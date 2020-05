Obrana třebíčských baseballistů na úvod stačila, ale útok selhal

Nejprve se Nuclears představili na hřišti soupeře, odkud se vraceli s porážkou 1:9. „Do šesté, sedmé směny to byl myslím vyrovnaný zápas, obě mužstva stavěla hru hlavně na obranách, jenže v sedmé směně pak přišlo šest bodů domácích a to nás stálo udržení se na dostřel. Už se s tím nedalo nic dělat,“ pustil se do hodnocení trenér poražené Třebíče Jan Urbánek.

Kromě porážky si hosté vezli domů na Vysočinu také zraněného Zdeňka Kutílka, který si natáhl stehenní sval.

„Úplně stejné zranění si udělal v posledním přípravném utkání s Blanskem také Mirek Křivánek, takže jsme rázem bez dvou hráčů základní sestavy,“ povzdechl si hlavní kouč.

Už tak dost mladý třebíčský tým museli doplnit další mladíci ze střídačky. „Naštěstí máme dost široký kádr,“ kvitoval s povděkem Urbánek. „Prostě jsem sáhl po klukách z lavičky. Je jasné, že se to na naší hře může projevit, ale nedá se nic dělat,“ dodal smířeně.

Také ve druhém duelu nového soutěžního ročníku pak jeho svěřenci dlouho statečně bránili, ovšem ani napodruhé to na úspěch nestačilo.

„V obraně jsme opravdu hráli výborně, v tomhle směru jsem neměl klukům co vytknout,“ ujišťoval kouč. „Bohužel nás ale Hroši přehráli v útoku. Mají mnohem zkušenější tým než my, což se na hřišti projevilo. Soupeř dokázal své zkušenosti využít.“

Smutek ze dvou porážek však u Nuclears dlouho nepobyl. „Věděl jsem, že jdeme do sezony prakticky s juniorským týmem, bez posil,“ přiznal Urbánek. „Přesto věřím, že můžeme překvapit a nějaké cenné vítězství urvat. Musíme ale hlavně pořád bojovat,“ burcoval.

Každopádně přehnané ambice si v Třebíči pro sezonu bez zahraničních tahounů nedávají. „Samozřejmě se chceme poprat o play off, ale bude to těžké. A pokud to nevyjde, uděláme aspoň všechno pro to, abychom v Třebíči extraligu udrželi,“ ujišťoval Urbánek, který u Nuclears zastává zároveň roli hráče, trenéra i předsedy klubu.

Nejvyšší česká baseballová liga pokračuje už o nadcházejícím víkendu a Třebíč znovu čeká soupeř z Brna. Tentokrát půjde o Draky.

„Je to zase hodně těžký soupeř, takže se mohou zápasy vyvíjet dost podobně. Přesto věřím, že jim hru aspoň pořádně znepříjemníme a že bychom mohli urvat i nějaké body,“ plánoval Urbánek.