Už druhý den pláču, nepobírám to, hlásí po životním úspěchu baseballista Schneider

Baseballové hřiště, nalepené v Regensburgu na břehu Dunaje, bylo ve středu večer už dávno ztichlé, když se po něm půl hodiny po skončení rozhodujícího zápasu o postup na World Baseball Classic procházel český reprezentant Vojtěch Menšík. Telefonoval svým blízkým a užíval si úspěch, který se mu s týmem podařil.

Baseballisté se poprvé v historii podívají na vrcholnou akci, neoficiální mistrovství světa, na němž startují i nejlepší profesionálové. Hraje se příští rok na jaře, skupina s českou účastí bude v japonském Tokiu.

„Tenhle postup je pro baseballistu vrchol, co může zažít. Olympiáda je svátek celého sportu, ale pro nás je unikátní World Baseball Classic, kde hrají i ti nejlepší. Splnili jsme si sen,“ přiblížil Menšík, o čem v chladném středečním večeru rozmýšlel.

Skupiny World Baseball Classic Skupina A: Tchaj-wan (pořadatel), Nizozemí, Kuba, Itálie, Velká Británie. Skupina B: Japonsko (pořadatel), Jižní Korea, Austrálie, Čína, ČESKO. Skupina C: USA (pořadatel), Mexiko, Kolumbie, Kanada, kvalifikant. Skupina D (hráno v USA): Portoriko, Venezuela, Dominikánská republika, Izrael, kvalifikant.

Čeští amatéři se v Regensburgu postarali o šok. Představili se bez zahraničních posil, jichž měly ostatní reprezentace na soupiskách plno. „To ale zároveň udělalo rozdíl mezi námi a ostatními. My jsme se cítili jako rodina. Sešly se nám tři generace hráčů, měli jsme dravost i zkušenost. K tomu se přidaly individuální výkony. Zápasy byly těžké, my jsme drželi při sobě a povzbuzovali jsme se, a to se ukázalo jako strašně důležité,“ přidal Menšík, hráč Hrochů Brno se zkušenostmi z Los Angeles Angels.

Postup český výběr stvrdil proti Španělsku, s nímž na úvod kvalifikace prohrál 7:21. Poté v pavouku „oprav“ porazil Francii 7:1, domácí Německo 8:4 a nakonec i Španělsko 3:1.

„Je to nejlepší zážitek, co jsem v životě zažil. Už druhý den pláču a nejsem schopen to pobrat,“ vyprávěl den po utkání během cesty domů nadhazovač Martin Schneider, který v duelu o všechno předvedl vynikající výkon. Životní zápas sehrál na sklonku kariéry, tu si však určitě prodlouží. „Byl bych úplný pitomec, kdybych do Tokia příští rok nechtěl. Hned jak v pátek přijdu do práce, naplánuji si na celý příští březen dovolenou,“ uvedl profesionální hasič.

Trenér českých baseballistů Pavel Chadim

Pracovní povinnosti řešili zároveň s oslavami všichni hráči i trenéři. „Někteří kluci nemohli ani slavit a hned po zápase jeli domů, protože si vzali volno jen do středy a ve čtvrtek museli do práce. Třeba Martin Červenka nebo Dan Vavruša se museli hned rozloučit,“ přiblížil nadhazovač Lukáš Ercoli. I kouč českého výběru Pavel Chadim už se zabýval návratem do civilního života, v němž je v Brně neurologem. „Na pátek mám v kalendáři asi pětadvacet pacientů. Ráno jsem zavolal sestřičce, ať všechny, kdo měli přijít ve čtvrtek, přeobjedná na další den, a zvládlo se to,“ usmíval se.

Zajímavou roli sehrála během turnaje Chadimova pověrčivost. Jako hráč nosil na dresu číslo 13, má ho i jako kouč a třináctka ho provázela i v Německu. „V extralize ji nosí tři hráči, kteří byli páteří téhle reprezentace – Schneider, Červenka a Minařík. Všechny zápasy, kromě toho posledního, začínaly ve 13 hodin. To se hezky sešlo,“ přiznal kouč, pod jehož vedením mělo letos dojít hlavně k omlazení národního týmu před příštím mistrovstvím Evropy.

Když v utkání o všechno proti Španělsku vystřídal v 7. směně nadhazovače a místo Schneidera poslal na hřiště Marka Minaříka, byl pak zvědavý, jak si Minařík vede řečí čísel. „Podíval jsem se na počet nadhozů, s nimiž dokončil směnu, a kolik myslíte, že jich měl? Třináct,“ ohlédl se Chadim. Možná právě v té chvíli se uklidnil a definitivně uvěřil, že největší zápas českého baseballu dopadne dobře.

Přesto k naplnění snu došlo po velkém dramatu. Schneider odolal španělské síle na pálce ve 4. směně, kdy měl soupeř obsazené všechny mety a hrozil obratem. Brněnskému hasiči se podařilo směnu dokončit bez inkasovaného bodu. Stejně tak se Čechům povedlo ubránit vzpírající se favority v 7. směně fantastickým příhozem ze zadního pole na domácí metu, kam španělský hráč spěchal za skoro jistým bodem a snížením na 3:2 z českého pohledu.

Individuální dovednosti podle Chadima vytryskly z týmu díky jeho celkové soudržnosti. „Vzájemná důvěra mezi hráči zbavuje hráče stresu. Cítíš, že ti tým věří, a to tě zvedne na vyšší úroveň. Jeden dýchá za druhého a každý díky tomu podá v dané chvíli nadstandardní výkon,“ přemítal Chadim. „My jsme na kvalifikaci odpálili deset homerunů, což bylo nejvíc ze všech. Kluci se dostali do laufu. Fungovali jako výborný tým,“ ocenil.

Jako trenér mládeže byl v roce 2013 u toho, kdy se česká žákovská parta kvalifikovala do závěrečného turnaje Little League do Ameriky. „Tehdy nás sledovalo 50 milionů diváků na televizní stanici ESPN. Teď nás čeká cesta do Tokia, kde je stadion pro 50 tisíc lidí a Japonsko je jednička světového žebříčku. Postup na World Baseball Classic je pro mě stejně bláznivý jako to, co se nám povedlo s dětmi, akorát o level výš, protože jde o dospělé,“ řekl Chadim. Dva z hráčů, Lukáše Hloucha a Marka Krejčiříka, má v kádru po devíti letech znovu.

Je fér přiznat, že také Chadim usiloval o start dvou zahraničních posil, Američanů Jeffa Barta (trenér Třebíče) a profesionála Erika Sogarda. Ten má české kořeny a na začátku tohoto roku ve Washingtonu převzal potřebné doklady a český dres. Barto ale v Německu nemohl startovat kvůli formalitám a Sogard se v zámoří v létě zranil.

„Věřím, že náš mančaft by byl soudržný i s nimi. Příběh je ale silnější bez profíků, hlavně pro Američany, kteří příběhy milují,“ podotkl kouč.