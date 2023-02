Inspiroval se Janktem? Baseballista otevřeně promluvil o homosexualitě

Disclaimer: if you’re homophobic this post is may not for you or maby yes so you can see we all matters and we all are the same…



This may be my most personal thing I ever share and it’s that I’m proudly and happily part of the LGTBQ+ community ️‍ I’m also a human with a great soul, I’m respectful, I’m a lover, I love my family and friends and that’s what really matters, I enjoy my work a lot, being a professional baseball player is the best thing that happened to me so I just wanna say something to those people that says that gay people can not be someone in this life, well look at me I’m Gay and I’m a professional athlete so that didn’t stopped me to make my dreams come true, I’m doing this cause I wanna be an inspiration for those like me out there fitting for their dreams, please don’t listen to those stupid things that people say about us, fight for your dreams, believe in yourself and go for it ❤️

#gayandproud #baseball #lgbtq #proathlete #beyou

.

.

.

Advertencia: si eres homofóbico este post tal vez no es para ti o tal vez si, para que te des cuenta todos importamos y todos somos iguales…



Tal vez esto solo sea un saliendo del closet ️‍ pero también quiero que sea inspirador para aquellos que también están luchando por sus sueños, quiero ser un ejemplo de que no importa lo que te guste puedes lograr todo lo que te propongas, soy gay pero también soy humano, soy respetuoso, me preocupo por los demas, soy amoroso, amo mi familia y amigos y eso es lo que realmente debería de importar lo que me define como persona, soy un jugador profesional de béisbol ⚾️ es lo mejor que me ha pasado y ser Gay no me ha impedido lograr mis sueños, no escuches todas esas cosas malas que dicen de nosotros porque yo estoy aquí viviendo mis sueños a pesar de todas esa cosas que dicen creer que somos, si te lo propones puedes lograr todo lo que quieras solo cree en ti y todo estará bien ❤️

#creeenti #orgullogay #beisbol #atleta