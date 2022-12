Seemanová na MS předčila očekávání. Dvoustovka byla třešnička, těší rekordmanku

V něm loni získala evropský titul a skončila šestá na olympijských hrách v Tokiu. Letos ale přišla o mistrovství světa, na které se kvůli potížím se zády nezvládla připravit, i o mistrovství Evropy, před nímž dostala boreliózu. V srpnu ukončila dlouholetou spolupráci s Petrou Škábovou a odešla do skupiny Švýcara Luky Gabrila.

Páté místo na dvoustovce jí ukázalo, že je na správné cestě. „Když beru v potaz to, že krátký bazén není absolutně moje silná stránka kvůli obrátkám a odrazům, tak to dopadlo asi nad moje očekávání. Byla jsem nalosovaná devátá a skončila jsem pátá a ještě v tomhle krásném čase (1:52,66), takže jsem moc spokojená,“ řekla v nahrávce pro média.

Nakonec byla ráda, že svou hlavní disciplínu měla až na závěr programu. „Na začátku se mi neplavalo zas tak dobře. Měla jsem ty sprinty na to, abych se do toho dostala, a ta dvoustovka pak byla opravu třešnička na dortu. I závod se mi jel skvěle. Šla jsem tam opravdu bojovat o každou desetinu, o každé místo,“ pochvalovala si.

Potvrdilo se její očekávání vyrovnaného finále. Nakonec ji dělilo 1,01 sekundy od titulu. „Jsem hrozně zvědavá, až se podívám na video, protože to musel být asi neskutečný závod,“ plánovala.

Celkově měla ze svého účinkování v Melbourne pozitivní pocity. Měla radost, jak se jí dařilo na 50 metrů motýlek, kde v individuálním závodě vyrovnala český rekord a ve štafetě pak pomohla k postupu do finále. „To byl to neskutečný zážitek. Jsem ráda i proto, že to byla týmová věc,“ ocenila.

Osobní rekord si vylepšila i na 50 metrů volný způsob, takže ji trochu mrzel jen výkon na kraulařské stovce. „Věděla jsem, že mám na víc, že jsem mohla posunout svůj osobní rekord a dostat se dál, protože finále nebylo tak daleko. Hodně věcí jsem udělala špatně v závodě i přípravě před ním. Aspoň mám co zlepšovat,“ vrátila se Seemanová k závodu, v němž skončila dvanáctá.