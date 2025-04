Baseball na startu: „torpédové“ pálky jako u Yankees v extralize být nesmí

Hned na úvod se dvakrát utkají Draci Brno a Hluboká. Soupeři, u nichž by nebylo překvapením, kdyby na sebe narazili na podzim v play off. Úřadující šampiony z Brna opět doplní silový pálkař Alex Monsalve, klub představí i nové zahraniční akvizice, ale mistrovský kádr zůstal víceméně pohromadě.

To Hluboká mohutně posilovala – dorazil pětatřicetiletý Američan Jantzen Witte se zkušenostmi z několika organizací zámořské profesionální MLB, zůstal britský reprezentant Austin Hassani a do extraligy se vrací nadhazovač Roldan Ochoa, jenž má na svědomí jednu z pouhých dvou „perfect game“ v historii extraligy.

„Myslím si, že Hluboká disponuje stejným potenciálem, jaký měli loni Hroši Brno, s nimiž jsme se utkali ve finále. Uvidíme, jestli jí to bude stačit. Přivedla i reprezentanta Marka Minaříka, bývalého chytače národního týmu Dana Vavrušu, cizinci vypadají na papíře taky dobře,“ uvažuje nad novou hrozbou pro šampiona Arnošt Nesňal, generální manažer Draků.

Zvědavý je i na pražskou Kotlářku, nově vyzbrojenou nejlepším českým hráčem Martinem Červenkou, a na Třebíč. I ta posilovala, z Hrochů Brno na základě finanční nabídky „ulovila“ kvalitního pálkaře Marka Krejčiříka. „Pořád ale věřím tomu, že nejvíc se můžeme ‚prohnat‘ my sami,“ usmívá se na začátku extraligy Nesňal.

Extraliga startuje Soutěž hraje osm týmů. Vrací se do ní SaBaT Praha, z elitní společnosti vypadlo Tempo. Základní část čítá 35 zápasů. Do play off postupuje čtveřice nejlepších, semifinále se hraje na tři výhry, finále na čtyři. Opět platí, že vždy druhý zápas v rámci víkendové série mezi dvěma týmy musí nastoupit jen čeští nadhazovači. V pátek se hraje: Draci Brno – Hluboká, Eagles – Kotlářka, Arrows Ostrava – SaBaT Praha, Nuclears Třebíč – Hroši Brno (vše od 19:00). Extraligu lze sledovat na platformě baseballczech.tv za roční předplatné 1 290 korun nebo za 249 korun na čtvrt roku.

Hroši, jejichž snahou v posledních několika letech bylo sesadit Draky, naopak přiznávají ústup z předních pozic. Kromě odchodu Červenky do Kotlářky a Krejčiříka do Třebíče sice tým výrazně neoslabil, místo nákladných investic do zahraničních borců se ale prezident oddílu Tomáš Ovesný rozhodl udělat za snažením o titul tlustou čáru a mužstvo omladit.

Jedním z důsledků tohoto rozhodnutí je také ukončení spolupráce Hrochů s dosavadním trenérem Alexanderem Derhakem. Místo něj se vedení mužstva z brněnského Jundrova ujme hrající legenda českého baseballu Petr Čech. Bývalý reprezentant by měl být hrajícím koučem.

„Derhak je výborný pro zkušené hráče. Když jich už tolik nebudeme mít, rozhodli jsme se pro Čecha. Má zkušenosti s vedením mládežnické reprezentace, s mladými kluky to opravdu umí. V tomto ohledu by nám měl výrazně pomoct. Pokud to bude potřeba, tak zřejmě ještě zaskočí na hřišti, ale primárně bude koučem,“ upřesnil Ovesný.

Jedničkou mezi nadhazovači Hrochů bude Yaferson López z Venezuely, po zranění a vynechání velké části minulé sezony by měl být nachystaný i Tomáš Ondra.

„Eagles Praha, Hluboká nebo Třebíč mají vyšší ambice než my, ale to mně vůbec nevadí. My budeme rádi za umístění do čtvrtého místa,“ signalizuje ústup z pozic šéf Hrochů.

Dramatická situace nad domácí metou Draků Brno (v tmavém) během jejich finále baseballové extraligy proti Hrochům Brno. (září 2024)

Hlavní pozornost bude během prvního hracího víkendu směřována v pátek do Brna, kde proti sobě Draci a Hluboká nastoupí poprvé, a v sobotu pak na jih Čech, kde se oba ambiciózní celky střetnou v odvetě.

„Víceméně všechny týmy už mají k dispozici cizince, což jsme v minulosti ani my nedělali, a proto by měl být už začátek extraligy kvalitní. Taky se poměrně dost dlouho v první fázi sezony hrají během víkendů jen dva zápasy místo tří, což smaže rozdíly mezi týmy a přispěje to k zajímavějším zápasům,“ upozorňuje Nesňal.

Zcela kompletní ale Draci ještě nejsou, hvězdný Monsalve má teprve dorazit. „Jsme zvědaví, jak na tom bude. Vrací se po zranění achilovky, které si přivodil loni při oslavě vítězství ve finále. Jak jsme vyhráli poslední zápas, tak z radosti vyskočil a achilovku si roztrhnul,“ pronesl Nesňal.

Slavné pálky extraliga neuvidí. Zatím?

Zatímco česká nejvyšší soutěž jde nahoru, a to i díky zahraničním hráčům, tak poslední novinku ze zámoří, speciálně upravené „torpedové“ pálky, na vlastní oči (zatím) neuvidí. Na začátku nového ročníku MLB s nimi zaujali pálkaři slavných New York Yankees, jimž se daří zaznamenávat nebývalé počty bodů a homerunů.

Pálky jsou upravené tak, že jsou širší blíž konci, kde je hráči drží oběma rukama. Na opačném konci se naopak zužují. Velmi nadneseně tak mají tvar vzdáleně podobný šišce na americký fotbal.

Baseballista Anthony Volpe z New York Yankees nově používá „torpedovou“ pálku. Hvězdný Aaron Judge z New York Yankees při odpalu s běžným typem pálky.

„Tyhle pálky dávají velký smysl, jde o výborný nápad. Jsou typy hráčů, kterým bych je vysloveně doporučil. U nás je to ale složitější, monopol na certifikaci pálek drží evropská federace a naše federace to musí respektovat. V extralize hrajeme s konkrétními značkami a modely, pokud se něco nezměnilo, tak ‚torpeda‘ k nám výrobce nedodává,“ vysvětluje Nesňal.

Připomíná, že nový typ pálky není v Americe úplnou novinkou, opatrně se začal používat už loni. Tehdy se o něm nemluvilo, jakmile však Yankees začali před pár dny v MLB „řádit“ v útoku, přitáhli pozornost i na vylepšené hrací nářadí.

„Že s ‚torpedem‘ Yankees dali devět homerunů za jeden zápas je absolutní náhoda,“ domnívá se přesto Nesňal, bývalý dlouholetý reprezentant a trenér Draků. Nápad upravit pálku se mu nicméně i tak velmi zamlouvá.

„Výrobci – zjednodušeně řečeno – vzali část hmoty na konci pálky a přesunuli ji blíž rukám. Zjistili totiž, že současné stále rychlejší nadhozy hráči častěji trefují místem pálky u rukou. Tahle pálka je legální od loňska, v každém týmu je pár borců, kteří je používají, a ví se o ní teď právě proto, že se s nimi zadařilo Yankees,“ dodává Nesňal.