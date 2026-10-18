Badmintonistka Švábíková porazila na Czech Open mistryni Evropy a získala bronz

Gilmourové oplatila Švábíková porážku z jarního Final Four české extraligy. „Co je víc než porazit mistryni Evropy na domácí půdě? Pro mě asi nic. Řadím to výš než úspěšnou kvalifikaci na olympijské hry,“ uvedla po sobotním čtvrtfinále Švábíková.
Čtvrtfinále bylo konečnou pro Petru Maixnerovou a také deblisty Jiřího a Ondřeje Královy. Nasazené jedničky v boji o medaili podlehly indické dvojici Sai Pratík K. a Ruban Kumar Rethinasabapatí.
„Na jednu stranu jsem rád, že jsme do turnaje alespoň nastoupili. Nevypadalo to, že to půjde. Jirka byl nemocný. Nakonec jsme se v pátek ráno rozhodli, že hrát budeme,“ řekl Ondřej Král. „Soupeři z Indie předvedli velmi kvalitní výkon a byli v zahájení lepší než my. To je něco, na čem musíme zapracovat,“ dodal.