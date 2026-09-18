Tři roky jsem neviděl zimu a nechybí mi. Malconian touží po prvním hroším titulu

Jak jste se dostal k baseballu?
Vyrůstal jsem v Los Angeles v Kalifornii a baseball hraju prakticky od doby, kdy jsem začal mluvit. Tedy od čtyř let. V USA je to samozřejmě velmi populární sport. S rodinou jsme chodili na zápasy Los Angeles Dodgers a baseball byl odjakživa součástí našeho života. Hrál jsem na střední škole a potom i na univerzitě. Silnější vzpomínky mám ale ze střední.
Platil jste za výjimečný talent?
V posledním zápase sezony jsem nadhazoval na obřím losangeleském Dodger Stadium. Vyhráli jsme losangeleský titul, já byl MVP play-off a zaznamenal poslední aut zápasu. To byl nejlepší den mého života. Celé dětství jsem na Dodger Stadium sledoval a učil se baseball a najednou jsem tam mohl sám hrát. Na hřišti jsem vždycky zažil úžasné věci. Po vysoké škole jsem ale udělal to, co se ode mě očekávalo. Našel jsem si práci v korporátním prostředí a baseball trochu odsunul stranou.
Co vás přivedlo zpátky?
Pracoval jsem na plný úvazek a žil v San Diegu. Bylo to v pohodě, ale chyběl mi baseball. Pak jsem objevil agenturu Baseball Jobs Overseas, která pomáhá hráčům především z USA a Kanady dostat se do lig v Evropě nebo Austrálii. Mám rád cestování i baseball, takže mi to přišlo jako skvělý způsob, jak obojí zkombinovat. Spojil jsem se s nimi a oni mě následně propojili s týmem z německé druhé Bundesligy. V březnu 2023 jsem tak skončil se svou prací v San Diegu a přestěhoval se do Německa. Měl jsem tam skvělou sezonu.
Ale nezůstal jste tam. Jak jste se dostal do Japonska?
Dostal jsem pozvánku do japonské zimní ligy a v roce 2024 podepsal smlouvu s nezávislou profesionální ligou v Japonsku. Po Japonsku jsem zamířil do Austrálie a do Brna. Poslední dvě zimy jsem hrál v Brisbane a poslední dvě léta za Hrochy. Za poslední tři a půl roku jsem tak odehrál sedm sezon. A zima mi nechybí.
Jak jste si zvykl na Brno?
Vyrůstal jsem v desetimilionovém Los Angeles. Je to obrovské město s šíleným provozem, znečištěním a vysokými cenami. Když jsem se potom přestěhoval do Evropy, byl to trochu šok. Moc si užívám zdejší život. Není tu takový ruch, ale zároveň se pořád něco děje. O víkendu můžete jít na dobrou večeři, na drink, užít si noční život nebo nějakou akci. Zvlášť v Brně je podle mě velmi vysoká kvalita života za relativně nízké náklady.
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Hroši se o vás podle všeho dobře starají. Je to důvod, proč jste se po minulé sezoně vrátil?
Rozhodně. Sportovní ředitel Tomáš Ovesný i trenéři Martin Dvořák, Petr Čech a John Hussey o mě všichni skvěle pečují. Chtějí, abych se tady cítil dobře. Do klubu dávají srdce a duši. Právě toho si na Hroších vážím. Nejde jim jen o A tým, ale také o rozvoj mladých baseballistů a o to, aby měli na hřišti dobré zkušenosti. Nejde vždycky jen o vítězství. Je to také o budování vztahů a soupeření s lidmi, kteří mají podobné smýšlení a společný cíl.
Jakou úroveň má česká extraliga?
Podle mě je česká liga vůbec nejlepší v Evropě. Třeba co se týče zázemí. Máme tady velmi kvalitní hřiště. Týmy se podle mě dobře starají o povrchy a liga má slušnou návštěvnost. Když je všechno dobře zorganizované a hřiště jsou v pořádku, vytváří to skvělou soutěžní atmosféru. Je tu samozřejmě hodně mladých hráčů, což je podle mě skvělé. Zároveň tu ale máte zkušené hráče a reprezentanty, kteří jim mohou pomoct pochopit, jak respektovat hru, správně ji hrát, soutěžit a dosáhnout společného cíle. Extraliga byla rozhodně moje první volba.
A v porovnání s Japonskem? To je přece jen proslulá baseballová destinace.
Když jsem šel do Japonska, bylo to náročné. Byl to profesionální baseball a na hřišti jsme trávili třeba osm až dvanáct hodin denně. Úroveň byla možná o něco vyšší, ale zase ne o tolik. Myslím, že nejlepší hráči Extraligy jsou rozhodně stejně dobří jako nejlepší hráči profesionální nezávislé ligy v Japonsku.
Co děláte v Brně, když zrovna nehrajete nebo netrénujete?
Naštěstí mě Baseball Jobs Overseas, přes které jsem se dostal k hraní v různých zemích, zaměstnali. Pomáhám baseballistům z celého světa získat smlouvy a hrát v zahraničí. Cílem je zároveň rozvíjet baseball v místech, kde se netěší takové popularitě. Zároveň jsem dostal na starost třeba organizovat tým Globetrotters. To je tým cizinců, který hraje na turnajích po světě. Nedávno jsme se například na Haarlem Games střetli s českou reprezentací. Jeden zápas jsme proti ní vyhráli a jeden prohráli. Byly to hodně vyrovnané duely. Kromě toho pracuji na dálku pro americkou společnost. Přes den tedy pracuji online a odpoledne jsem na baseballovém hřišti, v posilovně nebo s týmem.
Osvojil jste si během dvou sezon nějaká česká slova?
Samozřejmě ta základní. Třeba „dobrý den“, „jak se máš?“ a podobně. Jsem trochu rozmazlený, protože všichni moji spoluhráči mluví anglicky, takže se nemusím učit tolik, jako kdyby tomu bylo jinak. V týmu máme také trenéra Johna Husseyho, který je rodilý mluvčí angličtiny, takže porady probíhají v angličtině. Spoluhráči mě ale občas naučí nějaké vtipné fráze, takže se češtinu snažím procvičovat. Ale vlastně nemusím. V Japonsku to bylo jiné, tam nikdo anglicky nemluvil. Moje japonština byla lepší než jejich angličtina, což je docela šílené.
Jak byste popsal svou roli v Hroších?
Máme velmi talentovaný tým. V základní části jsem nadhazoval podle potřeby, protože máme kvalitní české „pitchery“. V sestavě navíc můžeme mít v jednu chvíli pouze dva zahraniční hráče. Když tedy nadhazuji já, další zahraniční hráč musí sedět. Většinu práce proto v základní části odházeli čeští nadhazovači a já nastupoval spíš jako střídající nadhazovač. Ke konci sezony, když jsem začal házet lépe, zejména v play-off, se moje role změnila a začal jsem startovat. V podstatě jde o to, co tým zrovna potřebuje. Snažím se udělat všechno, co můžu, abych Hrochům pomohl vyhrát.
Hroši byli v posledních letech ve stínu Draků. Může případný titul tenhle poměr změnit?
Myslím, že postupně ano. Draci mají těch titulů spoustu, my musíme začít jedním. Pokud budeme dál bojovat, můžeme je dotáhnout. Ale takovou dynastii nemůžete sesadit během jednoho roku. Když se dnes mluví o baseballu v Česku, nechci, aby se mluvilo jen o Dracích. Chci, aby se mluvilo také o Hroších a dalších klubech, které každý rok bojují o Final Four a snaží se získat titul. Nemyslím si, že se to srovná jedním titulem. Ale jedním to začíná.
Loni jste ve finále prohráli s Draky v sedmém zápase, letos jste je naopak v semifinále vyřadili. V čem je letošní tým jiný?
Myslím, že letos máme lepší tým. Není to jen o mně nebo jednom či dvou lidech, naši mladší hráči se celkově posunuli. Petr Čech a John Hussey navíc odvedli skvělou práci při získávání dalších hráčů. Přišli Ryan Johnson, Lukáš Pacal a Arnošt Dubový, který přestoupil z Draků. Jsou to zkušení hráči, kteří už mají za sebou vypjaté situace. A právě takové zkušenosti v baseballu potřebujete. Naštěstí je máme.
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V sobotu vás čeká rozhodující duel ligového finále proti Kotlářce. Loni jste taky hráli Game 7, ale na titul jste nedosáhli. Je letos atmosféra před rozhodujícím zápasem jiná?
Chtěl bych říct, že ano, ale v Hroších máme kulturu založenou na tom, že jsme hodně v klidu. Baseballisté se snaží zůstat sebevědomí, spíš než být nervózní a vystresovaní. Myslím, že právě tahle mentalita nám hodně pomohla. Loni jsme v posledním utkání neměli úplně štěstí. Letos si ale myslím, že máme lepší pálku, takže i větší šanci. Nemyslím si, že by se atmosféra v dugoutu změnila. Pořád jsme víceméně stejná parta pohodových kluků. Pak vyjdeme na hřiště, snažíme se porazit soupeře a předvést dobrý baseball pro všechny.
Co by pro vás osobně zisk titulu znamenal?
Ve své zahraniční kariéře jsem ještě nevyhrál žádný šampionát, takže bych opravdu moc chtěl vyhrát. Myslím, že máme talent, zkušenosti i vůli. Teď už jen musíme vyjít na hřiště a dokázat to. Titul by znamenal strašně moc pro mě, tým i všechny, kteří jsou s Hrochy jakkoliv spojení. Přivézt jim trofej by pro mě znamenalo opravdu hodně. Není to jen o mně a mé kariéře. Tohle je tým, se kterým bych chtěl vyhrát.
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Může vám pomoct loňská zkušenost ze sedmého zápasu?
Rozhodně. Hrát tyhle zápasy je úplně jiné. Play-off baseball je něco jiného. Hraje se o hodně a prostor pro chybu je malý. Čím víc takových vypjatých zápasů odehrajete, tím lépe se naučíte zvládat stres. Baseball je v těchto situacích hlavně o tom zůstat v klidu. Myslím, že to, že jsme loni odehráli sedm zápasů ve finále, nám už pomohlo během letošního play-off a zítra nám to může pomoct znovu.
Už víte, co bude dál? Vrátíte se příští rok do Brna?
V tuto chvíli není nic rozhodnuté. Určitě ale budu pokračovat v práci pro Baseball Jobs Overseas a pomáhat dalším baseballistům, kteří chtějí vyrazit do zahraničí. Díky tomu se příští léto určitě nějakým způsobem vrátím do Evropy. Jestli budu moct pokračovat s Hrochy ještě nevím, samozřejmě bych za ně moc rád znovu hrál. Je to skvělý tým. Ale nejdřív musíme v sobotu udělat svou práci.