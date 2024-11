Baseballisté dlouho drželi krok. Remízu proti Tchaj-wanu ale nezopakovali

„Samozřejmě, nikdo nechce prohrávat. Ale měli jsme více cílů. Vrcholem tohoto zájezdu jsou zápasy v Japonsku,“ řekl Chadim v tiskové zprávě. „Chceme trochu urychlit rozvoj mladých hráčů. Měli jsme dnes čtyři nadhazovače juniorského věku. Všichni čtyři házeli nejrychleji z těch osmi, které jsme použili. Přesnost ještě chyběla, ale zkuste si to tady v té diskotéce. Byl to ohromný tlak. Nejsem nespokojený. Oba zápasy jsme dali bez chyby a některé obranné zákroky byly do highlightů. Z toho mám obrovskou radost,“ doplnil kouč.

Češi chtěli na Tchaj-wanu navázat na sobotní remízu 2:2. V úvodu je povzbudilo vyautování pro bod dobíhajícího Lin An-Ka. Ve druhé směně se navíc dostali do vedení. Po odpalu Vojtěcha Menšíka doběhl pro první bod jeho bratr Matěj. Chadimův tým se pak opíral o solidní obranu. V páté směně obsadili čeští hráči první dvě mety, domácí se ale ubránili.

Klíčová sekvence přišla v šesté směně. Tchajwanci se při nadhozu Tomáše Ondry dostali na všechny tři mety. Ondru vystřídal na kopci Tomáš Duffek, s těžkou situací si ale neporadil. Lin An-Ko trefil homerun a čtyřmi body vývoj otočil. Nápor nezastavil ani nový nadhazovač David Křeček. Tchaj-wan po dalším odpalu přidal dva body a utekl do vedení 6:1. Neúspěšnou směnu zavřel na nadhozu až Ondřej Vank.

Češi sice ještě v dohrávce šesté směny snížili na 3:6, domácí baseballisté si ale závěr pohlídali. V sedmé směně se jim povedly další dva doběhy, v osmé přidali jednobodový homerun a utkání zakončili bodem v deváté směně.

„Na naší i jejich straně padlo více doběhů. Co se týče ofenzivy, tak jsme měli asi lepší zápas. Bylo víc hitů, doběhů a více jsme tlačili. V defenzivě nás stály nějaké body mety zdarma. Oni pak měli dobré stavy na pálce, odpálili pár homerunů a dali pár doběhů,“ uvedl Vojtěch Menšík.

Příští víkend Češi nastoupí proti Japoncům dvakrát v Nagoje. Také ti pojali utkání jako přípravu na turnaj Premier 12 pro dvanáctku nejlepších zemí podle pořadí světové konfederace WBSC. Češi jsou čtrnáctí a na akci se nedostali.