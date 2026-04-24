Karvinský kouč před finále extraligy: Rozhodnou detaily. Jako každý rok

„Jako každý rok budou rozhodovat detaily,“ prohlásil karvinský trenér Michal Brůna před finálovými souboji. „Důležitá bude úspěšnost střelby a jednoznačně brankáři. Zápasy s Plzní byly vždycky o brankářích. A když některých z nich měl den, byl schopný řečeno s nadsázkou sám finále vyhrát. A Péťovi (karvinský gólman Petr Mokroš) se to už několikrát povedlo.“
Brůna podotkl, že plzeňský systém hry se nemění. „Jedou pořád stejně.“
A co Karvinští, kteří jsou bez své největší dlouholeté opory Dominika Soláka, jenž začátkem tohoto roku přestoupil do Německa?
„Dominik byl v obraně nejlepší hráč v české lize, takže my teď měníme různě systémy, už nemůžeme bránit úplně stylem nula šest,“ odpověděl Michal Brůna. „Mohli bychom tam dát dva pivoty, ale uvařili bychom je, takže furt tam musí být jenom jeden. Spoléháme na ofenzivnější obranu.“
Karvinské v semifinále pořádně prověřilo Zubří, přes které prošli až výhrou 3:2 na zápasy.
„To pro nás bylo už takové malé finále,“ podotkl Brůna. „Po těch dvou prohrách v Zubří a ještě vyšším rozdílem (27:38 a 24:32) jsme za stavu 2:2 na zápasy byli pod tlakem, soupeř si pak hodně věřil, ale nakonec to dopadlo jako každý rok. Zvládli jsme to.“
Takže se ukazuje síla domácího prostředí?
„Určitě. Už na Zubří tady byla finálová atmosféra, to páté utkání mělo všechny parametry, aby se lidi bavili a bylo to s dobrým koncem pro nás,“ připomněl kouč rozhodující výhru 34:31.
I když upozornil, že loni ve finále, kdy se týmy na rozdíl od letoška v pořadatelství střídali po jednom utkání, jeli do Plzně po domácí prohře 22:26 za stavu 1:2 na utkání. „Ale mečbol jsme odvrátili, vyhráli tam a doma slavili titul,“ řekl Michal Brůna.
Karvinští stále nejsou kompletní. Na marodce mají brankáře Vojtěcha Košťálka, levou spojku Václava Košťálka a střední spojku Vojtěcha Prašivku.
Oporami by mimo jiné měli být bratři Vojtěch a Jonáš Patzelové. „Vojta má s blížícím se finále stoupající formu,“ těší Michala Brůnu. „Jonáš naskočil po pěti měsících a byl jsem překvapen, protože byl asi stěžejním faktorem pátého semifinálového zápasu, pomohl nám jednoduchými brankami a odlehčil ostatním spojkám, protože jich nemáme moc.“