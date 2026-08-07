Když v Bělehradě 2024 Seemanová s Barborou Janíčkovou ovládly finále kraulařské stovky a vybojovaly zlato a stříbro, šlo o historický moment českého plavání.
Seemanová navíc přidala národní rekord a opanovala i svou hlavní dvoustovku. „Podívala jsem se na výsledkovou tabuli a viděla, že Bára (Janíčková) je hned za mnou. Ta radost převládala z toho, že máme dvě české medaile. Můj vlastní výkon šel v té chvíli trochu stranou,“ vzpomínala šestadvacetiletá plavkyně na páteční tiskové konferenci.
Po dvou letech od olympijských her se vrací do francouzské metropole, tentokrát však do úplně jiného bazénu. V aréně La Défense si sice v roce 2024 doplavala pro šesté místo jako nejlepší Evropanka, ale mrzely ji časy – v dočasně postaveném bazénu však tehdy nezaplaval osobní maximum téměř nikdo ze světové špičky.
Zleva Jan Čejka, Barbora Seemanová, Barbora Janíčková a Miroslav Knedla pózují na tiskové konferenci před před ME v Paříži.
Tentokrát se bude závodit v Centre aquatique v Saint-Denis, které při olympiádě sloužilo skokanům do vody a akvabelám. „Máme radši trvalé bazény, ne ty vestavěné. Tento bude splňovat vše, co je potřeba,“ líčí reprezentační šéftrenérka Petra Škábová.
„Ještě jsem tam neplavala, viděla jsem jen fotky. Ale doufám, že podmínky budou lepší než na olympiádě,“ doufá Seemanová.
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Od loňského října nezávodila až do dubnové Velké ceny Ostravy, kde se hned při prvním startu kvalifikovala na evropský šampionát. „Návrat byl hrozně náročný. Plavat na dlouhém bazénu až po takové pauze přináší nervozitu i tlak na splnění limitu. Psychicky je těžké dostat se za pár měsíců zpátky. O to víc jsem za to ráda a konečně fit.“
Od minulé sezony ji navíc vede kanadský kouč Tom Rushton, který trénuje i znakaře Jana Čejku. V závěru přípravy společně ladili formu v olympijském centru v Šamoríně.
„S Tomem se nám podařilo dostat se zpátky. Je to skvělý člověk, který mě dokáže podržet v těžkých situacích. A mít v tréninku sparing partnera, jako je Honza, je skvělé, navzájem si pomáháme.“
V Paříži ji čeká náročný program. V pondělí začíná stovkou kraul, následuje hlavní disciplína 200 metrů volný způsob, smíšená kraulařská štafeta na 4x100 metrů a startovat hodlá i na své doplňkové disciplíně 100 metrů motýlek, kterou si v červnu na mistrovství republiky v Podolí vyzkoušela v netradiční rozplavbě volným způsobem, jelikož vinou zranění neabsolvovala potřebné kvalifikační závody. V Paříži však může startovat díky národnímu rekordu z olympijských her.
„Zpátky se už neohlížím, letošní konkurence je nesrovnatelně větší než v Bělehradě před olympiádou. Nechci na sebe tlačit z pozice obhájkyně. Mým cílem je posunout osobní maximum a na dvoustovce se dostat pod 1:55,00.“
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Velkým soubojem bude především bitva s Britkou Freyou Colbertovou. „V tabulkách jsme za sebou, Freya má lepší čas v letošní sezoně, plavala pod 1:55, takže se jí podařilo trošku odskočit. Bude mojí hlavní konkurentkou, ale cílem pro mě není ji porazit, ale zlepšit svůj čas.“
Motivací je pro ni i fakt, že její partner, fleretista Alexander Choupenitch, nedávno získal titul mistra světa. „Alex mě dlouhodobě motivuje. Byla jsem za něj moc šťastná, zlato si zaslouží. Jsem ráda, že v Paříži bude v hledišti společně s mými rodiči.“