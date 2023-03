Nedělám si to složité, líčil Padyšák. Zářícího nadhazovače zastavily až počty

„Nejradši bych na kopci zůstal celých devět směn,“ neskrýval Padyšák, který svému týmu při premiéře na turnaji dopřál pohodový rozjezd duelu s Čínou, který nakonec Češi po strhujícím průběhu a dvou obratech ovládli 8:5. „Ale musíme se držet pravidel,“ připomněl.

Turnaj pod zkratkou WBC je sice zdaleka nejprestižnější reprezentační akcí světa, ale zároveň spadá do přípravného období americké Major League Baseball, která jej pořádá. Nadhazovači proto mají určené limity, kolikrát mohou hodit míč pálkaři, aby se před startem MLB „neutavili.“ Pravidla přitom platí i pro ty, kteří v elitní klubové soutěži nestartují.

Pokud by dosáhli padesátky, mají automaticky stopku na čtyři dny, což by v českém případě mohlo znamenat až do konce turnaje. „Náš cíl byl, aby všichni nadhazovači mohli po zápase s Čínou pokračovat,“ odhalil český kouč Pavel Chadim.

Nadhazovač je v baseballu naprosto klíčová postava, na níž stojí výsledek zápasu klidně i víc než z poloviny. Pokud má den, dokáže prakticky sám vynulovat soupeře. Když se mu naopak nedaří, ani sebelepší obrana v poli nic nezmůže a pálkaři se mohou přetrhnout, aby vzniklý deficit vymazali.

Sázka na Padyšáka v úvodu pátečního klání vyšla dokonale.

„Číňany jsem skautoval z pohodlí hotelového pokoje, když hráli ve čtvrtek proti Japoncům. O tom týmu jsme toho moc nevěděli, ale věřil jsem našemu catcherovi (chytači), že bude hlásit správné nadhozy, což se stalo,“ vyzdvihl dvaadvacetiletý nadhazovač spolupráci s veteránem Martinem Červenkou za domácí metou.

Nadhazovač Daniel Padyšák během třetí směny utkání prvního kola na World Baseball Classic proti Číně.

Díky angažmá na univerzitě v americkém Charlestonu je Padyšák v herním zápřahu už od února, takže do utkání vstoupil skvěle vyladěn. „A taky je to jednoduché, když máme takové pole, jaké máme, a po každé metě zdarma zahraje double play (dvojaut),“ smekl před parťáky.

Pražský rodák ovládá čtyři typy nadhozů, které se ve spolupráci s chytačem snaží namixovat tak, aby soupeře co nejvíc vyvedl z míry. „Záleží vždy na konkrétním dni, jak to lítá. Někdy lítá líp fastball (rychlý nadhoz), někdy slider (jeden z technických nadhozů). Já se rád řídím tím, že si to nedělám složité, i teď jsme to drželi jednoduše. Házel jsem rovné balony a tu a tam jsem přidal nějakou faleš,“ přiblížil Padyšák.

Ten udržel takzvaný „no-hitter“, když Číňanům nepovolil jediný úspěšný odpal. Jenže v momentě, kdy jeho počet nadhozů dosáhl čísla 49, musel uvolnit své místo spoluhráčům. I tak se čtyřmi směnami překročil plán.

„Chtěli jsme, aby každý ze tří nadhazovačů odházel tři směny. U Padyho se to podařilo skvěle, když zvládl o jednu víc. Šnajdy hodil o jednu míň, ale pořád jsme byli šul nul,“ zmínil Chadim druhého muže v pořadí, veterána Martina Schneidera.

Nadhazovač Daniel Padyšák během první směny v zápase proti Číně na World Baseball Classic.

Šohaj proti Šohejovi? Tento plán neklapne

Ten byl hrdinou zářijové kvalifikace na WBC a díky svému povolání hasiče i novinových článků po světě. Duel s Čínou mu však nesedl, když za necelé dvě směny rozdal hned tři mety zdarma. Navíc i on dosáhl „magické“ cifry 49, a aby Češi mohli tento trumf vytasit i v dalších zápasech, musel Schneider také střídat.

Dalším v řadě byl teprve devatenáctiletý Michal Kovala, který rovněž zazářil v kvalifikaci, ale Číňanům umožnil z 1:4 otočit skóre na 5:4. „Jestli jsem ho měl vystřídat dřív? Kdybych věděl, co se kdy stane, tak jsem se mohl ptát, jestli jsem ho tam vůbec měl poslat. Ale pro budoucnost jeho i českého baseballu je potřeba, aby mladí kluci dostávali tyhle šance. O to líp bude házet třeba už na tomto turnaji,“ uvedl Chadim.

Padyšák sledoval z lavičky trápení svých následníků s nadhledem. „Za pár dnů se to nemusí povést mně, kluci přijdou a podrží mě. Zápas s Čínou stačí spláchnout, kluci jsou skvělí baseballisti a vědí, jak se mají vrátit do pohody,“ poznamenal.

Po odchodu Kovaly musel český kouč sáhnout hlouběji do rezerv, než plánoval. Marek Minařík udržel Číňany na uzdě, ale stejně jako Padyšák a Schneider se dostal přes třicet nadhozů a v sobotním duelu s Japonskem tak nebude podle pravidel k dispozici. Za mimořádně cennou výhru nad Čínou tak Česko zaplatilo použitím svých elitních nadhazovačů, všichni se však zároveň mohou vrátit do akce už v neděli.

„Zápas s Japonskem bude velká sláva a mrzí mě, že nebudu moct házet, ale nechávám to v rukou našich trenérů, kterým plně důvěřuji. Až budou chtít, abych zase vylezl na kopec, tak tam vylezu,“ prohodil Padyšák.

„Mysleli jsme, že si Míňu necháme na Japonsko, aby mohl házet šohaj proti Šohejovi,“ odkázal Chadim s úsměvem na domácí megahvězdu Shoheie Ohtaniho. „Dostali jsme se do trablů, takže jsme ho museli vytáhnout dříve. Ale pánbůh nás má asi rád a dobře to dopadlo,“ glosoval.

Sobotní duel s japonským favoritem, který začne v 11 hodin českého času, tak na kopci zahájí Ondřej Satoria. „Tento zápas je pro nás splněný sen. Asi byste nenašli v této skupině tým, pro který by to znamenalo víc než pro nás. Chceme si to užít, ale zároveň hrát svoji hru, udržet s nimi krok a uhrát co nejlepší výsledek,“ vyhlásil vnější polař Matěj Menšík.