Osmnáct let stačilo. Nesňal končí na lavičce baseballových Draků Brno

Jeho místo bylo odjakživa na hřišti. Několik let na něm dobýval tituly jako hráč, od roku 2001 k nim baseballové Draky Brno vedl jako kouč. „Měl jsem prst na tepu týmu,“ podotýká Arnošt Nesňal.

Až však v pátek od 19.30 nastoupí Draci na svém stadionu v Komárově k utkání evropského Poháru CEB proti francouzskému Montigny, jejich holohlavý manažer se možná bude ohánět v restauraci za tribunou. Nebo se uvelebí na sedačce mezi ostatními diváky. „Je to zajímavě jiný pocit. A není úplně nepříjemný,“ poznává Nesňal.

Jeho dračí velení sotva mohlo být úspěšnější, za osmnáct plných sezon byli Brňané patnáctkrát českými mistry. A přece v minulém týdnu Nesňal usoudil: bylo toho (zatím) dost.

Nový trenér Draků Brno Pavel Budský

„Bylo potřeba týmu vlít novou energii a zatřást s ním. Já už jsem to z pozice na hřišti nebyl schopný udělat. Hráči už asi byli i trochu unavení z mého hlasu,“ vysvětluje Nesňal.

Impulzem k jeho kroku byly na dračí poměry slabé květnové výsledky. Přestože je přisuzuje také chladnému počasí, které nahlodalo zdraví i pohodu týmu, jako manažer cítil, že je třeba změna. „U nás to není běžné, ale ve fotbale nebo hokeji se to děje pravidelně,“ připomíná.

Být koučem Draků je skutečně dlouhodobý úvazek. Od svého vstupu do extraligy v půlce 90. let zažili jen dva: amerického průkopníka Geoffa Samuelse a právě Nesňala. Nyní roli převezme Pavel Budský, považovaný za největší hráčskou osobnost českého baseballu. „Možná je to vůči němu trošičku nefér, protože měl velmi dobrou sezonu, ale teď byla ideální možnost to rozseknout. Aby měl tým dost času se stmelit a zaútočit ještě na titul,“ sděluje Nesňal.

Volba jeho nástupce nebyla příliš složitá. Budský má nezměrné zkušenosti, přirozený respekt a zároveň je dlouhodobým členem Draků. „Byla to rána z čistého nebe, ale jako nejstarší hráč týmu jsem se k tomu musel postavit. Nic zásadního se měnit nebude. Spíš jde o to, aby hráči měli tu správnou chuť ukázat, co v nich je,“ nastiňuje 45letý veterán. „Říkám jim, že je to hlavně na nich. Pokud to nebudou chtít respektovat, neposunou se hráči ani tým. Jestli se chceme někam dostat, musíme šlapat jako jeden člověk.“

Zda opatření zabere, se teprve uvidí. Nezvykle nervózní atmosféra v týmu už se však vyčistila. „Bylo i pár rozepří mezi hráči, ale ti starší se sešli a promluvili si o tom. Změna tomu pomohla. Hráči jsou uvolněnější, opadl stres. Teď se soustředíme na vyhrávání zápasů a stmelení týmu,“ oznamuje nadhazovač Ondřej Furko.

Do neděle budou hrát Draci zmíněný Pohár CEB, který se na domácí půdě pokusí vyhrát. Poté budou v extraligové skupině Top6, kterou špatně načali, usilovat o postup do tříčlenného play off. „Nedařilo se nám odehrát koncentrovaně celé zápasy. Dřív jsme byli ke konci zvyklí zatlačit soupeře do kouta, to se nám teď nedařilo,“ vypozoroval Budský, který bude muset roli kouče skloubit s civilním zaměstnáním. „Do konce sezony uvidíme, jak to půjde,“ podotýká.

Nesňal i nadále zůstává manažerem celé organizace, jen se vzdálil od hřiště. „Dává mi to nadhled, abychom se mohli s trenéry pobavit, co je třeba zlepšit. Teď hledáme společnou řeč, zatím je to všechno nové,“ popisuje. „Vzdát se role kouče nebylo lehké. Ale nejtěžší bylo to správně podat,“ odhaluje.