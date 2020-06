Griffin povede české baseballisty do listopadu příštího roku

Zvětšit fotografii Čeští baseballisté v akci. | foto: archiv Jakuba Ondráčka

dnes 15:52

Kanaďan Mike Griffin si ještě prodlouží misi u české baseballové reprezentace a národní tým povede až do listopadu příštího roku. Rozhodl o tom výkonný výbor České baseballové asociace, který schválil, že Griffinovým nástupcem bude Pavel Chadim. Ten dostane smlouvu do roku 2023 s opcí až do listopadu 2025.

Griffin uspěl ve výběrovém řízení mezi čtyřmi kandidáty. „Je skvělé, že je o český baseball zájem. Nakonec jsme se přiklonili k setrvání Griffina, který má s českým baseballem velké zkušenosti,“ řekl předseda asociace Petr Ditrich.

V Česku Griffin začínal jako hráč Arrows Ostrava, které i vedl stejně jako pražskou Kotlářku. Koučem reprezentace je od roku 2013. V roce 2014 obsadil s týmem na domácím mistrovství Evropy páté místo a pozornost baseballového světa si s českým výběrem poprvé získal v kvalifikaci World Baseball Classic v Mexiku 2016. Loni dovedl národní tým k pátému místu na mistrovství Evropy i k třetí příčce v olympijské kvalifikaci. Češi v obou turnajích zaujali výkony, kterými se rovnali profesionálům ze zámoří a hráči to připisovali především Griffinově práci. Letos měl tým vést v kvalifikaci World Baseball Classic, ale ta byla kvůli koronaviru zrušena. Vrcholem nadcházejícího období čtyřiatřicetiletého kouče u reprezentace bude mistrovství Evropy, které by se mělo za rok konat ve Španělsku. Částečně bude v realizačního týmu už i Chadim, který dovedl jako kouč výběr do 21 let k titulu mistrů Evropy v Brně v roce 2010. Griffin by měl s ním i s asociací dál spolupracovat v rámci Národního baseballového programu. „Tím bude zajištěna kontinuita kvalitní práce s národním týmem,“ řekl Ditrich.