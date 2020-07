Do boje o nejvyšší soutěž. Baseballisté Blesku Jablonec ovládli první ligu

„Máme za sebou základní část, kterou již tradičně bereme spíše jako přípravné zápasy před nadstavbou. Letos jsme první ligu navíc zvládli mnohem lépe než loni a do nadstavby tak můžeme vstoupit s větším sebevědomím,“ potvrdil Michal Kubina, nejzkušenější člen kádru a hrající kouč Blesku. „Zejména proti extraligovým mančaftům ho budeme potřebovat, protože v takových zápasech je nejdůležitější nejít na hřiště už předem poražený,“ velí Kubina.

V nadstavbové skupině o extraligu bude bojovat celkem osm týmů: čtyři nejhorší celky po základní části nejvyšší soutěže a čtyři nejlepší po základní části první ligy. Hraje se systémem každý s každým dvakrát a extraligu budou v příštím roce hrát čtyři nejlepší kluby z konečné nadstavbové tabulky.

„Nám sice odešli před sezonou nejlepší hráči, protože se při situaci kvůli covidu-19 v Česku uvolnila v extraligových klubech místa po cizincích, nicméně šanci na postup do extraligy máme a cítíme. Kdybychom skončili po té nadstavbě v postupové čtyřce, tak bychom extraligu zkusit chtěli. I proto, že by se nám zase ti naši hráči vrátili,“ tvrdí Michal Kubina. „Ale uvidíme, jak to dopadne, soupeři budou silní, bude to strašně vyrovnané a bude rozhodovat opravdu každý bod,“ míní zkušený jablonecký baseballista.

Kromě jabloneckého Blesku postoupily z první ligy do nadstavby ještě Klasik Frýdek-Místek, Sokol Hluboká a Pelikans Bučovice, z extraligy do ní naopak spadly Sabat Praha, Technika Brno, Olympia Blansko a Třebíč Nuclears.

„Letos nás už čekají jen samí kvalitní soupeři, tak doufáme, že si na naše hřiště Ash Field najde cestu co nejvíc fanoušků, které v těžkých zápasech určitě budeme potřebovat,“ přeje si Michal Kubina.

První zápasy čekají Jablonecké o tomto víkendu v Hluboké, doma ve Mšeně se v nadstavbě o extraligu poprvé představí v sobotu 1. srpna ve dvojzápase proti Frýdku-Místku.

Po skončení nadstavbových bojů přijde na závěr sezony na řadu ještě semifinále a finále první ligy podle postavení po základní části. Konečný prvoligový vítěz tak nemusí být totožný s případným postupujícím celkem do extraligy. Loňský prestižní triumf v první lize obhajuje Frýdek-Místek, který ve finálové sérii porazil jablonecký Blesk až v posledním možném pátém finálovém duelu.