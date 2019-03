Milionář mezi amatéry. Draci Brno získali hvězdného nadhazovače

Párkrát ťukl do mobilu, aby z něj „vylovil“ snímek, který pak nadšeně ukazoval všem okolo. „Vepřové koleno,“ hlásil Peter Moylan užasle. „Něco takového jsem ještě v životě nejedl. Fantastické,“ komentoval večeři, kterou spláchl pár pivy.

Stačil pouhý den, aby si tenhle čtyřicetiletý Australan Brno zamiloval. „Krásná architektura, klidné centrum, cítím se tu velmi bezpečně,“ líčí své první dojmy.

V Evropě dosud nikdy nebyl ani jako turista, teď v ní stráví několik měsíců. A stejně dychtivě jako bude poznávat nová místa, bude baseballová komunita zvědavá na něj.

Nový nadhazovač brněnských Draků, v jejichž dresu večer otevře sezonu, totiž v českých končinách působí jako zjevení. Hráč s takovým resumé tu ještě nebyl. „Myslím, že je to i evropský unikát,“ podotýká manažer Draků Arnošt Nesňal na adresu muže s téměř pětistovkou startů v nejslavnější lize světa - americké Major League Baseball (MLB). „Očekávám, že se díky němu rozšíří naše obzory a vnímání baseballu.“

Jen pro dokreslení: žádný z Čechů ještě do MLB nepronikl. A i když se už v tuzemské soutěži mihli cizinci, kteří „Big League“ letmo okusili, Moylan je úplně jiná třída. Mezi nejlepšími z nejlepších strávil třináct let a ještě loni házel za Atlanta Braves. „Už nemám ambice se vracet do MLB, ale chci hrát, dokud budu moct. A Draci mi to umožnili,“ pochvaluje si.

Brněnský klub, který letos pase po 22. titulu, se původně poohlížel po nadhazovači v nižších amerických patrech. Na velkou rybu typu Moylana zprvu neměl ani pomyšlení a on sám se chystal do italského Rimini.

Nakonec se však spojil s bývalým australským spoluhráčem Johnem Husseym, který dlouhodobě působí v Dracích. „Naše očekávání se vzájemně prolnula,“ přibližuje Nesňal. „Peter se chce dostat do australského olympijského týmu a připravit se na zimní sezonu doma. Naše nároky jsou tomu uzpůsobené, nepotřebujeme ho tu mít každý víkend. Rozhodně jsme ho neulovili na peníze,“ doplňuje Nesňal s úsměvem.

Ve dvaceti myslel, že je konec

Financemi by Draci svou novou posilu zaujali stěží. Jen loni Moylan bral přes půl milionu dolarů, jeho výdělek za celou kariéru má v korunách devět cifer (za posledních devět sezon to podle webu Spotrac bylo přes 147 milionů). Přitom jeho noví čeští spoluhráči jsou ryzí amatéři...

„Neočekávám stejné podmínky, peníze ani počet diváků jako v MLB. Pro mě je to návrat ke kořenům. Na tenhle typ baseballu jsem zvyklý z Austrálie a miluju ho. Tohle je opravdová duše baseballu,“ popisuje Moylan. „Mám spoustu zkušeností a cítím, že můžu pomoct. Nejen tento rok, ale mohu nastavit cestu do budoucna. Hodně kluků třeba vůbec nepřemýšlí, že by se mohli dostat až do MLB. Já můžu být jejich rádcem, který jim pomůže se posunout dál.“

Ostatně rozverný chlapík s potetovanýma rukama je zářným příkladem toho, že nic není nemožné. K baseballu, který je v Austrálii podobně jako v Česku spíš okrajovým sportem, jej přivedl otec, jehož „pálkovaná“ zaujala při služební cestě do USA. „Když jsem byl mladý, nebyl jsem příliš dobrý, ještě v patnácti jsem se nedostal ani do výběru státu. Ale dřel jsem dál,“ vzpomíná Moylan.

V sedmnácti se dostal do Ameriky, jenže neprorazil a po třech letech se vrátil do vlasti. „Začal jsem normálně pracovat a myslel jsem, že s profesionálním baseballem je konec,“ vypráví Moylan. Zlom nastal až v jeho sedmadvaceti, kdy v australské reprezentaci na turnaji World Baseball Classic zaujal skauty z Major League. „Měl jsem prostě štěstí. Jsou stovky hráčů, kteří na to mají, ale nikdy takovou šanci nedostali.“

Českou misi bere vážně

Zatímco v Atlantě, LA Dodgers a Kansas City plnil roli relievera (tedy nadhazovače, který naskakuje jen do krátkých úseků zápasu), za Draky by měl nastupovat jako startující nadhazovač. A pro soupeřovy pálkaře bude zřejmě extrémní motivací se proti němu vytáhnout.

„Už jsem to zažil před pár lety v Austrálii. Lidi to brali tak, že když udělám aut, tak jen splním to, co se očekává. A když proti mně někdo odpálí, budu vypadat špatně. Ale nikdo přece není dokonalý, každý dělá chyby a i já pravděpodobně dovolím několik odpalů a doběhů,“ sděluje Moylan, který kvůli dřívějším operacím zad nadhazuje zvláštním bočním pohybem. „Beru to tak, že chci klukům pomoct vyhrávat a zároveň se snažit, aby lidi kolem mě měli radost.“

Svou veselou povahou byl ostatně známý už v Americe. V Brně zatím pobývá na hotelu, po třech týdnech se chystá zpět do Atlanty. „Pak bych si tu rád našel byt a přijel i se ženou a dcerou,“ oznamuje muž, který svou českou misi bere vážně. „Chci tady toho poznat co nejvíc, ale hlavním důvodem, proč jsem tady, je baseball,“ ujišťuje.