na uzdě. Nejdůležitější bude poradit si s ním,“ odpověděl Boris Bokaj.

Radim Chroust patří mezi nejlepší extraligové nadhazovače. Leč mezi nimi jsou také ostravští Alec Lemmon a Boris Bokaj...