Reprezentační kouč natáčel svěřence ve sprchách. Případ řeší policie

„Hráčům jsme doporučili, aby věc předali policii ČR, která ji dále šetří. S ohledem na probíhající vyšetřování a nutnost chránit práva všech zúčastněných se k celé záležitosti nebudeme v tuto chvíli dále vyjadřovat,“ stojí v prohlášení.
Web Blesk.cz, který o situaci informoval, zveřejnil citaci, kterou měl říct zdroj blízký svazu. „Je pravda, že trenér měl kameru na hotelovém pokoji. Prý ze strachu o své cennosti...“ Zmíněn byl i Jan Louda, který se měl v koupelně s tajnou kamerou sprchovat.
Nejlepší český hráč se však k situaci vyjadřovat nechtěl.
Během loňského předolympijského turnaje v Americe měli hráči kontaktovat vedení svazu, že s trenérem Martínezem už dále nechtějí spolupracovat. Španěl tak jen měsíc poté, co podepsal nový kontrakt, který měl trvat až do srpna 2026, u reprezentace skončil.
„Výkonný výbor ukončil spolupráci s panem Oscarem Martínezem k 30. červnu 2024 rozvázáním smlouvy,“ sdělil tehdy šéf badmintonového svazu Martinec.
Aktuálně u badmintonistů působí kouč James Chua z Malajsie, který reprezentaci převzal v září minulého roku. Situaci z loňského června řeší policie. „Hráčům byla nabídnuta profesionální psychologická pomoc,“ dodal Martinec.