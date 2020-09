Ostravští Arrows jsou druhými finalisty baseballové extraligy

Do zápasu lépe vstoupila Kotlářka a děkovala za to Martinu Mužíkovi, který odpalem stáhl v úvodní směně první bod a ve třetí zvýšil dvoubodovým homerunem na 3:0. Nadhazovač Matěj Satoria, bratr Ondřeje, který odházel vítězný sobotní zápas, ale pražským pálkařům víc nepovolil. Kotlářka přidala další bod až v dohrávce poslední směny, ale to už vysoko prohrávala.

Arrows otočili vývoj ve čtvrté a páté směně na 4:3 a rozhodli sedmibodovou osmou směnou. V té trefil Voják homerun při plně obsazených metách.

Ve finále se Arrows, vítězové extraligy z uplynulých dvou let, utkají s rekordmany soutěže Draky Brno, kteří budou útočit na 22. domácí titul. Czech Series na tři vítězná utkání začne 11. září. Případný pátý zápas je v plánu 20. září.