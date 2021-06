Baseballisté jabloneckého Blesku se budou rvát v nadstavbě o extraligu

„Úplně spokojený nejsem. Trošku jsem doufal, že se budeme pohybovat kolem středu tabulky,“ přiznal zkušený hrající kouč Blesku Michal Kubina. „Nicméně nám pár zápasů uteklo a ztratili jsme je zbytečně.“



Jabloneckým baseballistům navíc v těžké nováčkovské sezoně ze začátku nepřálo počasí. „Na tom jsme byli v úvodu opravdu dost bití. Špatné podmínky tady v Jablonci nám nedovolily pořádně trénovat, natož mít v úvodu nějakou výhodu domácího prostředí a ty zápasy se musely odkládat. Dá se tak říct, že jsme se začali aklimatizovat a až tak nějak rozehrávat zhruba od pátého kola. Ty venkovní prostory na tréninky nám prostě chyběly,“ konstatoval Kubina.

„A myslím, že nás dost ovlivnil i fakt, že nám ministerstvo vnitra zamítlo vízum pro filipínského reprezentačního nadhazovače. Takže jsme se okamžitě dostali do problému s obsazením toho klíčového postu a cíl dostat se do top šest jsme nesplnili,“ litoval Michal Kubina.



Blesk tak nyní čeká šestičlenná nadstavba o udržení extraligy pro novou sezonu. Nejvyšší soutěž se ale zužuje z deseti na osm týmů, takže se bude bojovat jen o dvě místa. Ve skupině se utkají každý s každým dvakrát čtyři nejhorší týmy ze základní části extraligy – kromě Blesku ještě Třebíč Nuclears, Kotlářka Praha a Olympia Blansko - a k nim se přidají nejlepší dva celky z první ligy.

„Na prvního postupujícího tipuju Třebíč a o ten druhý flek se budeme ze všech sil rvát, reálné to je. Poprvé jsme si užili extraligu, poznali jsme české velkokluby, jejich stadiony, zázemí na nejvyšší úrovni, mělo to náboj a chtěli bychom si to zahrát i v příští sezoně,“ přeje si kouč Kubina.

Nadstavbu zahájí baseballisté Blesku dvojzápasem s Kotlářkou, první duel se hraje zítra v Praze, druhý v neděli od 13.00 v Jablonci ve Mšeně na AshField.