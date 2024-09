Titul legendě do nebe! Winklerův odkaz nese syn, po finále převzal pohár

Extraligový titul obhájili Draci bezmála sedm měsíců poté, co je David Winkler na konci února navždy opustil. Sám vyhrál extraligu sedmkrát jako hráč, následně byl trenérem jak v Brně, tak v národním týmu, a patří mu místo mezi fotografiemi a čísly dresů legend na stadionu českých šampionů.

„Překonat jeho odchod nahoru bylo pro nás nesmírně těžké. Na začátku sezony jsme nehráli dobře, dostali jsme se do toho až postupně,“ přiznal Hynek Čapka, trenér Draků.

V pátém zápase finálové série, který ve čtvrtek večer bitvu o titul mezi Draky a Hrochy ukončil, provedl jeden velmi „osobní“ tah. V předposlední směně za nepříznivého stavu 1:2 poslal z lavičky na hřiště Winklerova syna Jakuba, aby využil své běžecké schopnosti mezi metami a doběhl pro vyrovnávací bod.

„Kuba je jedním z nejrychlejších běžců u nás,“ vysvětlil napřed Čapka. „Rozhodně to pro Kubu bylo také za odměnu,“ doplnil bleskově.

Jiří Punčochář @jpcoch55 Silný moment v baseballovém finále: Jakub Winkler z Draků, jehož otec byl oddílovou legendou, hráčem i trenérem a letos zemřel, vyrovnává v 8. směně na 2:2. @dracibrno v 9. sm otáčí na 4:3, vyhrávají svůj 25. titul a kapitán Hajtmar předává pohár jako prvnímu do rukou Winklerovi. https://t.co/tye8rSoQaC oblíbit odpovědět

Devatenáctiletý Winkler junior skutečně vyrovnal, a přestože Hroši v závěrečné směně znovu vedli, mohutně finišující Draci je v dohrávce přemohli. Vyhráli 4:3 a celkově sérii 4:1.

Následující okamžiky pak Čapka označil za nejemotivnější v celém extraligovém ročníku. Veterán vítězného týmu Jakub Hajtmar, který s Davidem Winklerem dlouho hrál, si oblékl dres s Winklerovým číslem 17 a mistrovský pohár předal do rukou kamarádova syna.

„Celá sezona byla pro nás v tom duchu, abychom titul získali. Vím, že se na nás Špejba (přezdívka Davida Winklera) z nebe dívá, a je strašně silné zvednout pohár s jeho synem. Kuba se s tím neskutečně pere, klobouk dolů. Gestem jsem chtěl jeho tátu připomenout, jelikož je to člověk, na kterého tady nikdy nezapomeneme,“ líčil Hajtmar.

David Winkler Jakub Winkler

Velká část Winklerovy rodiny z tribuny s dojetím tento proces sledovala. Davidův otec a Jakubův děda se chodí na zápasy Draků dívat z místa za třetí metou, odkud „Špejba“ jako trenér koučoval, pro mistrovský ceremoniál ale doplnil ostatní příbuzné na hlavní tribuně stadionu v brněnském Komárově.

Také Jakub Winkler si na přebírání poháru vzal čistý dres s číslem 17 místo svého hráčského, silně zašpiněného od antuky, což byla památka na boj o důležitý vyrovnávací bod v osmé směně.

Jiný dres, otcův, doma stále uchovává. Vezl ho s sebou i v létě do Londýna na výlet za baseballem a vyvěsil ho tam na plůtku vedle hřiště.

Jakub Winkler s dresem svého otce v Londýně. (červen 2024)

Ve čtvrtek si jeho repliku oblékl Hajtmar.

„Strašně si vážím toho, co pro mě udělal. Dojalo mě to k slzám, rozbrečel jsem se. Nedá se to popsat. Na tátu strašně moc vzpomínám. Udělal bych cokoliv, abych ho mohl ještě aspoň jednou vidět. Titul byla týmová práce nás všech; chodili jsme denně na hřiště, pracovali jsme dlouhé hodiny, všichni dělali, co měli. Kéž by tady táta mohl být s námi. Vyhráli jsme i pro něho,“ pronesl Winkler mladší.

Přestože je mu teprve devatenáct let, za Draky hraje již čtvrtou sezonou a patří k důležitým článkům týmu. Také je hráčem velkých momentů: svůj první homerun letos odpálil na Den otců, o vstupu do finále již řeč byla. Stejně jako jeho otec hraje na pozici chytače, z níž řídí hru.

„Mladý Kuba je jedním z nejlepších mladých hráčů, kteří tady jsou. Takových není moc v Evropě, natož v Česku, má před sebou obrovskou budoucnost. To, jak přistupuje k baseballu, k trénování, k hraní... Mám možnost ho vídat od malička, a můžu říct, že roste do absolutní špičky,“ řekl sedmatřicetiletý Hajtmar.

Finále pomohl Jakub Winkler rozhodnout v ideálním čase. Kdyby Hroši vyhráli, snížili na 3:2 a hrálo se dál, nezbývalo by mu moc času na odpočinek před pondělním odletem do Ameriky, kde se v přípravném kempu v Arizoně bude snažit zaujmout vysokoškolské skauty.

„Letím tam společně s Míšou Šindelkou z Draků. Sejdeme se v jednom týmu s kluky z Evropy, Asie i Austrálie. Myslím si, že si nás vyberou tak patnáct. Čekají nás zápasy proti tamním vysokým školám, na jednu z nich bych se chtěl od příštího roku dostat,“ uvedl Winkler.

O tom, že by skončil s baseballem, prý po otcově smrti neuvažoval, přestože pokračování kariéry obnášelo každodenní návštěvy stadionu, na němž se potkávali společně.

„Baseball je moje druhé domovské prostředí, strašně mi pomohl. Mám mámu, ségry, babičku a dědečka, ti jsou nejvíc. Baseball je druhá část mé rodiny. Doma by mě to ubíjelo. Můžu dělat něco, v čem byl táta známý po celém světě, a můžu jeho odkaz dál nést. To je pro mě strašně moc,“ vyznal se Jakub Winkler.