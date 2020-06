Kotlářka deklasovala Draky díky Vavrušovým homerunům a jde do čela

Třetí metař Vavruša proměnil tři ze čtyř startů na pálce v odpal. Poprvé poslal míč za bariéru ve třetí směně a v páté zavelel k devítibodové smršti dvoumetovým odpalem. Ve stejné směně se dostal na pálku ještě jednou, a to ve chvíli, kdy Pražané měli hráče na všech metách. Znovu odpálil homerun a takzvaným grandslamem zvýšil na 10:1. O dvě směny později byl zápas předčasně ukončen kvůli rozdílu ve skóre.

„Povedlo se nám stáhnout všechny běžce na metách a dařilo se i mladým klukům. Lukáš házel parádně a Komo to výborně zavřel,“ pochválil Vavruša, který měl smlouvu se slavnými New York Yankees a okusil nižší americké soutěže, na webu klubu startujícího nadhazovače Lukáše Ercoliho a dohazujícího Jana Komorouse.

Kotlářka udržela domácí neporazitelnost a má pět výher a jednu porážku stejně jako jejich pražští rivalové z Eagles.

„Aspoň jednu výhru jsme proti Drakům chtěli urvat, a tím, že máme dvě, tak to je paráda. Krásně se nám může dýchat a do šestky se snad už prokoušeme snadno,“ věřil Vavruša v postup do nadstavby.

Za pražské celky se v tabulce propadla brněnská Technika, jež v české metropoli prohrála v první nastavené směně s nováčkem soutěže SaBaTem 6:7. Poslední tým tabulky se nečekaně radoval z prvního vítězství v sezoně a rehabilitoval se za sobotní debakl v Brně 0:19.

Baseballová extraliga Kotlářka Praha - Draci Brno 11:1

Nuclears Třebíč - Tempo Praha 3:7

SaBaT Praha - Technika Brno 7:6 (v 10. směně)