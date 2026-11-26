Už ne jako Barbora Seemanová.
Ale coby Barbora Choupenitch.
K proměně došlo mezi oběma šampionáty. V září na pečlivě utajované svatbě řekla „Ano“ Alexandru Choupenitchovi, letošnímu mistru světa v šermu.
„Spousta lidí mi teď říká, že si na mé nové příjmení neumí zvyknout,“ svěřuje se. „Já si paradoxně zvykla rychle. Jen podpis musím natrénovat. Ale když jsem v Plzni poprvé pod novým jménem hned přepsala rekordy mítinku, bylo to pro mě speciální.“
Nejen s organizováním svatby, ale také s mediálními povinnostmi zlaté Evropanky měla v srpnu i září napilno, přesto tvrdí: „Nebylo to zase až tak náročné. Vždycky je fajn, když skončíte sezonu v dobrém. Pozitivní emoce při tom frmolu pomáhají.“
Přesto se zároveň snažila dodat tělu i dostatek odpočinku. „Zasloužilo si to,“ ujišťuje. „Poučila jsem se z minulých let. Dopřála jsem mému tělu, co potřebovalo, a to se mi pak odvděčilo tím, že návrat do tréninku zvládalo.“
A návrat do závodů?
Před říjnovými Plzeňskými sprinty byla zvědavá, jakých výkonů bude po pouze základní fázi tréninku schopna. Po závodě bilancovala: „Příjemně mě ty časy překvapily.“
Na kraulové stovce dohmátla v Plzni za 52,26, na stovce motýlek za 57,03. Následující týden předvedla v Šamoríně kraulovou dvoustovku za 1:53,10. Jen o 44 setin zaostala za svým osobním rekordem z Brisbane 2022.
Pro šampionát v Pekingu tak má splněný limit na všech těchto tratích. „Byla bych v Číně spokojená s finálovým umístěním - a aby jich bylo co nejvíc, ideálně tři. A také abych se zlepšila v porovnání s minulým rokem,“ vykládá.
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Ze šampionátů v krátkém bazénu má zatím na kontě dvě evropská stříbra z kraulové dvoustovky, z Kazaně 2021 a Otopeni 2023. Na první světovou medaili zatím čeká.
Ovšem Peking považuje jen za zastávku na dlouhé cestě.
„Cílem pro příští rok je Budapešť (červnové mistrovství světa v dlouhém bazénu). Peking beru jako odrazový můstek k Budapešti,“ říká.
Formu nabírala na vysokohorském kempu v americkém Flagstaffu. „Mám tu skvělou skupinu, je tady i Honza Čejka a několik dalších olympioniků, byli tu Australané, Britové, Němci. Skvělé prostředí, abych nasála závodní atmosféru,“ hlásila odtud ve videovzkazu těsně předtím, než se vydala přes oceán do Číny, na aklimatizační kemp české reprezentace v Nan-ťingu.
Na něm se potká i s parťačkou z kraulových distancí Barborou Janíčkovou, která jí v Paříži sebrala český rekord na 100 metrů volný způsob.
„S Barčou jsme vrstevnice a mohla jsem sledovat její cestu od začátku. Teď mi šlape na paty, někdy mě i předjíždí a já jí to moc přeju,“ říká Choupenitch. „Naše soupeření na českých závodech je hned větší zábava.“
Choupenitch vylétla do světové špičky velice brzy. V osmnácti slavila dvě zlata na mládežnické olympiádě v Buenos Aires 2018, v jednadvaceti skončila šestá na olympiádě v Tokiu 2021. Cesta Janíčkové na výsluní naopak ani zdaleka tak rychlá nebyla.
„Bára byla špička od raných let,“ povídá Janíčková. „Nejdřív jsme se moc nepotkávaly, protože já byla z Moravy a ona z Čech, tak jsem na dálku koukala na její výsledky a ty byly diametrálně odlišné od mých. A později Bára naskočila na vlnu, na které je doteď, a já se naopak trochu odmlčela.“
Teenagerka Janíčková bojovala se zdravotními problémy i se ztrátou motivace. „To se sportovkyním kolem šestnácti, sedmnácti let stává, že najednou mají jiné priority,“ připomíná.
Zlom nastal, když změnila trenéra a začala se soustředit na kraul.
„Kouč Martin Verner mi tehdy říkal, že jednou budu závodit s Bárou Seemanovou,“ vzpomíná a zasměje se: „Mezi námi byl tou dobou čtyřsekundový rozdíl, tak jsem si pomyslela: No jasně…“
Po stovce na letošním mistrovství Evropy v Paříži si s Vernerem (který ji však už netrénuje) na tu věštbu vzpomněli.
Vzestup Seemanové alias Choupenitch se pro ni stal i motivací. Ukázala jí: Ono to jde!
„Teď je mezi námi zdravá rivalita,“ říká Janíčková. „Mám vzor, který je zároveň mojí kamarádkou.“
Proč by se také v Pekingu nemohly sejít na startu finále stovky?