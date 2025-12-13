Krasobruslařka Vránková zpět na českém trůně, představí se na mistrovství Evropy

  23:12
Barbora Vránková je opět českou královnou v krasobruslení. Na mistrovství čtyř zemí v Prešově porazila všechny své krajanky včetně obhájkyně republikového titulu Michaely Vrašťákové a devítinásobné šampionky Elišky Březinové, čímž si zároveň zajistila i nominaci na lednové mistrovství Evropy.

Krasobruslařka Barbora Vránková během volné jízdy na mistrovství Evropy | foto: AP

Devatenáctiletá Vránková byla z českých krasobruslařek nejlepší už po krátkém programu. A ve volné jízdě svou pozici potvrdila. Získala 163,73 bodu a celkově skončila druhá hned za favorizovanou Polkou Ekaterinou Kurakovovou. Svou nejbližší českou pronásledovatelku Vrašťákovou, která byla hned za ní i v mezinárodním pořadí, porazila o 12,2 bodu.

„Samozřejmě jsem moc ráda. Snažila jsem se být hodně soustředěná, takže nejde úplně říct, že jsem si to užila. Zároveň to celé proběhlo hodně rychle. V závěrečné krokové řadě jsem si uvědomovala, že to nejtěžší mám už za sebou, a pustila ze sebe víc emoce,“ uvedla v tiskové zprávě Vránková, jež si vyjela třetí domácí titul.

Poslední mistrovství republiky absolvovala účastnice posledních olympijských her v Pekingu Březinová, která s velkým odstupem za dvěma krajankami získala bronz. Celkově byla sedmá. Není ale bez šance na účast na domácím mistrovství světa v Praze, protože zatím jako jediná česká krasobruslařka splnila limity požadované mezinárodní federací ISU.

Krasobruslařka Barbora Vránková během volné jízdy na mistrovství Evropy

Souboj českých tanečních párů, které budou startovat na olympiádě, vyhráli juniorští mistři světa z roku 2023 Kateřina a Daniel Mrázkovi. Triumfovali v rytmickém i volném tanci, dohromady získali 196,70 bodu a nechali o více než deset bodů za sebou zkušenější reprezentační kolegy Natálii a Filipa Taschlerovy. Českým tanečníkům patřily dvě nejvyšší příčky i v celkovém hodnocení mezinárodního šampionátu.

V kategorii sportovních dvojic neměli Anna Valesiová a Martin Bidař soupeře v boji o český titul. V mezinárodním měření sil skončili druzí za maďarskými reprezentanty Marií Pavlovovou a Alexeiem Sviatchenkem, kteří nedávno skončili pátí ve finále Grand Prix.

Mezinárodní mistrovství České republiky v krasobruslení v Prešově

Muži: 1. Hagara (SR) 226,70, 2. Samoilov (Pol.) 206,94, 3. (1. MČR) Reshtenko 204,66, 4. (2.) Václavík 187,62, ...8. (3.) Valtera 149,35
Ženy: 1. Kurakovová (Pol.) 166,63, 2. (1. MČR) Vránková 163,73, 3. (2.) Vrašťáková 151,53, ...7. (3.) Březinová 136,97
Sportovní dvojice: 1. Pavlovová, Sviatchenko (Maď.) 213,77, 2. (1. MČR) Valesiová, Bidař 175,78, 3. Chtchetininová, Wozniak (Pol.) 170,37
Taneční páry: 1. Mrázková, Mrázek (1. MČR) 196,70, 2. (2.) Taschlerová, Taschler 186,03, 3. Ignatevová, Szemko (Maď.) 179,77

Výsledky

