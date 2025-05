Sezony ve fotbalových ligách skončily a týmy se pomalu připravují na letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září. S kým půjdou celky do nové sezony? A kdo bude nejžádanějším...

Teorii velkého třesku možná převedou fotbalové Teplice do praxe. „Bude docela hodně změn,“ avizoval trenér Zdenko Frťala, když se nad sezonou zavřela voda. Jeho skláři zakončili ligu výhrou 3:0 nad...

Východní finále nepřišlo o divokost ani v Indianě. Za mistry obratů jsou teď Knicks

New York Knicks zabojovali a výhrou 106:100 na hřišti Indiana Pacers snížili ve finále Východní konference NBA na 1:2 na zápasy. Pro basketbalisty Knicks to bylo klíčové vítězství, protože pokud by v...