Reprezentační kouč natáčel svěřence ve sprchách. Případ řeší policie

  15:15
Když tehdy končil ve své funkci, vydal badmintonový svaz jen strohou zprávu o rozvázání smlouvy. Odchod reprezentačního trenéra Oscara Martíneze měl však dost závažné důvody. Španěl měl na loňském červnovém turnaji US Open tajně nainstalovat kameru do koupelny a pozorovat své svěřence. Redakce iDNES.cz požádala svaz o vyjádření, předseda Petr Martinec ho později zveřejnil na webu.
Trenér Oscar Martínez v Národním centru v Plzni. | foto: Jakub Mazúr, Czech Badminton

„Hráčům jsme doporučili, aby věc předali policii ČR, která ji dále šetří. S ohledem na probíhající vyšetřování a nutnost chránit práva všech zúčastněných se k celé záležitosti nebudeme v tuto chvíli dále vyjadřovat,“ stojí v prohlášení.

Web Blesk.cz, který o situaci informoval, zveřejnil citaci, kterou měl říct zdroj blízký svazu. „Je pravda, že trenér měl kameru na hotelovém pokoji. Prý ze strachu o své cennosti...“ Zmíněn byl i Jan Louda, který se měl v koupelně s tajnou kamerou sprchovat.

Nejlepší český hráč se však k situaci vyjadřovat nechtěl.

Oscar Martínez vedle Jana Loudy.

Během loňského předolympijského turnaje v Americe měli hráči kontaktovat vedení svazu, že s trenérem Martínezem už dále nechtějí spolupracovat. Španěl tak jen měsíc poté, co podepsal nový kontrakt, který měl trvat až do srpna 2026, u reprezentace skončil.

„Výkonný výbor ukončil spolupráci s panem Oscarem Martínezem k 30. červnu 2024 rozvázáním smlouvy,“ sdělil tehdy šéf badmintonového svazu Martinec.

Aktuálně u badmintonistů působí kouč James Chua z Malajsie, který reprezentaci převzal v září minulého roku. Situaci z loňského června řeší policie. „Hráčům byla nabídnuta profesionální psychologická pomoc,“ dodal Martinec.

KVÍZ: Velký test vědomostí o basketbalu: znáte globální fenomén?

Basketbal. To je jeden z celosvětově nejsledovanějších a nejvýdělečnějších sportů. Vyznáte se v historii i pravidlech? A jak dobře znáte nejvýznamnější basketbalové osobnosti? Otestujte si znalosti...

Pavel řídil NASCAR jako první prezident na světě. Nezastrašil ho profík ani déšť

Exkluzivně

První prezident, který kdy řídil pravý závodní vůz NASCAR? Ten český, Petr Pavel! Před víkendovým Czech Truck Prix se ve čtvrtek svezl na mosteckém okruhu nejprve s českým pilotem Martinem Doubkem,...

Senzace! Krejčíková přežila mečboly, ve čtvrtfinále jsou i Lehečka a Vondroušová

Neděle 31. srpna 2025 se do českých tenisových dějin zapíše jako jeden z nejúspěšnějších dnů, do čtvrtfinále US Open se totiž probojovali hned tři zástupci! Markéta Vondroušová zaskočila Jelenu...

Slavia proti Barceloně a Interu, v Lize mistrů potká i Arsenal, Kinského a nováčky

Poslední finalista. Jeden z nejslavnějších klubů planety. Dva velcí rivalové z Londýna. Loňský vítěz Evropské ligy. Nováčci z Norska a Kypru. To je los slávistických fotbalistů v Lize mistrů....

Fraška se soudní dohrou? Fotograf, který rozzuřil Medveděva, si najal právníky

Fraška, která v nedělním utkání US Open vyústila v zuřivé představení Daniila Medveděva, má překvapivou dohru. Fotograf Selcuk Acar, jenž svým vstupem na kurt vyvolal zmatek i bouřlivou reakci...

Kometa vede Ligu mistrů. S lepším soupeřem naše hra roste, všímá si kouč

Dvě výhry v prvních dvou zápasech nového ročníku Ligy mistrů vynesly hokejisty Komety Brno do čela průběžné tabulky. Extraligový mistr zároveň zůstává jediným českým zástupcem pokračujícím bez...

1. září 2025

Rozhodčí opakovali penaltu proti Slavii správně, oznámila komise. Černý chyboval

Opakování pokutového kopu bylo správné rozhodnutí. Souboj boleslavského Nicolase Pennera se slávistou Christosem Zafeirisem rovněž sudími vyhodnocen v souladu s pravidly. To je stanovisko komise...

1. září 2025  15:55

Muchovou na US Open vystrašil expřítel: Objevuje se na místech, kde by neměl být

V utkání druhého kola US Open se česká tenistka Karolína Muchová musela vypořádat nejen s houževnatou soupeřkou, kterou zdolala až po tříhodinovém boji, ale také s nepříjemným incidentem na tribuně....

1. září 2025  15:45

Rodri je zpátky, krize City ale trvá. Děláme chyby jako děti, zuřil po další porážce

S ním v základní sestavě Manchester City neprohrál 49 ligových zápasů v řadě. Když si pak Rodri, podle světových novinářů nejlepší fotbalista předminulé sezony, vážně poranil koleno, nastala...

1. září 2025  15:10

Plzeň protestuje proti sudímu: Rouček měl vylučovat. Ne, žlutá karta, řekla komise

Podruhé v sezoně podává oficiální protest. Po ligovém utkání 7. kola v Liberci (1:1) si fotbalová Plzeň stěžuje na dva zákroky, které vedly ke zraněním. Záložník Denis Višinský po úderu do hlavy...

1. září 2025  14:09,  aktualizováno  14:59

Schick je bez trenéra. Ten Haga odvolali z Leverkusenu nejrychleji v historii ligy

Vydržel jen dva měsíce, během nichž odkoučoval pouhé tři soutěžní zápasy. Erik ten Hag skončil ve fotbalovém Leverkusenu a stal se nejrychleji odvolaným trenérem v historii německé bundesligy....

1. září 2025  13:42,  aktualizováno  14:58

Další hřích fotbalového kanibala Suáreze. Messiho spoluhráč plivl po trenérovi

Spoluhráč Oscar Ustari z Inter Miami ho držel pevně oběma rukama, aby se nedostal k jednomu ze soupeřových trenérů. A tak rozzuřený Luis Suárez přes rameno svého brankáře plivl. Slavný uruguayský...

1. září 2025  14:35

Vyhodit trenéra? Muchová či Vondroušová ukazují, že radikální krok může pomoci

Ve fotbale či hokeji jde o běžnou praxi. Když se klubu nedaří nebo cítí stagnaci, vyhodí trenéra. Markéta Vondroušová a Karolína Muchová na probíhajícím US Open ukazují, že tento radikální krok může...

1. září 2025  14:15

Letět do Bolzana? Lepší než autobusem do Sokolova. Bek Kolína si zahrál Ligu mistrů

Ve svém prvním vystoupení v hokejové Lize mistrů si obránce David Sýkora na začátku třetí třetiny do statistik zapsal bod za asistenci. Přestože v tu chvíli Mountfield vedl 3:1, Sýkora si zároveň...

1. září 2025  14:11

Macík na chvostu, ale nadšený: Tahače mi pomohly z dakarské letargie. Co za rok?

Poslední nebo na chvostu, ovšem nadšený. Martin Macík vyměnil dakarskou svatozář za úděl truckerského tovaryše, přesto si svůj víkendový debut v mistrovství Evropy tahačů v Mostě užíval. Za rok...

1. září 2025

Před půl rokem jsem nedržela raketu a teď hraju čtvrtfinále? Šok, žasla Vondroušová

Kdyby jí před začátkem US Open někdo řekl, že postoupí do čtvrtfinále? „Tak mu budu děkovat a beru to všema deseti,“ prozradila Markéta Vondroušová v rozhovoru s českými novináři v New Yorku. Na...

1. září 2025  13:01

