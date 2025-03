Vítězný gól v poslední vteřině. Čas jsem nevnímal, hlásil karvinský hrdina Bajer

„Doufal jsem, že stihnu vystřelit včas. Na časomíru jsem se nedíval. V takové chvíli ji vůbec nesledujete. Je to buď, anebo,“ usmál se někdejší mládežnický reprezentant.

Střílel ze svého pravého křídla.

„Byl to normální úhel,“ popisoval. „Jelikož v prvním poločase při podobné akci na mě jejich gólman vyběhl a viděl jsem, že to chce udělat znovu, tak jsem balon déle podržel a hodil ho za něj.“

Neměl žádné nervy?

„Řekl bych, že ne... Ale to bych trochu lhal,“ usmál se Bajer.

Prosadil se poté, co plzeňský Dominik Skopár 25 vteřin před koncem ze sedmimetrového hodu vyrovnal na 28:28. Bajer odmítl, že by v tu chvíli už pomýšlel na prodloužení. „Abych řekl pravdu, vůbec jsem to nevnímal. Hraje se až do konce, což se nám vyplatilo.“

Radost karvinských házenkářů po pohárovém triumfu.

Mohl být klid, vždyť Karvinští ještě ve 49. minutě vedli 25:21. „Náskok jsme ztratili naší uspěchanou střelbou. K tomu tam měl plzeňský gólman nějaký zákrok. Nemohli jsme se prosadit,“ zdůvodnil výpadek brankář Baníku.

Závěr však on a jeho spoluhráči zvládli, pohár vyhráli podesáté v klubové historii. A mohli slavit. Triumf si užili v Praze, kde pohárové souboje vyvrcholily v tamější UNYP Aréně. „A oslavy byly hodně velké,“ připustil Bajer, pro něhož to je první velké vítězství.

Teď čeká karvinské mužstvo vrchol extraligy. Za obhajobou titulu půjdou v play off z prvního místa. Bajer má ohledně cílů jasno: „Jo, chtělo by to vyhrát i ligu.“