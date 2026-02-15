Házenkáři Karviné i přes oslabení získali dvoubrankový náskok v Evropském poháru

„Jsem trochu naštvaný, mohli jsme vyhrát o čtyři góly, protože vedení o dva před odvetou není moc,“ prohlásil karvinský trenér Michal Brůna.
Karvinští v 54. minutě po gólu Václava Košťálka vedli 29:24, jenže v závěru doplatili na vyloučení a ze čtyř střel proměnili už jen jednu.
„O vyšší výhru nás připravily dvě chyby na konci a spousta dvojek, druhý poločas jsme museli pořád hrát v oslabení,“ připomněl kouč šest vyloučení z celkových osmi.
Hosté dostali celkově šest dvouminutových trestů a navíc ve 29. minutě přišli o Mátyáse Simoticse, jenž od izraelských rozhodčích dostal červenou kartu za faul na Jakuba Fulneka.
Ovace fanoušků si za skvělé zákroky vysloužil karvinský brankář Petr Mokroš, který měl téměř čtyřicetiprocentní úspěšnost. Ostatně házenkáři Balatonfüredi dali první gól ze hry až v závěru desáté minuty, před tím se třikrát trefili jen ze sedmimetrových hodů.
„To, že se mi zápas podařil, byl takový bonus, ale hráli jsme týmově a utkání jsme dobře zvládli takticky,“ pochvaloval si Mokroš.
Připustil, že mu pomohl výborný začátek. „Pro mě je vždycky docela důležité, když se hned chytím.“
Před utkáním čerpal z videozáznamů zápasů soupeře. „Viděl jsem asi tři a to, co jsem nakoukal, většinou fungovalo. Takže jo, měl jsem je načtené,“ usmál se gólman.
„Aby se brankáři utkání povedlo, bylo pro nás důležité, abychom mohli konkurovat takovému týmu,“ podotkl Michal Brůna.
Leč ocenil celé mužstvo: „Byl to fyzicky náročný zápas, takže klobou dolů před našimi hráči, protože jsme hráli jen se třemi spojkami, a přesto jsme uspěli s tak silným soupeřem jako je Balaton. Neudělali jsme ostudu.“
Dodal, že pokaždé, když jedna ze tří spojek byla vyloučena, muselo na jejím postu zaskočit křídlo. Karvinští vzhledem k velké marodce improvizovali, takže třeba i spojka Vojtěch Patzel se objevil na křídle a pivot Matěj Nantl si vzpomněl na dřívější doby, když zaskakoval na spojce.
„Při těch ztrátách, co máme, se musíme o to více semknout a hrát jako tým. Jsem hrdý na kluky, jak utkání odmakali,“ řekl Petr Mokroš.
Na marodce jsou Ilja Blyzniuk, Vojtěch Košťálek, Daniel Křístek, Jonáš Patzel a Vojtěch Prašivka. „K tomu jsme nebyli schopni čtyři kluky doplnit na soupisku pro evropské poháry,“ uvedl Michal Brůna. „Snad to stihneme do odvety.“
A je naděje, že se před odvetou některý ze zraněných hráčů vrátí do sestavy? „Snad jen Dan Křistek, jinak nikdo,“ odpověděl kouč.
„Každopádně za týden v Maďarsku se o postup porveme,“ prohlásil brankář Mokroš.