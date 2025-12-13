Krasobruslařka Vránková zpět na českém trůně, představí se na mistrovství Evropy

Devatenáctiletá Vránková byla z českých krasobruslařek nejlepší už po krátkém programu. A ve volné jízdě svou pozici potvrdila. Získala 163,73 bodu a celkově skončila druhá hned za favorizovanou Polkou Ekaterinou Kurakovovou. Svou nejbližší českou pronásledovatelku Vrašťákovou, která byla hned za ní i v mezinárodním pořadí, porazila o 12,2 bodu.
„Samozřejmě jsem moc ráda. Snažila jsem se být hodně soustředěná, takže nejde úplně říct, že jsem si to užila. Zároveň to celé proběhlo hodně rychle. V závěrečné krokové řadě jsem si uvědomovala, že to nejtěžší mám už za sebou, a pustila ze sebe víc emoce,“ uvedla v tiskové zprávě Vránková, jež si vyjela třetí domácí titul.
Poslední mistrovství republiky absolvovala účastnice posledních olympijských her v Pekingu Březinová, která s velkým odstupem za dvěma krajankami získala bronz. Celkově byla sedmá. Není ale bez šance na účast na domácím mistrovství světa v Praze, protože zatím jako jediná česká krasobruslařka splnila limity požadované mezinárodní federací ISU.
Souboj českých tanečních párů, které budou startovat na olympiádě, vyhráli juniorští mistři světa z roku 2023 Kateřina a Daniel Mrázkovi. Triumfovali v rytmickém i volném tanci, dohromady získali 196,70 bodu a nechali o více než deset bodů za sebou zkušenější reprezentační kolegy Natálii a Filipa Taschlerovy. Českým tanečníkům patřily dvě nejvyšší příčky i v celkovém hodnocení mezinárodního šampionátu.
V kategorii sportovních dvojic neměli Anna Valesiová a Martin Bidař soupeře v boji o český titul. V mezinárodním měření sil skončili druzí za maďarskými reprezentanty Marií Pavlovovou a Alexeiem Sviatchenkem, kteří nedávno skončili pátí ve finále Grand Prix.
Mezinárodní mistrovství České republiky v krasobruslení v Prešově
Muži: 1. Hagara (SR) 226,70, 2. Samoilov (Pol.) 206,94, 3. (1. MČR) Reshtenko 204,66, 4. (2.) Václavík 187,62, ...8. (3.) Valtera 149,35