Baseballisté týmu Arrows budou útočit na zlatý hattrick

Na startu opožděném kvůli pandemii koronaviru se ostravští baseballisté dnes a zítra utkají s jednadvacetinásobnými šampiony – s brněnskými Draky. První zápas odehrají v porubském Arrows Parku pod světly od 19.00, zítřejší duel v Brně začne v 16.00 hodin.



Extraliga měla začít původně 12. dubna, ale start jako u všech sportovních akcí byl odložen kvůli opatřením proti šíření nemoci covid-19. I teď se bude hrát bez diváků.

„Posunutí začátku soutěže na nás nemělo vliv, bylo to pro všechny stejné. Měli jsme dostatek času na přípravu, všechno se vlastně jen posunulo,“ poznamenal hrající asistent trenéra Arrows Aleš Navrátil.

Pandemie koronaviru ovlivnila také to, že v letošním ročníku extraligy budou týmy nastupovat bez zahraničních posil – výjimku mají pouze cizinci, kteří v Česku dlouhodobě žijí. Arrows se loni opírali o výkony Terrella Joyce, Wesleyho Roemera, Chrise Burkholdera a Alexe Rubanowitze. Pro letošek tým počítal jen s Rubanowitzem, ale ani on tak hrát nebude.

„Alespoň se ukáže, jak kdo pracuje s mládeží. Hodně mladých kluků dostane šanci si zahrát,“ podotkl Navrátil, jehož mrzí neúčast cizinců z jednoho důvodu: „Zahraniční hráči zvyšovali úroveň extraligy, reprezentanti museli proti lepším nadhazovačům více bojovat.“

Cíl Arrows zůstává i bez opor z ciziny stejný jako v předchozích dvou letech. „Pořád chceme hrát dobrý baseball. Prvotní úkol je dostat se do šestky, která bude v nadstavbě bojovat o titul. Bude to vyrovnané,“ tuší Navrátil.

Základní část potrvá do 12. července, týmy se utkají každý s každým. Elitní šestka tabulky pak bude hrát o čtyři místa v play off do 16. srpna. Czech Series o titul se bude hrát na tři vítězná utkání a případný pátý zápas je v plánu 20. září.

Ostravští baseballisté měli letos o prázdninách hrát doma i finálový turnaj evropské Ligy mistrů. Klání nejlepších evropských mužstev však bylo o rok odloženo. „O první Pohár mistrů v Ostravě jsme ale nepřišli!“ těší šéfa ostravského baseballového klubu Radima Kepáka. „Je domluveno, že turnaj se odehraje u nás v Ostravě v roce 2021 za účasti vítězů národních soutěží z roku 2019,“ doplnil Kepák.

Jeho slova potvrdil Aleš Navrátil. „My budeme turnaj pořádat, zúčastníme se jako loňští šampioni. Letošní extraligový vítěz, případně druhý tým, pokud vyhrajeme, bude hrát evropskou skupinu B.“