Vzhůru za obhajobou! Arrows po roce opět hrají o baseballový titul

„Šli jsme si za svým cílem krok za krokem. V závěru se nám sečetlo, že jsme měli oproti konkurentům nějaké zápasy k dobru, které jsme zvládli. Nejsložitější byl poslední zápas. Věděli jsme, že potřebujeme vyhrát, abychom zvládli přímý postup do finále,“ líčil hrající kouč ostravského celku Aleš Navrátil.



Hráči Arrows za sebou nechali týmy Eagles Praha a Draci Brno, které se střetnou o postup do finálového klání v semifinálové sérii. Ta začne v pátek 2. srpna. O dalším víkendu bude mít baseballové play off přestávku kvůli mistrovství Evropy hráčů do 23 let.

„Toho, že bychom vypadli ze zápasového rytmu, se nebojíme. Jen máme volný víkend navíc, abychom mohli zregenerovat a třeba předat prsteny za titul z minulého roku, protože v nabité sezoně na to doteď nebyl čas,“ přibližoval Navrátil. „Soupeř bude mít týdenní pauzu taky, my ji jen máme o něco delší.“

Semifinálovou bitvu Eagles s Draky, která jim určí finálového soupeře, sice budou ostravští baseballisté sledovat, přijatelnějšího soka však hrající kouč jmenovat nechtěl. „Ve vyrovnaném závěru soutěže už je to jedno. Všechny týmy z čela tabulky podávaly dobré výkony. Prostě člověk si nevybere. S oběma máme v letošní sezoně vyrovnané bilance, a pokud chceme vyhrát, musíme porazit každého.“

Ve finálové sérii se chce ostravský tým opřít mimo jiné o loni nabyté zkušenosti, kdy 45 let existence klubu oslavil ziskem premiérového titulu. „Pomůže nám to, abychom byli klidnější,“ připustil Navrátil. „Draci už to zažili mnohokrát a věříme, že výhoda to pro nás bude.“

Arrows prošli základní částí sezony s bilancí 24 vítězství a 3 porážek, v nadstavbě měli bilanci 16/4. „Podle mě teď už nebudeme nic měnit. Máme vyzkoušenou obranu i útok, baterie nadhazovačů se taky připraví na boj o vítězství,“ dodal kouč.