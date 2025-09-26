Baseballisté do finále ME neprošli, prohráli s Itálií a zahrají si o bronz

„Bojovali jsme do poslední chvíle. Myslím, že kluci na sebe nemohou být tvrdí. Soupeř byl dnes lepší. Nepodařily se nám nějaké drobnosti. Před utkáním se nám také zranil suplující pálkař Eric Sogard, takže jsme museli udělat rychlou změnu,“ řekl českým novinářům trenér Pavel Chadim.
Jeho výběr nenavázal při premiérové účasti v semifinále na předchozí výhry nad Izraelem, Švédskem a Španělskem. Na turnaji prohrál podruhé, nestačil také v úvodu na Německo. Češi přesto mohou dál vylepšit své maximum, kterým je čtvrté místo z roku 2014. Na posledních čtyřech šampionátech skončili vždy pátí.
„Pořád hráčům říkám: nebýt moc nahoře, ani moc dole. Včera jsem nechtěl, abychom extra slavili a dnes, abychom extra truchlili. Je to turnaj, kde jsou nejlepší týmy Evropy. Je to velmi těžké se prosadit a každá výhra se počítá. A abychom měli zítra co největší možnost uspět, nemůžeme dnes truchlit a dívat se za sebe,“ uvedl Chadim.
Češi zahájili duel s nadhazovačem Ryanem Johnsonem, který ve čtvrtek uzavřel dramatickou koncovku čtvrtfinále s Izraelem (4:3). Italové nasadili Mattiu Aldegheriho. Desetinásobní evropští šampioni se prosadili už v první směně. Po odpalu Renza Guillerma Martiniho Parilliho doběhl pro první bod Noel Gonzalez. Chadimův výběr sice v dohrávce obsadil všechny mety, soupeři se ale ubránili.
Ve třetí směně Češi srovnali po homerunu Martina Červenky, Italové se ale vzápětí vrátili do vedení a Johnsona vystřídal na kopci Michael Senay. Důležité chvíle přišly v páté směně, kde Itálie přidala po dobězích Nathaniela Batisty de Jesuse, Gonzaleze a Martiniho Parilliho další tři body.
Senaye nahradil Tomáš Duffek, ani on ale sérii soupeře nezastavil. Italové odskočili v šesté směně po doběhu Lorenza Morresiho do vedení 6:1 a na kopci poté uspěl až nově příchozí Filip Kollmann.
V dohrávce sedmé směny přesto oživili Češi naději. Po dobězích Martina Červinky a Vojtěcha Menšíka snížili na rozdíl tří bodů a měli ještě obsazené všechny mety. Předtím neuspěl při plných metách také William Escala, jehož nadějný odpal spadl mimo výseč. Italové nakonec po výměně nadhazovačů těžkou chvíli zvládli a udrželi se ve vedení.
„Od začátku se zdálo, že nám to utíká trošičku mezi prsty. Italové se snažili využívat každé možnosti a to se jim dařilo. Přesto, kdyby to Willie trefil na pálce o milimetr jinak, mohlo to být 6:6. I tak to bylo velmi bojovné a dobré utkání se šťastnějším koncem pro tým, který byl dnes určitě lepší,“ podotkl Chadim.
V závěrečné deváté směně Italové po homerunu Paola Lasaraciny zapsali další dva body. Češi v dohrávce sice kontrovali stejně po homerunu Červenky, více už ale nezvládli.
„Bylo to kousíček. Kdybychom vyčistili pár věcí v obraně a na metách, mohlo to být ještě blíže a třeba i vítězství. Honí se mi hlavou hlavně věci, které můžeme zlepšit a neudělat chyby v zápase o bronz. Tým šlape dobře, lidé se dostávají na mety. Byla to dobrá zkušenost i pro zítra,“ uvedl vnitřní polař Vojtěch Menšík.
Mistrovství Evropy baseballistů v Rotterdamu:
Semifinále:
19:30 Nizozemsko - Španělsko.