Liberecká naděje Hořínková vyhlíží republikové zlato

Její následovnicí by se mohla v budoucnu stát talentovaná Soňa Hořínková z libereckého klubu TJ Slovan Vesec, mládežnická reprezentantka. S badmintonem, který je olympijským sportem od roku 1992, začala před osmi lety v BK TU Liberec.

„Byla to náhoda, protože mamka pracuje na Technické univerzitě v Liberci, od trenéra dostala nabídku, abych to šla zkusit a badminton mě hned začal hrozně bavit,“ popsala Hořínková, jež do veseckého klubu přestoupila asi o tři roky později.

„Postupně jsem se začala na turnajích v Česku a pak i na mezinárodních akcích umisťovat na medailových pozicích, tak jsem zjistila, že bude mít smysl se tomu věnovat naplno. I když je to fakt velká dřina. Asi se to nezdá, ale badminton je nejrychlejší raketový sport a fyzicky strašně náročný. V některých zápasech na tom malém hřišti dokonce někteří špičkoví hráči naběhají za zápas až sedm kilometrů...“

I když je jí teprve šestnáct let, za Vesec už hraje 1. ligu družstev dospělých, druhou nejvyšší soutěž. „Holky vždy naskočí do kategorie dospělých trochu dřív než kluci. Soňa je hodně šikovná hráčka, navíc je z volejbalové rodiny, takže má v ruce takový přirozený správný švih a na některé údery se oproti jiným hráčkám trochu méně nadře. Jsme rádi, že ji v našem klubu máme,“ řekl trenér Slovanu Vesec Radek Holata. „Určitě patří ve své kategorii k největším českým talentům, v našich poměrech má na to, aby v budoucnu hrála extraligu, na domácích šampionátech sbírala medaile, byla v reprezentaci dospělých a úspěšně startovala na turnajích v cizině.“

Hořínková byla v září členkou české reprezentace na Mistrovství Evropy do 17 let v Polsku a v soutěži družstev pomohla několika důležitými body ve dvouhře i ve čtyřhře s parťačkou Kateřinou Valentovou z Pardubic k postupu ze skupiny do čtvrtfinále. Jejich vrcholem byla výhra v rozhodujícím duelu o postup s Estonskem nad jeho dívčí dvojicí po obrovském dramatu 22:24, 22:20 a 24:22, když odvrátily dva mečboly. Vyčerpávající bitva trvala 48 minut.

V boji o semifinále a tím i o jistou medaili už ale český tým nestačil na silnou Ukrajinu a skončil mezi 35 státy na děleném 5. – 8. místě.

„Start na evropském šampionátu byl můj velký cíl, který se mi splnil a byl to zatím vrchol mojí kariéry. Byli jsme kousek od první historické evropské medaile pro Česko v soutěži družstev, takže nás to hodně mrzelo a dlouho nám pak trvalo, než jsme se z toho zklamání vzpamatovali. Nakonec jsme ale to naše umístění jako úspěch určitě brali,“ konstatovala Hořínková.

Vesecká badmintonistka poté na šampionátu bojovala ve dvouhře, v níž zdolala dvě sokyně a v konkurenci 128 hráček obsadila 17. – 32. místo, a v deblu skončily s Valentovou na 13. – 24. příčce z 64 párů. „Se singlem jsem byla v tak těžké konkurenci spokojená, ale v deblu jsme s Kačkou, se kterou jsme dobře sehrané, myslely výš. Bohužel jsme brzy narazily na silné Dánky, které pak získaly bronz,“ podotkla.

V těchto dnech Hořínková usilovně ladí formu na domácí vrchol sezony, kterým bude příští víkend mistrovství republiky do 17 let v Ostravě. „Je to pro mě poslední rok v téhle kategorii, jsem nasazená a trenéři reprezentace určitě počítají s tím, že bych měla získat medaile. To je samozřejmě i můj velký cíl. Ve dvouhře bych chtěla určitě postoupit do finále a v deblu s Kačkou Valentovou jsme teď v této kategorii české jedničky, takže musíme útočit jedině na zlato,“ plánuje si naděje českého badmintonu Soňa Hořínková.

Do budoucna má studentka 2. ročníku střední soukromé obchodní školy jeden badmintonový sen. „Pokud bych se tomu chtěla v dospělých věnovat na té nejvyšší úrovni, musela bych se asi dostat do nějakého národního badmintonového centra v zahraničí, kde je obrovská konkurence a špičkové tréninkové podmínky. Ale to je ještě daleko, teď se zatím soustředím na školu a domácí šampionáty,“ tvrdí Soňa Hořínková.